广东欲打造中国南方教育高地

广东要以机制创新为突破点，充分整合利用各方资源，趁势而上，打造中国南方教育高地和国际教育示范区，为建设国际一流湾区和世界级城市群提供强大的人才支撑和智力支撑。

近日，由广东省教育厅指导、广东省教育研究院主办的第七届中国南方教育高峰年会在广州举行。来自全国各地的300多位知名专家学者、教育行政部门负责人、教育科研机构负责人、大中小学校长教师代表等围绕“面向2035的教育现代化：新时代·新使命·新路径”主题，深入展开高层次交流。

中共广东省委教育工委书记、广东省教育厅厅长景李虎在主旨演讲中表示，广东推进教育现代化，一要全面贯彻落实全国教育大会精神，准确把握教育现代化的前进方向；二要服务“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”，准确把握加快教育现代化的时代使命；三要立足建设粤港澳大湾区战略部署，准确把握加快教育现代化的独特定位；四要支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，精准选择加快教育现代化的着力点、突破点。

会上，专家学者们围绕面向2035的基础教育新样态、乡村教育振兴、职业教育改革、一流本科教育改革发展、粤港澳大湾区教育合作发展、全纳教育和全民学习、高素质专业化创新型教师队伍建设改革，以及互联网、大数据、人工智能与教育创新发展，教育（学校）制度和教育质量标准，教育对外开放与治理等议题，展开深入对话研讨。大家认为，把握世界经济转型与中国崛起机遇提升经济高质量发展水平，需要教育现代化提供宏大人才保障；深度参与全球科技竞争加快建设创新高地，需要教育现代化提供强大智力支持；在人口结构深刻变迁背景中深入推进区域均衡协调发展，需要教育现代化提供有力要素支撑。

景李虎：打造中国南方教育高地和国际教育示范区

景李虎表示，广东要以机制创新为突破点，充分整合利用各方资源，趁势而上，打造中国南方教育高地和国际教育示范区，为建设国际一流湾区和世界级城市群提供强大的人才支撑和智力支撑。要建立湾区合作办学、专业认证、学分互认、学位互授、课程资源和学术资源共用、科研成果分享转化流通系统，探索更加开放、多元的招考制度，支持高校实行更灵活的交换生安排。

广东要发挥高校学科优势，优化高等教育结构布局，打造湾区国际教育示范区，助推实现湾区科技创新中心，推动高等教育空间布局与世界级城市群总体布局相呼应。广州、深圳着力建设成为世界一流高等教育中心城市，珠海、佛山、东莞等地市要着力建设成为国内一流的高等教育中心区域性城市，加快建设中国特色、世界一流大学群，加快推进大湾区大学等高等教育机构的落地，以“双一流”和“双高”建设为引流，带动湾区涌现更多扎根中国、心系全球的世界一流大学。要推动整合粤港澳高校优质资源，在高端人才引进、培养、管理、服务等方面大胆创新，吸引和造就一批具有国际水平的科技领军人才、青年科技人才和创新团队。

推进整合高校优势学科与大科学装置、大科学平台的整合，充分发挥中国散裂中子源、超算中心等国际前沿重大科学装置及湾区各高校的有关优势学科共同联合，以共建共享核心技术为联系方式，加快产出大科学成果，加快培养高端人才和创新团队。

魏中林：应形成应用型本科教育建设和培养评价标准体系

广东省高等教育学会会长魏中林表示，高等教育现代化是经济社会现代化的重要支撑，发展中国特色世界一流应用型本科教育是实现高等教育现代化整体战略目标的基本任务。教育部也明确提出“应用型高校也要加强一流本科教育”，“在应用型人才培养上办出特色，争创一流”。

在他看来，应用型本科教育有三大特点：地方性、服务性、融合性。所谓地方性，指的是应用型本科院校大多生于地方、长于地方，必须合理定位，树立与区域经济社会休戚与共的发展观，主动融入区域经济社会发展大局，找准改革和发展重点，累积办学特色，厚植办学优势，提升服务能力。服务性指的是应用型本科院校在设置学科专业、培养人才、创新科技、服务社会、传承创新文化等方面必须突出应用性，注重培育应用型优势特色学科和专业。融合性则强调应用型大学的区域性与行业性特点要求其自身在融合发展上更为积极主动，在人才培养、学术研究、工程技术革新、师资队伍建设等方面体现产教高度融合、校企深度合作。

一流应用型本科教育发展的基本路径是产教融合、校企合作。目前，虽然一些本科院校和行业企业建立了合作关系，但多属于松散式合作。学校与行业企业间寻求的价值各有不同，院校与行业企业缺乏有效协调和融通机制，人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的产教融合、校企合作有效机制远未牢固建立起来。

在魏中林看来，评价标准具有“指南针”“度量衡”功能。当前，我国在研究型大学和高职院校建设方面已形成相对成熟、较完备且颇具操作性的评价标准，而应用型本科院校由于发展时间短，尚未形成独具特色且具适应性的建设和培养评价标准体系。