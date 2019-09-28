南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

广东娃从“有学上”到“上好学”

70年来广东坚持教育优先发展，加快建设“教育强省”

2019-09-28 08:35 来源：南方日报 姚瑶 吴少敏
字号减小 字号增大

　　“人工智能专业对接社会发展新趋势，把我吸引来了！”今年华南师范大学成为省内首所开设人工智能本科专业的高校，本科新生吴逸群早早到校报到，对大学生活充满期待。与此同时，崭新的华南理工大学广州国际校区迎来首批本科生，机器人工程专业新生陈明奕满心欢喜：“世界一流的教授将给我们上课！”

　　新中国成立初期，广东是传统农业大省，教育事业百废待兴，文盲占了总人口的78%。改革开放以来，敢于领风气之先的广东人坚持教育优先发展战略，走出了一条义务教育均衡发展的特色之路，使广东娃实现了从“有学上”到“上好学”。

　　省教育厅披露的数据显示，广东2018年小学在校学生数达988.37万人，比1949年增长6.3倍，普通中学在校生556.18万人，比1949年增长44.6倍，每万人口在校大学生数达到186人，比1950年增长61.6倍。

　　教育是国之大计、党之大计。

　　站在新中国成立70年的新起点上，广东将继续坚持党对教育事业的全面领导，加快建设教育强省和国际教育示范区，努力培养一代又一代的社会主义建设者和接班人。

　　破解“底子薄”

　　“一盘棋”推进教育优质均衡发展

　　“音乐课上我们唱歌，视频里竟然有老师给我们弹钢琴呢。”在湛江南三岛上的南滘小学，三年级学生庞冰怡对音乐课兴趣很浓。通过网络连接的岛外优质教育资源为乡村小学所用，不仅让学生大开眼界，还探索了城乡教育均衡发展的新路子。这正是广东“一盘棋”推进义务教育优质均衡发展的生动缩影。

　　孩子有学上、上好学，是影响每个家庭幸福感的民生大事。广东人口众多、区域发展不平衡、教育基础“底子薄”，义务教育如何优质均衡发展，是多年来教育工作的重头戏。

　　早在新中国成立时，广东教育基础十分薄弱，全省文盲占了总人口的78%。直到改革开放之初，广东教育发展仍较为缓慢，全省平均每万人口中在校大、中、小学生人数均低于全国平均水平。

　　穷则思变，变则通达。

　　1978年，广东在全国率先提出，把普及小学教育作为一项战略任务来抓。1996年，率全国之先通过国家基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲验收，适龄儿童入学率达99.75%。

　　2001年，广东又率先实施义务教育“两免一补”政策，逐步实施免费义务教育政策；到2008年，实现了全省城乡义务教育免除学杂费和课本费，全面实现免费义务教育，比全国提早半年实现全覆盖；2017年，珠三角地区推进教育现代化先进县（市、区）和先进市覆盖率分别为100%和89%，全省教育强县（市、区）覆盖率均达100%。

　　目前，广东义务教育阶段在校生规模已经占全国的十分之一，成为名副其实的教育大省。

　　在清远市连南民族小学的学生宿舍内，洗衣机、洗衣台、热水供水设备等现代生活设施一应俱全。“学校现有1100多名寄宿学生，每两周回一次家，学生进得来、留得住、学得好。”该校办公室主任李忠明欣喜地说，2018年连南县投入1282万元改造修缮寄宿制学校，民族小学正是受益学校之一。

　　连续25年，广东地方教育经费总投入位居全国首位。2018年达4268亿元，比上年增长10.55%，其中全省财政性教育经费3189亿元，比上年增长10.76%，占总投入约75%。

　　经费有了保障，政策利好也不断落地。

　　近年来，《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》等政策陆续出炉，新改扩建一批义务教育学校；开展农村寄宿制学校建设试点，韶关、清远、河源、梅州4市新增寄宿制学位数超1.36万个；特殊教育学生同比增加3820人。

　　“让每所学校、每个孩子共享优质教育资源，广东正朝这一目标努力前行。”广东第二师范学院原副院长，广东实验中学原校长郑炽钦，多年来参与见证了广东教育发展，面对未来，他感到信心十足。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235