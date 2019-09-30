去年广州新增中小学公办学位13.79万个

2018年，纳入市教育局年度决算编报范围的单位共41个，部门决算总收支规模为57.14亿元，包括财政拨款50.58亿元、学费等事业收入5.17亿元等。

在9月29日召开的广州市第十五届人大常委会第二十七次会议上，广州市教育局副局长谷忠鹏作关于2018年度部门决算（草案）的报告。2018年，纳入市教育局年度决算编报范围的单位共41个，部门决算总收支规模为57.14亿元，包括财政拨款50.58亿元、学费等事业收入5.17亿元等。全年一般公共预算财政拨款执行率达到99.6%，政府性基金预算财政拨款执行率达到100%。

2018年，教育部门组织开展绩效自评1525个，自评覆盖范围率达到100%，教育局每月一般公共预算支出进度均达到序时进度，全年支出进度比2017年提高1.52个百分点。

在绩效目标完成情况方面，2018年，投入25.02亿元推动优质教育资源全覆盖。已编制完成了全市中小学、学前教育布点规划；实施学前教育第三期行动计划，新增幼儿园学位3.89万个，提高幼儿园生均定额补助标准；推进中小学基础教育设施三年提升计划、校园功能微改造等项目，新增公办学位13.79万个；推进集团化办学、学区化管理，新增市属教育集团3个，实现每个外围城区都有市属优质学校进驻；新增市示范性高中10所。

同时加快构建现代职业教育体系，全年投入4.54亿元。去年，启动建设“广州市产教融合示范区”；推进市属高职院校建设广东省一流高职院校，3所高职院校牵头的职教集团纳入省示范性职教集团建设。职业院校学生在全国职业院校技能大赛中获一等奖14个、二等奖18个，教师获教学能力大赛一等奖3个、二等奖3个，9名学生入选第45届世界技能大赛集训。

投入2.57亿元打造教育领军人才集聚地。实施广州教育家培养工程等五大高水平教育人才培养工程；引进基础教育高层次人才62人，新增特级教师43名，自主评审中小学正高级教师40名，获评南粤优秀教师（工作者）96名，入选教育部、中国教师发展基金会乡村优秀青年教师培养奖励计划1人，获评享受国务院政府特殊津贴2人。

投入2.78亿元实施教育质量提升工程。开展智慧校园建设，建设59所省信息化中心学校、71所市智慧校园实验校，组织开展智慧阅读试点。高考成绩创历史新高，高分优先投档线上线增幅2.84%，本科上线率达69.56%，保持全省排头兵地位；获国家级教学成果奖28项，位列全省第一。学生体质总体合格率、优良率同比提升，数学、信息学等学科获全国奥赛金牌14块，参加第十五届省运动会获金牌榜和团体总分等5项第一。推进高水平大学建设，广州大学、广州医科大学新增博士学位授权点6个和硕士学位授权点12个。签约香港科技大学，合作建设独立法人的高水平研究型大学；与中国教育科学研究院共建教育综合改革实验区，设立粤港澳大湾区教育研究中心。投入3.85亿元着力解决校外培训机构专项治理等群众关心的教育问题。

【来源】南方+