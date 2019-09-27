“牵手行动”走进紫金：乡村美育帮教暨童绘课堂正式启动

本次紫金帮教行动将通过定向支持河源紫金县15所乡村小学开展”童绘盒子”乡村美育项目，培训50名乡村老师，每校对接帮扶40名留守困境儿童，开展一学年两学期40节“童绘课堂”，发放至少600个童绘盒子，惠及至少600名留守儿童及困境儿童

南方网讯（记者/张俊伟 通讯员/刘冬梅 卢志芳）9月26日—27日，“2019年‘牵手行动’走进紫金留守困境儿童乡村美育帮教行动暨童绘课堂项目”启动仪式在紫金县荷光小学正式启动。《我和我的祖国》在学校操场唱响，孩子们用动听的声音诠释了对祖国的热爱，庆祝新中国成立70周年。

据了解，2018年6月，广东省民政厅组织并启动“牵手行动”，组织百家社会组织走近留守和困境儿童开展关爱保护活动。岭南基金会积极参与了此次活动，并作为河源组组长带领10家社会组织组员单位对接关爱河源市留守儿童和困境儿童，在开展活动过程中调研发现，除了物质的需求，留守儿童及困境儿童更需要的是心理上、精神上的支持。2019年，岭南基金会继续联合河源组副组长单位紫金县商业服务协会再次牵头组织河源组“牵手行动”的开展，发起“牵手行动”走进紫金留守困境儿童乡村美育帮教行动，希望通过这次活动联动河源紫金企业家、乡贤、及社会力量，共同打造“牵手行动”河源组可持续性品牌项目，通过开展乡村美育教育、帮教助学、心理成长等，关爱河源紫金留守儿童及困境儿童。

本次“牵手行动”也是“童绘盒子”乡村美育项目的落地延伸。一直以来，加强乡村美育的呼声已久，农村、边远地区的学校美育更是短板。在2015年《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中也指出，要缩小城乡差距和校际差距，让城市和乡村的每个学生都享有接受美育的机会。2019年，广东省妇女儿童基金会与广东省岭南教育慈善基金会联合发起“童绘盒子”乡村美育项目，通过发放童绘盒子教学教具、开展乡村美术教师培训、童绘课堂美术教学、乡村童绘展等活动内容，搭建乡村美育资源平台，协同全社会力量，形成各方参与乡村美育教育的强大合力。

据主办方介绍，本次紫金帮教行动将通过定向支持河源紫金县15所乡村小学开展”童绘盒子”乡村美育项目，培训50名乡村老师，每校对接帮扶40名留守困境儿童，开展一学年两学期40节“童绘课堂”，发放至少600个童绘盒子，惠及至少600名留守儿童及困境儿童，持续支持河源市紫金县的乡村美育教育，形成长效帮扶机制。

27号启动仪式当天，岭南基金会、广东省救援辅助志愿者协会、河源市亮点志愿者服务中心分别在荷光小学各班级开展童绘课堂、安全教育和禁毒宣讲等课程活动，并现场发放了首批童绘盒子。当天下午，帮教行动面向50名来自紫金县各乡村学校的美术老师举行了第一期“乡村美术教师培育计划·河源站（紫金专场）—童绘课堂培训班”培训，培训由广东省许钦松艺术基金会邀请了黄健生老师、汤小锋老师、王鹏老师分别授课《谈谈美术与美育》，《手绘创意教学应用》、《儿童版画与作品欣赏》，并邀请了紫金县非物质文化遗产花朝戏和提线木偶剧的文化传承者给现场老师分享，让更多的在地老师感受来自本土文化的自信。

主办方表示，项目将通过一个学年童绘课堂的开展，收集孩子的画作举办童绘展，让更多的孩子能有舞台展现自己的自信，看到自己的成长。希望未来老师们能将所学带入学校的第二课堂-童绘课堂，用艺术的力量给予孩子一个看得见的未来。