向祖国送上青春告白，华工广州国际校区迎来首届开学典礼

现场奏响国歌，两千余人共唱国歌，喜迎国庆，载歌载舞告白祖国。

南方网讯（记者/柯丹洁 实习记者/冯炯怡 通讯员/卢庆雷、许颖、赵春旭）9月29日（周日）上午，华南理工大学广州国际校区在广州召开新生开学典礼，这场开学典礼也是华南理工大学广州国际校区成立以来的首届开学典礼。现场奏响国歌，两千余人共唱国歌，喜迎国庆，载歌载舞告白祖国。多位国内外院士专家，与广州国际校区开展国际合作的海外高校代表，教育部、广东省、广州市、番禺区等有关部门负责人，校友代表、所有参建单位的负责人以及多家媒体共同见证这一历史性时刻。

2419名学生正式宣告开启人生新的征程

校长章熙春主持开学典礼。他代表华南理工大学全体师生向来自海内外的新同学表示热烈的欢迎和衷心的祝贺，向对新校区予以关爱、支持并作出突出贡献的教育部、广东省、广州市、番禺区及社会各界人士表示衷心的感谢。

章熙春指出，广州国际校区非常不一般，部省市校四方协同发力，全力推进，共筑了一个中西合璧、有着浓郁国际化学术氛围的现代化校区。章熙春表示，华南理工大学全体师生必将不负重托和厚爱，砥砺奋进，跨越前行，把华南理工大学早日建成世界一流大学。他祝福并期待同学们，用奋斗报效祖国，以坚毅镌刻青春，用担当创造历史，我将无我，不负韶华！

今年，华南理工大学广州国际校区迎来了微电子学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院、机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电力学院、自动化科学与工程学院、电子与信息学院等9个学院的新生，2419名入住广州国际校区的2019级学生正式宣告开启人生新的征程。

“云山苍苍，珠水泱泱……”伴随着校歌，来自峻德书院和生物医学科学与工程学院的2019级本科生邓双歌代表全体新生发言。她表示，华南理工大学广州国际校区以“百年格局”为基调，以国际前沿为立足点，是学子未来追梦、圆梦的舞台。自己将永远保持真诚谦逊的心、踏实求学的态度和报效祖国的热忱，传承前辈先贤挺立潮头勇于奉献的精神，以新青年昂扬向上的姿态践行“博学慎思、明辨笃行”的光辉校训，唱出“中华振兴，我辈担当”的激昂乐章。

“以工见长”，构筑前沿交叉学科

作为“全部新工科”的校区，华南理工大学广州国际校区的学科布局瞄准世界科技前沿，秉承华南理工大学“以工见长”的学科优势，计划建设10个新工科学院和若干研究院，构筑起新一代支撑和引领战略性新兴产业体系的前沿交叉学科。同时，广州国际校区还通过与高新技术企业、行业协会、政府等各类主体协同创新，力争快速实现关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术的重大突破，打通创新资源通向产业的最后一公里，成为粤港澳大湾区科技创新和人才支撑的核心力量。

与传统大学学院设置不同的是，广州国际校区的每个学院均与该学科领域高水平的境外高校开展全方位合作，搭建与国际接轨的高端平台。目前，与美国密西根大学、澳大利亚西澳大学等一批世界一流大学已签署校级合作协议。

华南理工大学广州国际校区采用国际化办学新机制，是国内首个“中方为主，国际协同”的大学国际校区。该校区与多所一流院校合作密切，旨在构建国际化办学模式，培养国际化人才重点布局引领世界科技前沿，服务国家区域发展战略。

开学典礼结束后，澳门大学校长宋永华接受采访时表示，在全球化的背景下，高等教育要迈进国际化。广州国际校区的成立有助于加强粤港澳合作，为未来大湾区的发展培养创新人才。目前华南理工大学与澳门大学签订本科双学位合作项目，实行2+2联合培养模式，学生在本校完成2年学习后，将到对方高校进行2年的学习，完成培养计划后可同时获取两校学士学位。该项目在土木和电信两个学科试点，预计会在2020年正式招生。

除了澳门大学，香港科技大学也有与华工有紧密联系，例如华工-港科大联合学院。香港科技大学相关负责人称，香港科技大学的广州南沙校区正在筹建，该校区与华工广州国际校区在学科方面的布局考虑可以相互交流，例如微电子、人工智能等领域，希望两个校区未来可以达成合作关系。

正值庆祝新中国成立70周年之际，典礼上，“华南虎”机器人战队代表庄佳欣、“青马班”代表菅泽华、“西部计划”代表张道路、参军入伍学生代表王玉琢一起讲述了奋斗故事，向祖国送上青春告白；在场师生齐声高歌《我爱你中国》，抒发着炽热浓烈的爱国之情、报国之志。