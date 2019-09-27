今天动工！教育部正式批准筹备设立香港科技大学（广州）

教育部批准设立香港科技大学（广州）。

教育部批准设立香港科技大学（广州）。

9月26日上午，广州南沙粤港澳全面合作示范区重点项目建设动员会举行，香港科技大学（广州）和广州南沙科学城核心区——中科院明珠科学园两个项目正式动工。教育部有关负责人在动员大会上，宣读了教育部批准广州大学与香港科技大学合作筹备设立香港科技大学（广州）的批复。

港科大已招收106名研究生，试行港科大（广州）拟设课程

湾区逐梦，向海而行。当天上午，自贸区南沙片区庆盛枢纽地块西北角，挖掘机轰鸣。面积约1.13平方公里的香港科技大学（广州）项目，正式动工。

时光回溯，2018年12月21日，香港科技大学（下称“港科大”）与广州市人民政府及广州大学签订三方协议，合作建设港科大（广州）。

根据最新规划，港科大（广州）是一所实施学历教育的、具有独立法人资格的内地与香港合作办学机构，致力于培养具有创新能力的国家化高端人才，服务于粤港澳大湾区科技创新、产业升级和高质量发展。

港科大（广州）在办学方式上也颇有特色。将实行研究生先行、多导师制的新兴教育培养模式，同时通过选派港科大资深创校教授、全球招聘、鼓励跨学科聘任等方式，遴选一流教学人才。

港科大方面称：拟建的广州校园不会重叠清水湾校园已提供的学科，而会专注更多的跨学科主题，相互补足。课程设计将围绕讯息、功能、系统、社会四个枢纽定位，研究范畴涵盖数据科学、机械人与自动化系统、人工智能、先进材料等新兴和前沿领域。

港科大已于本年度率先在清水湾校园推出先导计划，先行招收了106名研究生，试行港科大（广州）拟设的课程、开展相关领域的研究。

下一步，港科大（广州）将成立各类相关管理及管治架构，制订章程和各项规章政策，以开展包括学科规划、教职员招聘、组织架构与校园建设等工作。新校园的校长遴选以及创校教职员的全球招聘工作亦在有序推动。

在招生上，新校园首阶段将先招收研究生，待条件许可后也会招收本科生。校园建筑风格将与港科大一脉相承，建筑规划以配合四大枢纽定位相关的教学和研究活动为主轴，辅以生活配套和住宿设施，并以通达无障碍的室内学术走廊连接各学术单位。新校园还将参照国际标准及传承港科大可持续智慧校园理念，利用自然地景、特别是毗邻的水道优势，依水而建，与建筑共融，致力创建绿色智慧校园。新校园亦将在大学广场放置一个与清水湾校园一样的日晷雕塑。

根据规划，港科大（广州）和校本部同等办学质量及水平，将促进香港与大湾区内各个城市在教学产研上有良性互动，加强知识转移，弥补香港高科技制造产业的不足，促进科技与商业协作，创造双赢。

目前，该项目已取得阶段性进展。港科大在今年8月初，选取美国设计团队KPF开始启动港科大（广州）校园设计工作，8月底，南沙区完成征地拆迁工作。记者获悉，根据建设方案，计划于2019年底完成校园首期场地平整，预计18个月内完成校园首期建设工作。

南沙科学城核心区建设启动，中科院5项目开工

旨在成为综合型国家科学中心主要承载区的南沙科学城，也迎来了重大进展。当天，南沙科学城核心区明珠科学园正式动工。

南沙科学城是广州的一个“大招”。它是广州举全市之力推进粤港澳大湾区建设，加快建设科技创新强市，向科技创新的“高、精、尖”迈进的重要一步。今年5月，广州市与中国科学院在北京签署协议，决定共同推进广州南沙科学城和中科院广州明珠科学园建设。

根据最新规划，南沙科学城包括明珠湾、庆盛两大片区，总规划面积99平方公里。珠江东、南沙湾、万顷沙、龙穴北等明珠湾片区占91平方公里，庆盛片区占8平方公里。

99平方公里的南沙科学城，将按照“一体两翼三支点”布局，构建区域协同开放创新“全球合作网络”。“一体”是指全球海洋科学与工程创新中心主体区，聚焦海洋科学；“两翼”为重大科技基础设施集聚区和科教融合区；“三支点”即粤港澳创新发展合作示范区、战略产业培育区和数字转型示范区。

定位为南沙科学城核心区的明珠科学园，将通过聚合、提升中科院在穗研究力量，推动中科院各类创新机构、高端创新平台集聚，建成空间布局相对集中、科研资源共建共享、学科领域交叉融合、科研人才高度集聚的科教融合新城，打造粤港澳大湾区前沿科学研究和高技术应用的人才高地和创新高地。

明珠科学园选址位于南沙科学城明珠湾片区内，总面积4641亩（约3.1平方公里）。包括启动区（一期用地）1367亩、二期用地1637亩、预留发展用地1637亩。中科院5项目成为明珠科学园首批开工项目。

这5个项目分别是：中科院沈自所广东智能无人系统研究院、中科院力学所广东空天科技研究院、中科院南海海洋研究所、中科院广州分院、国科大广州学院。

此次落地南沙明珠科学园的中科院力学所广东空天科技研究院是力学所第一个分所。为何选择落地南沙？中国科学院力学研究所所长秦伟表示，南沙具有“天时地利人和”的优势，所谓“天时”，是指南沙是自贸片区、国家级新区、粤港澳全面合作示范区等各种战略叠加优势。“地利”是南沙位于粤港澳大湾区的地理几何中心，“半小时交通圈”对科创发展非常重要，南沙也有一定的产业基础。“人和”是指当下南沙乃至广州的科创氛围非常浓厚。

港科大（广州）和中科院明珠科学园双双迎来重大进展，粤港澳大湾区将加速迈向国际科技创新中心。

有关香港科技大学

香港科技大学（www.ust.hk）是国际知名的研究型大学，其科学、工程、商业管理及人文社会科学领域，均臻达世界一流水平。科大校园国际化，提供全人教育及跨学科研究，培育具国际视野、创业精神及创新思维的优秀人才。科大的研究于香港的大学教育资助委员会「2014研究评审工作」获得最多「世界领先」评级，亦于最新的《泰晤士高等教育全球年轻大学排名榜2019》中排行第一，而科大的毕业生在2018年度的全球大学就业能力调查排名第16位，位列大中华院校之首。

【记者】柳时强 宾红霞

【统筹】黄颖川 吴少敏