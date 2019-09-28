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注意！我省自考环境工程技术等17个专业停考

2019-09-28 08:30 来源：南方网
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　　日前，《关于停考我省高等教育自学考试环境工程技术等17个专业的通知》（粤考委〔2019〕2号）印发。《通知》明确，停考部分自考专业。相关详情，快来看看↓↓

　　一、停考专业

　　本次停考环境工程技术（专科）等17个专业，其中，专科专业11个，本科专业6个，详细情况见文后。

　　二、停考时间及过渡期

　　停考专业设置停考过渡期。自2019年11月1日起，停考专业不再接受新生报名，相关笔试课程考试安排至2022年10月止，实践性学习环节考核（含毕业论文，下同）安排至2023年4月止，毕业手续办理至2023年12月止。自2024年起停考专业不再受理毕业申请。

　　三、相关要求

　　（一）相关学校要切实履行主考学校职责，加强统筹，及时公布停考过渡期有关工作安排。要安排好实践性学习环节考核和学位申请工作，每半年组织实践性学习环节考核不少于1次。

　　（二）停考专业所涉考生，要密切关注广东省教育考试院官网（http://eea.gd.gov.cn/）公布的停考专业相关政策，同时要留意相关主考学校发布的实践性学习环节考核、学位申请等信息，合理安排自身学习、考试和毕业申请。

　　（三）各地市自学考试办公室、有关主考学校要及时向社会公布停考专业相关信息，做好宣传、解释等工作。

编辑： 罗予岐

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