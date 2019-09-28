艺考生须提前进入备考状态

未来的艺术人才培养也要指向引领性、战略性，输出一批格调高雅、文化功底深厚的综合性美术人才。

近日，省教育考试院公布2020年普通高考术科统考时间，美术、广播电视编导、音乐、舞蹈和体育等多科目术科考试时间均比往年有所提前。其中，美术和广播电视编导术科统考时间提前幅度最大，将于今年12月1日开考，较往年提前了近2个月，引发考生和教师们的热议。

“明年的高考美术术科统考提前了整整一个多月，实在太意外了！”看到省教育考试院公布的考试时间，很多美术考生显得有点手足无措，备考的压力感和紧张感越发明显。

广州某美术培训机构负责人表示，目前距离美术术科统考只有两个月的时间，考生们需要提前进入最后的备考阶段。该负责人表示，日常的备考训练要按照考试的标准来要求，在限定的时间内达到一个呈现效果，而且要多与同学和老师交流效果和心得，及时查缺补漏。

记者采访发现，不少专家认为统考提前有利于高校进行专业人才选拔。广州美术学院工艺美术学院副院长齐喆认为，美术术科统考提前无论对美术院校还是对艺考生来说都是一个利好消息。他说，统考是“门槛”，专业院校的校考选拔标准更高，统考提前有助于剔除应试型考生，选拔真正有美术禀赋的考生。

教育部在《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》中提出，提高艺术生高考文化课门槛，逐步采取使用省级统考成绩等多项举措，保证高考艺考的公平公正。

广东省提前高考美术术科考试时间，客观上是呼应了教育部的改革措施。齐喆指出，统考提前意味着有更多的时间留给考生准备文化课考试，有利于考生提升文化课分数，增加个人的综合素质能力。

齐喆认为，专业美术院校需要的是真正热爱美术专业、综合文化素质高的考生。未来的艺术人才培养也要指向引领性、战略性，输出一批格调高雅、文化功底深厚的综合性美术人才。