高新学子“快闪”表白祖国

近日，广州高新教育集团旗下广东省高新技术高级技工学校拍摄了一部“以匠人之心”献礼祖国70华诞的快闪视频。视频以广州市花都湖湿地公园为主要场景，花都区人民广场、高新技校作为外景进行辅助拍摄。值得关注的是，该视频获得了广东省职业培训和技工教育协会开展的“技能筑梦 青春献礼”广东省技工院校庆祝新中国成立70周年宣传作品的纪录片类一等奖！

伴随着悠扬的口琴声，由远而近，高新师生精神昂扬地走来。

草长莺飞、绿树成荫的花都湖公园，载歌载舞的高新师生和欢声笑语的人民群众显得愈加青春活力，自然与人文共辉映，朝气蓬勃。

翩翩起舞的高新学子们，在喧闹的城市中央有着别样的和谐。

孔圣园、厚德大道、临水亭、足球场……高新技校处处是风景，在这里，高新师生破茧成蝶，收获新生；在这里，高新师生一起奋发，放飞梦想；在这里，高新师生齐心共筑中国梦。

作为国家重点高级技工学校，高新技校始终以培养高技能、高水平的新型人才为己任，培育学子扎实的学习技能基本功，MV中穿插了师生上课实操镜头，传递专注、执着、坚守、细致、精益求精的工匠精神。

高新技校快闪视频中所展现的匠人、匠心精神，体现了高新技校使命在肩，坚定践行。

MV以高新技校师生“中国70”的航拍造型结束，全曲不同的场景中，奋发昂扬的高新技校师生、自发合唱的市民朋友、活泼稚嫩的幼儿园小朋友们以及气势如虹的企业方阵汇聚成一个个不同的音符，以各自的精神面貌向世界展现美好生活景象。

通讯员 侯丽萍、刘广球