珠海：坚持教育优先发展战略

建市40年来，珠海坚持教育优先发展战略，在一代代教育工作者的辛勤付出下，教育各项事业取得跨越式发展，教育与城市发展“同频共振”。

饮其流者怀其源，学其成时念吾师。教师节当天，珠海市第一中学（简称“珠海市一中”）老师潘静收到学生杨明东发来的祝福信息。两个月前，曾为中考指标生的杨明东以高考屏蔽生的成绩考入清华大学。

与杨明东一同迈入北大、清华大门的珠海学子共有13人。今年珠海12名考生高考成绩进入全省前50名，每万人屏蔽考生数量位列全省第一；去年3名考生成绩进入全省前20名，每万人屏蔽考生数量是全省平均水平的5.3倍。

拔尖高分考生数量多，占比高，仅是珠海这座城市教育事业快速、高质量发展的缩影。建市40年来，珠海坚持教育优先发展战略，在一代代教育工作者的辛勤付出下，教育各项事业取得跨越式发展，教育与城市发展“同频共振”。

“珠海市教育系统将加快教育现代化，着力办好人民满意的教育，奋力推进教育现代化示范市和粤港澳大湾区教育高地建设，全面提升人民群众对教育工作的获得感和幸福感。”珠海市委教育工委书记、市教育局局长林日团说。

坚持立德树人▶▷

上好铸魂育人第一课

“先烈回眸应笑慰，擎旗自有后来人！”香洲区杨匏安纪念学校，一座以革命烈士杨匏安名字命名的公办小学，依托丰富的红色教育资源开展教学，培养学生红色基因。

作为首批全国文明校园，杨匏安纪念学校内红色文化处处可见：矗立在校园中央的杨匏安烈士雕像，教室外的杨匏安烈士事迹墙、杨匏安诗词长廊等，让学生在耳濡目染中提升品格，陶冶情操。学校更是因势利导，借助开学第一课、思政课、杨匏安诞辰纪念活动、清明祭扫活动等传承杨匏安精神。

杨匏安纪念学校学子们吟诵“慷慨登车去，临难节独全”这首《狱中诗》时，香洲区吉莲小学学生们则在朗读《爱莲说》里的“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。吉莲小学巧用校名打造莲香校园，校内遍布莲画、咏莲诗，甚至还种上莲藕。开学第一课将爱国主义教育与莲的品质结合起来，在小学生心中播下“莲文化”。

学校思想政治工作关系学校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。珠海教育紧紧围绕立德树人的根本要求，以“美丽校园、文明有礼”活动开展为抓手，把建设文明校园、美丽校园和礼仪教育相结合，在提升校园环境的同时，通过活动把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全员育人、全程育人、全方位育人。

将思政小课堂同社会大课堂相结合，推动“思政课程”向“课程思政”立体化育人模式转型是珠海教育践行“三全育人”的有效尝试。走进珠海市一中，乐学亭、求真石、创美泉、耕读园就在身边，学校的一砖一瓦、一草一木都浸润着文化，激励着学子们成长成才。该校校长韩延辉介绍，除开学第一课、思政课外，学校还利用学生党课、主题班会等平台，动员校班子成员、政治教师和其他学科骨干教师上课，并定期邀请名家名师授课，以身边的案例鞭策学生成长，强化师生思政教育。

充分挖掘本土资源，提升思政课教学和科研水平是珠海教育推行“三全育人”的另一亮点。珠海高校数量众多，均设有马克思主义学院（部），教师、学生资源丰富。前期珠海评出2个市级重点资助马克思主义学院、7个思政课名师工作室和8个优秀辅导员工作室，意在发挥其示范作用，并与中小学相结合，力求带动、培养、造就一批思想政治工作的行家里手，构建起“纵向衔接、横向贯通”的珠海大中小学德育一体化体系。