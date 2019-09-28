继续当好广东教育强镇，顺德大良有这些招数

27日记者从顺德区大良街道获悉，近日受省人民政府教育督导室委托，佛山市人民政府教育督导室委派复评验收组赴大良街道开展广东省教育强镇新一轮复评工作。

27日记者从顺德区大良街道获悉，近日受省人民政府教育督导室委托，佛山市人民政府教育督导室委派复评验收组赴大良街道开展广东省教育强镇新一轮复评工作。经过评查，验收组认为大良符合广东省教育强镇的标准要求，顺利通过广东省教育强镇第二次复评。

“梦想课程是怎么走进课堂的？”“近年来学校有没有扩建？”“学校提供宿位有多少？”当天省复评验收组到大良辖区的西山小学、顺峰中学、顺峰幼儿园等多个学校，详细了解大良从学前教育到初中教育阶段所有细节。

结束实地考察后，复评验收组组长任远英代表专家组宣读反馈报告，他肯定了大良街道巩固和扩大教育强镇成果的做法和成效，认为大良街道自2007年通过“广东省教育强镇”第一轮复评验收后，街道党工委、办事处坚持教育优先发展，履行政府责任，科学规划，保障投入，多措并举。“大良街道不断创新，深化教育领域综合改革。街道千方百计提高教育质量，多措并举促进教育公平，着力推进各级各类教育优质、均衡、协调发展，开创出了大良教育高质量发展的崭新局面，符合广东省教育强镇的标准要求，顺利通过广东省教育强镇第二次复评。”

大良街道党工委书记霍茂昌表示，大良街道将一如既往的把教育放在优先发展的战略地位，全面推动教育高质量发展。进一步加大教育投入，加快推进和完成学校建设规划，改进办学条件；进一步加大队伍建设力度，全面提升大良教育的综合实力。

顺德区教育局副局长温联洲指出，大良历届党委政府都以优先发展教育为己任，始终紧跟全区教育综合改革的步伐，在推进集团化、九年一贯制办学、打造教育品牌方面取得了较好的成效。“希望大良街道结合复评专家组的意见，借助推进教育高质量发展的契机，进一步提升中小学校办学品质，将大良品质教育打造成为教育文化品位高、教育质量品质优、教师队伍品行好、学生成长品学强、学校发展品牌亮的示范项目。”

大良街道未来几年教育事业发展目标：

1、硬件投入

目前大良在建的中小学校项目合计投入达5.83亿元，即将进入收获期。例如近三年来大良投入专项资金3000万元对学校进行了增补更新和大型修缮，此外从2017年起，街道还陆续投入近2000万元开展了18所学校的用电增容工程改造，投入了1500多万元采购宿舍和教室空调设备。

政府加大对教育的投入，学前教育通过新办和新建的方式在未来五年增加6000个学位；义务教育15所公办学校通过新建、改建、扩建等措施增加优质学位22600个；初中教育通过改善办学条件在未来五年增加宿位11800个，以满足市民对优质教育的需求。

街道财政连续三年，每年安排400万元用于标杆学校建设，安排600万元用于学校梯队建设，实现大良初中都达到标杆学校标准的目标。

社区（村）集体资产（土地）用于举办幼儿园原则上办成普惠性幼儿园，优先办成居（村）集体办幼儿园；已利用的国有资产和居（村）集体资产要办成公办或普惠性幼儿园，力争三年内在公益性普惠性幼儿园入读的学童占比达80%以上。街道未来三年每年将投入1000万推进上述工作，更好地满足市民群众对优质学前教育资源的迫切需求。

2、软件提升

街道财政年度增加约4500多万元用于提高中小学教师待遇，增加770多万元用于提高公办幼儿园教职工待遇。

加大人才引进力度，通过引进名校长、名班主任、名教师等做好高水平教师的“增量”工作；构建人才培养机制，引导教师做好自我成长规划，设立职业生涯目标，激发教师自我提升的内生动力，并按照教师培养路径建立“存量”人才培育和成才的奖励长效机制。

将“形成幼小初一体化”发展的格局，尊重学生成长的规律，科学统筹各学段教育教学的目标和实施策略。尤其是通过“实行多培优的模式”，按照学生的天然禀赋，因材施教，实施“尖优生培养计划”“特长生培养计划”“素质生培养计划”，既要让每一个学生都有出彩的机会，更要让尖优生的学术成绩更加拔尖，有特长的学生特色更加凸显。