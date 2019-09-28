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管清友作客非常道读书会，带来这些启示录

2019-09-28 08:23 来源：南方网
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活动现场

　　9月28日下午，著名经济学家，如是金融研究院院长管清友作客黄浦书院——非常道读书会，通过三个启示，现场解析中国经济的趋势和企业的应对。

黄埔书院创始人刘德强为管清友先生颁发聘书

　　启示一：不妄自菲薄，也不盲目自大

　　管清友先生说，中国现在是世界第二大经济体，占全球的16%，按照近几年平均增速来算的话，二十多年的时间就能增长到全球领先，中国的硬实力值得称赞。他认为，要着重去看国家未来经济的增长、发展、区域和产业的变化，从不同纬度，冲破折叠。

　　启示二：闭门造车不可取

　　“当处于短期的经济增长期，我们要对下行的压力有前瞻性，充分汲取国际经验。”管清友先生表示，一些国家的发展、经历及其应对措施值得被借鉴，“结构调整以及实现经济冲破折叠这个事情是绕不过去的”。

　　黄埔书院的院训是：三人行，皆我师焉。重视向他人学习的过程，在这一点上，黄埔书院和管清友先生的见解可谓不谋而合。

　　启示三：靠智慧

　　“我很难说如何提高一个人的认知和智慧，但是有一点是肯定的，就是多看书多交流。”过去的几十年里经济高速增长，如何规避风险和选择机会，这个还真的是要“靠智慧”。抓住机会顺势而为是智慧，其实急流勇退逆流而上也是智慧，规避风险踩准台阶也是智慧。

活动现场

　　活动现场人头攒动，气氛热烈。管清友先生将他对中国经济的见解娓娓道来，观众们为他所折服的不仅仅是一个经济学者身上少见的幽默感，还有他的深钻研和广涉猎。

　　通讯员 温碧瑞

编辑： 罗予岐

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