广东娃从“有学上”到“上好学”

广东将继续坚持党对教育事业的全面领导，加快建设教育强省和国际教育示范区，努力培养一代又一代的社会主义建设者和接班人。

“人工智能专业对接社会发展新趋势，把我吸引来了！”今年华南师范大学成为省内首所开设人工智能本科专业的高校，本科新生吴逸群早早到校报到，对大学生活充满期待。与此同时，崭新的华南理工大学广州国际校区迎来首批本科生，机器人工程专业新生陈明奕满心欢喜：“世界一流的教授将给我们上课！”

新中国成立初期，广东是传统农业大省，教育事业百废待兴，文盲占了总人口的78%。改革开放以来，敢于领风气之先的广东人坚持教育优先发展战略，走出了一条义务教育均衡发展的特色之路，使广东娃实现了从“有学上”到“上好学”。

省教育厅披露的数据显示，广东2018年小学在校学生数达988.37万人，比1949年增长6.3倍，普通中学在校生556.18万人，比1949年增长44.6倍，每万人口在校大学生数达到186人，比1950年增长61.6倍。

教育是国之大计、党之大计。

站在新中国成立70年的新起点上，广东将继续坚持党对教育事业的全面领导，加快建设教育强省和国际教育示范区，努力培养一代又一代的社会主义建设者和接班人。

破解“底子薄”

“一盘棋”推进教育优质均衡发展

“音乐课上我们唱歌，视频里竟然有老师给我们弹钢琴呢。”在湛江南三岛上的南滘小学，三年级学生庞冰怡对音乐课兴趣很浓。通过网络连接的岛外优质教育资源为乡村小学所用，不仅让学生大开眼界，还探索了城乡教育均衡发展的新路子。这正是广东“一盘棋”推进义务教育优质均衡发展的生动缩影。

孩子有学上、上好学，是影响每个家庭幸福感的民生大事。广东人口众多、区域发展不平衡、教育基础“底子薄”，义务教育如何优质均衡发展，是多年来教育工作的重头戏。

早在新中国成立时，广东教育基础十分薄弱，全省文盲占了总人口的78%。直到改革开放之初，广东教育发展仍较为缓慢，全省平均每万人口中在校大、中、小学生人数均低于全国平均水平。

穷则思变，变则通达。

1978年，广东在全国率先提出，把普及小学教育作为一项战略任务来抓。1996年，率全国之先通过国家基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲验收，适龄儿童入学率达99.75%。

2001年，广东又率先实施义务教育“两免一补”政策，逐步实施免费义务教育政策；到2008年，实现了全省城乡义务教育免除学杂费和课本费，全面实现免费义务教育，比全国提早半年实现全覆盖；2017年，珠三角地区推进教育现代化先进县（市、区）和先进市覆盖率分别为100%和89%，全省教育强县（市、区）覆盖率均达100%。

目前，广东义务教育阶段在校生规模已经占全国的十分之一，成为名副其实的教育大省。

在清远市连南民族小学的学生宿舍内，洗衣机、洗衣台、热水供水设备等现代生活设施一应俱全。“学校现有1100多名寄宿学生，每两周回一次家，学生进得来、留得住、学得好。”该校办公室主任李忠明欣喜地说，2018年连南县投入1282万元改造修缮寄宿制学校，民族小学正是受益学校之一。

连续25年，广东地方教育经费总投入位居全国首位。2018年达4268亿元，比上年增长10.55%，其中全省财政性教育经费3189亿元，比上年增长10.76%，占总投入约75%。

经费有了保障，政策利好也不断落地。

近年来，《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》等政策陆续出炉，新改扩建一批义务教育学校；开展农村寄宿制学校建设试点，韶关、清远、河源、梅州4市新增寄宿制学位数超1.36万个；特殊教育学生同比增加3820人。

“让每所学校、每个孩子共享优质教育资源，广东正朝这一目标努力前行。”广东第二师范学院原副院长，广东实验中学原校长郑炽钦，多年来参与见证了广东教育发展，面对未来，他感到信心十足。