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深情告白！广外师生奏响新乐章礼赞新中国

2019-09-30 08:48 来源：南方网
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　　南方网讯 红旗如画，展百余年苍茫岁月；祖国如歌，颂七十载风华征途。“礼赞新中国、筑梦新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会在广东外语外贸大学云山会堂举行。

　　《音·诗·画：祖国颂》

　　一曲《音·诗·画：祖国颂》拉开了文艺晚会的序幕。广外学生管弦乐团和新闻学院学生带来的节目意境高远，深情讴歌祖国，奏响奋进旋律。由广外校友罗凯原和东语学院辅导员王馨若带来的《我们的祖国歌甜花香》，男女生二重唱表达了对祖国的爱恋。艺术学院学生带来的舞蹈《水墨岭南》让观众仿佛置身于人间仙境，细细品尝岭南文化的独特风韵。

　　《水墨岭南》

　　一代代广外人怀揣着对祖国最深沉的爱教书育人，把最美的青春献给了广外、献给了祖国。老教工合唱团的老同志们带来歌曲《今天是你的生日》、《我和我的祖国》。他们身着华衫，面带笑意，声声“祖国，祝你生日快乐”寄托了对祖国母亲的深情祝福，赢得观众们热烈的掌声。艺术学院教师羡涛、蔡静雯带来男女声二重唱《中国路》。回首七十年，漫漫复兴路，他们用歌声讲述了新中国的发展历程，表达了对祖国深沉的爱。校学生艺术团舞蹈队带来的舞蹈《惊鸿》中，伴随着轻柔如水的音乐，舞蹈演员们身穿长裙，轻盈红腰翩翩起舞，翩若惊鸿，宛若游龙，飞袂拂云雨，鼓声入人心，引得观众们发出阵阵惊叹。

　　《今天是你的生日》、《我和我的祖国》

　　由校艺术团话剧队演绎的话剧《誓言》，把王进喜、焦裕禄、邓稼先、黄旭华、南仁东、黄大年等一群肩负理想信念的共和国建设者们的形象搬上舞台，歌颂了先辈们的光荣事迹。演员们满怀一腔热血的承诺、饱含爱国之情的誓言，激励着广外师生勇担使命，用智慧和力量为实现中国梦而奋斗。那铿锵有力的宣誓声在耳边回响：“坚定理想信念，热爱伟大祖国，不忘赤子初心，牢记光荣使命，锤炼过硬本领，担当时代责任，誓以青春之我，创造青春中国。”

　　梦想的种子已撒播在神州大地，一曲《梦想在呼唤》点燃了全场热情，艺术学院的同学们载歌载舞，传递出千千万万的梦想所汇聚而成的中国梦对我们的召唤。“同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航”，时代的召唤直达观众心灵。

　　广外有辛勤工作的老师，有孜孜不倦的学子，还有心系祖国边远地区的志愿者，他们践行广外价值观，将广外精神传向远方。节目《献礼之声：向祖国诉说》邀请冯益谦、戴桂玉、周鹏、池晓霓、刘倩麟、王明哲作为教师、学子和志愿者代表，向祖国诉说他们的心声。

　　《献礼之声：向祖国诉说》

　　新闻学院、艺术学院学生情景表演朗诵《追梦》赞颂了广东人民不断进取、锐意改革的精神，鼓舞着多元、碰撞和文化融合下的广外学子，脚踏实地，走好当下每一步。有一种感动，叫“中国红”，有一种骄傲，叫“五星红旗”。此时舞台大屏幕播放由党委宣传部摄制的《我爱你，中国》音乐视频，校学生合唱团、校学生艺术团舞蹈队、各学院学生代表合唱《我爱你，中国》，全场师生挥舞五星红旗，用优美的歌声向祖国告白。纪念伟大的历史，祝福祖国的未来。“礼赞新中国、筑梦新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会在校学生合唱团、各学院学生代表的校歌合唱中落幕。

　　观众挥舞五星红旗，高唱《我爱你，中国》

　　通讯员 刘红艳

 

编辑： 罗予岐

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