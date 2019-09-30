当青春期遇上更年期，如何平稳度过？

家长的更年期，遇上孩子的青春期，是亲子双方都很棘手的问题。如何使家庭平稳度过这个特殊时期？

家长的更年期，遇上孩子的青春期，是亲子双方都很棘手的问题。如何使家庭平稳度过这个特殊时期？

理解孩子的心理变化

家长了解孩子是一个重要的前提。青春期是人大脑发育的又一个高峰期，为了孩子有更好的身心成长，家长需从安全、营养、睡眠、运动、情绪等方面满足孩子的需要。而爱是一切的根本，要在生活中让孩子感受到来自父母的充盈的爱，给予他们一个安全的成长环境和良好的亲密关系。青春期会有很多明显的生理变化，也会有很多的第一次，这些都是美好的成长里程碑，家长应该主动为孩子送上一份祝福。

青春期的孩子情绪不稳定、敏感； 与父母交流减少、与同伴交流增多； 注重自身形象；更加独立自主； 学习压力变大…… 家长与青春期的孩子之间经常会因为控制不好情绪而互相争吵，也对孩子压力无法排解有很多的困惑。这就需要家长放平心态，调整自我，多鼓励孩子，在一些问题上加以引导。

青春期的孩子非常注意自己的身体变化，更加注重自己的着装打扮，包括皮肤是不是干净、清洁，长没长青春痘等等。这些都是对身体变化的关注，产生这些变化的背后原因是青春期性激素的分泌。父母也可以参与到孩子对自己形象或者着装的设计当中，和孩子一起来发现美、赞赏美、践行美。

但是，有的学生在身体方面过度去关注。比如为追求苗条、骨感而盲目减肥。对此，家长应该告诉孩子，骨感不应该成为我们大多数人追求的目标，引领孩子对自己身体有客观的认识，学会去悦纳。我们可以通过锻炼、着装、打扮让自己变得更加精神、更加美好，而不是过度地去追求所谓的骨感。如果以牺牲自己的健康为代价，让自己的身体变得骨感，是非常不值得的。

亲子之间相互体谅

青春期阶段同伴的影响变得更加重要。因为这个时候学生独立性变强了，希望从同伴的评价当中来肯定自己。所以同伴交往是青春期孩子非常重要的人际关系当中的一部分。作为父母，要理解孩子这样的需求，鼓励孩子多跟同伴交往。而作为孩子，也要理解爸爸妈妈想跟自己共度时光，因此也要体谅父母，尽量抽出时间来与父母共度一些时光。

性意识的增强是青春期发育的一个非常重要的特点，这是好事。作为家长，要跟孩子去谈这些问题，来解答孩子的性问题。建议在家里，无论是孩子还是爸爸妈妈，都能够主动发起对性问题的讨论，把性的问题作为一个家庭话题，摆到桌面大家畅所欲言。这是爸爸妈妈传递自身对性态度和价值观的重要的机会。

如何实现友好沟通

父母和孩子不好沟通，这是大家普遍遇到的一个问题。父母们会觉得以前跟孩子什么都能说，现在孩子不愿意跟我说，或者说什么孩子也不愿意听了，甚至说什么孩子都反着去做。孩子也会觉得很多心里话可能更愿意跟同学去讲，家长不是第一选择了。

这是青春期发育当中的一个非常重要的特点。那么怎样来弥补青春期亲子之不足？

在孩子人生的任何阶段，父母都是非常关心子女的。孩子很多想法或困惑，在任何阶段都需要和父母来讨论。尽管父母生长的年代、接受的教育、人生经历和孩子不一样，可能看问题的视角不一致。但是，孩子要坚信需要爸爸妈妈的支持，这是沟通的重要基础。

手机是引发青春期矛盾的一大重要原因。孩子要和家长沟通，说出充足的理由，甚至可以列出一个单子，把手机的重要性列出来。如果爸爸妈妈认同这些重要性，在这一点上就能达成一致。在使用手机这件事情上，需要制定规则，双方要去协商，达成共识。

情绪管理是青春期一个重要的话题。青春期孩子情绪不好的时候需要以合适的方式释放。对此，父母要给予理解，避免冲突。而作为孩子，在想发脾气的时候，也要想到这个时间、这种方式发脾气合适不合适，会不会对别人造成伤害，爸爸妈妈会不会伤心？家长和孩子都需要不断学习，时常用言语表达自己对对方的爱，才有助于建立和谐的亲子关系。