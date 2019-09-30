一大波操作之后，你想来广东当老师吗？

近几年，随着二孩政策的放开，每年适龄上小学的儿童数量越来越多，各地也在不断开办新学校并增加学位，需要更多的老师。

“事业单位正式编制教师，年薪本科生26万+、研究生28万+，全日制博士奖励20万，全年带薪休假165天……”

这几天，深圳市龙华区教育局发布的教师招聘公告在网上刷屏了。

近几年，随着二孩政策的放开，每年适龄上小学的儿童数量越来越多，各地也在不断开办新学校并增加学位，需要更多的老师。

跟着我们来看看广东各地“抢人”的妙招！

提供大量编制教师岗位

工作体面、寒暑假、铁饭碗、周末双休……在不少人印象里，教师是个近乎完美的职业，当了编制内的教师，工作便可以十分稳定。但，按照事业单位改革的推进要求，高校在2020年将全面取消事业编，采取全员合同聘任制。

取消编制虽然不涉及中小学教师，但是目前珠三角教师编制紧缺，入编困难。有编制的工作自然会吸引更多的关注。广东多地招聘教师时，就提供了大量编制岗位。

最近备受关注的深圳，在提供教师编制上毫不吝啬。今年，深圳已经面向2019年应届毕业生提供了近千个编制教师岗位，除了前面提到的龙华区计划招聘编制教师约400人，深圳南山区教育系统同样发布通知，计划招聘450名编制教师。此外，光明区、福田区虽然尚未发出招聘公告，但去年也招聘了近600名2018年应届毕业生。

此外，深圳多区在招聘应届生时并不要求有教师资格证，只需面试，给了应届生更多的机会。

“这里的待遇完全能满足生活需求，同事都是来自全国各地的优秀年轻人，让人有归属感。”2019年毕业于北京某高校的硕士生尹璇，在求职季放弃了国企、互联网公司提供的岗位，最后选择了龙华区某公立学校。

尹璇说，在刚过去的教师节，自己收到了来自学生的祝福：“虽然您讲的是过去，但您成就的是我们的未来”，让自己觉得相当有成就感。

除了深圳，其他各市也纷纷放出大量编制教师岗位“抢人”。9月份，广州市教育系统校园招聘“优才计划”启动，面向2019年毕业生招聘160名编制内教师。湛江吴川市公开招聘教师154人、湛江市赤坎区招聘100人、揭阳普宁市招聘171人、吴川市招聘154人……

最高年薪可达35万

教师工作虽然稳定，却常被诟病“薪酬低”。

2019年5月份，国家统计局发布了2018年平均工资数据，教师行业的年平均工资超过9万元。数据一出，许多老师纷纷在网上表示自己“被平均”了。

其实，广东许多学校招聘教师时的薪资水平都在平均数值之上了。

2019年6月毕业于中国人民大学的硕士生孟蝶加入了人大附中深圳分校，成为了一名语文教师，也负责处理部分行政工作。“我觉得广东是能实现自己教育梦想的平台，深圳的教师待遇非常优厚，工作环境自由，同事们年轻热情。”孟蝶说，自己每天的工作虽然繁忙，但和一群志同道合的同事为目标奋斗，觉得充满干劲。

去年，人大附中深圳分校在招聘时提供了“本科生年收入约27万元、硕士研究生约30万元、博士研究生约33万元”的待遇。孟蝶坦言，这份工作的收入能让自己在深圳过上比较体面的生活。

不少公办学校在招聘聘任制教师时，提供和编制内教师持平甚至更高的待遇。今年上半年，东莞市松山湖第二小学公开招聘教师，提出“教师薪资参照《松山湖中小学非在编教师职工工薪标准》执行，年薪比同级别在编教师上浮10%，年收入18万—28万”。

民办学校薪酬机制相对灵活，在招聘时也能够提供比较高的薪酬待遇。9月，华师中山附属中（小）学招聘教师，年薪最高可达33万；云浮市新兴县某民办学校招聘高中老师时开出最高年薪为35万，同时还提供“总公司旗下地产公司楼盘购买住房享受员工优惠”的福利条件。

百万年薪公招名师、名校长

除了争抢教师，基础教育领域的高层次人才也是各地抢夺的重点。

一直以来，高薪引进人才主要集中在科技、IT、金融等技术性行业领域，或是高等教育领域。现在，名师名校长也能有百万年薪了！

最近几年，广州、深圳、佛山等珠三角多个城市，先后出现了百万薪酬以上公招名校长名教师、重金延揽基础教育高层次人才的现象。

早在2012年，深圳福田区就以百万年薪引进了5位校长，此后每年深圳市多区都大力引进名校长，今年南山区将面向全国选聘公办学校正副校长共4名，给予一次引进奖励费，最高可达税后100万。

2017年广州市教育局公布《广州市基础教育高层次人才引进办法（试行）》，给出最高150万安家费的待遇，面向全国公开招聘名校长、名老师。2017年广州南武中学引进了8名特级教师，来自江西九江的詹美龙就是其中之一。

从教32年的詹美龙是中学历史正高级教师，江西省特级教师，目前担任南武中学高二级长，负责教学管理工作。“广州经济发达，又有人才引进的好政策。”詹美龙说，自己希望能在这里传播快乐学习、幸福学习的教学理念。“广州教师的待遇比内地高，工作环境氛围好，团队教研意识强。”

詹美龙认为，广州的基础教育高层次人才引进对提升当地教育质量有很大作用，“能够带来新的教学理念，为教师提供课题研究、学法指导、命题与讲题引领、教务与班务管理、论文撰写等方面的帮助。”

另外，广州还提出了人才柔性引进的思路：“如果引进的人才不符合广州市人口准入条件，或者人才本人选择不入编，可以柔性引进，人事关系不转入用人单位。柔性引进的人才的年龄一般不超过70岁。”

所以，无论你是应届生还是优秀人才、名师名校长，只要想成为教师，广东都能给你机会。看完你想来广东当老师了吗？

【南方日报见习记者】吴淑斌