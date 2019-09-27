惠州10个中小学生中有4个近视，预防“小眼镜”难在哪？

9月20日起，《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（下称“方案”）正式实施，有效期5年。

防控近视有了“最新指南”。9月20日起，《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（下称“方案”）正式实施，有效期5年。方案提出，到2030年初中生近视率下降到60％以下；鼓励学校每天布置适量的体育家庭作业；校长是学校近视防控的第一责任人等。

记者留意到，该方案不仅明确了家庭、中小学校、幼儿园、医疗卫生机构、学生以及政府各相关部门等方面的具体任务和措施，同时还提出，儿童青少年近视防控工作实行主要领导负责、评估通报和督办问责制度，加强各项防控措施切实落实。

惠州中小学生的视力状况如何？防控近视还存在哪些难点？接下来该如何做好防控工作？近日，南方日报记者对惠州的学校、家长、医院和教育主管部门进行了多方采访。数据显示，近几年惠州中小学生近视率在43%—50%，与全省水平相近。其中，惠州市中小学生近视高发年龄在10岁左右，迈入初中后逐渐增多。

惠州市教育局负责人此前表示，要在全社会营造儿童青少年视力保护“政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注”的良好社会氛围，明确家庭、学校、学生三方面的责任。通过层层落实责任，全面行动起来，积极做好相关防控工作。

防控意识淡薄

有家长称“孩子近视是小问题”

都说“吃好睡好才能学好”，在繁忙的课业下，能睡足睡够的中小学生并不多。近日，省教育厅举行的综合防控儿童青少年近视新闻发布会上透露，仅有27%的小学生和31%的初中生每天睡眠时间达标，这一数据让不少人惊讶不已。

另一组数据也折射出近视发病率形势越来越严峻。2018年，广东省卫生健康委联合省教育厅、省财政厅组织开展了2018年儿童青少年近视调查工作。调查结果显示，全省21个地级以上市儿童青少年总体近视率为52.4%，幼儿园6岁组儿童近视率15%、小学生近视率33.5%、初中生近视率71.3%、高中阶段学生（含普通高中和职高）近视率81.2%。

省疾控中心调查发现，导致中小学生近视的三个主要原因是户外活动时间不足、睡眠时间达标率不高、不良用眼行为普遍存在。为此，方案首先明确家庭方面，应时刻关注孩子视力健康、增加户外活动锻炼、控制使用电子产品、避免不良用眼行为、保障睡眠和营养。

9月开学前，惠州市第一人民医院眼科门诊“火爆”，在候诊处等待叫号的人中，有将近一半是家长带着孩子来看近视问题。“儿子近视快近一年，这次带他来复诊。”何女士说，儿子近视前爱玩手机、电脑，之后她才严格控制孩子使用电子屏的时间。

事实上，作为近视防控工作的执行者，家长参与十分重要。方案首先提到，家长应重视孩子早期视力保护与健康，做到早发现早干预。在何女士看来，在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上等这些内容都很实用。“要是早预防就好了。”她认为作为家长，预防近视还是要从观念上先重视起来。

值得注意的是，虽然方案提到，孩子近视后应尽量在眼科医疗机构验光，避免不正确的矫治方法导致近视程度加重，但去眼镜店为孩子检查视力仍是现在很多家长的选择。在惠州市区下埔的一家品牌眼镜店，曲女士带了女儿来检查视力度数，“孩子近视是小问题，没必要专门跑去医院。”她说。

增加户外活动

学校家长难以形成合力

校长是学校近视防控的第一责任人，小学一二年级不布置书面家庭作业……正式实施的方案对学校提出了九项具体任务和措施。作为防控近视的主要阵地，惠州中小学校如何出招？

在惠州市南山学校，学生每天都要做眼保健操，由老师督导，并有专人检查打分评比。该校还要求所有任课老师上课时注意教室的采光，规范学生“双姿”，即执笔姿势和坐姿。

南山学校书法老师梁勇告诉记者，在他的课堂上，头正、身直、臂开、足安，眼睛离桌面一尺、胸前离桌子的边沿一拳，笔尖离手指执笔的位置一寸是最基本的要求。

在防控近视上做功课的还有仲恺小学。该校五年级教导处的老师告诉记者，仲恺小学最大限度为学生增加户外活动时间。以五年级为例，学校每周一、周五下午是社团活动，每周两节体育课。

作为乡村学校，仲恺小学还要求班主任在班会上分享护眼知识，每学期安排两节护眼课。不过，她也坦言，尽管学校不允许老师拖堂，但个别老师推迟下课的情况也确实存在。

事实上，防控近视仅凭学校出力很难做好，但学校和家长要形成合力也面临不少阻力。去年上学期，惠州麦地小学试行每周三为无作业日，学校不给孩子布置书面作业，而代之以亲子活动，比如在劳动节前和父母一起种花草等。

试行一段时间后，学校这一做法遭到高年级家长的反对，随后调整成为一、二、三年级每周一为无作业日。麦地小学校长胡凤贤表示，学校大都积极想办法落实保护学生视力的措施，但有些家长担心孩子在学业上落后，会为孩子报读校外培训机构，让孩子在学习上的实际用眼时间超过合理范围。

随着方案的印发实施，惠州越来越多的校长认识到主体责任的重要性。惠州市实验中学附属学校校长杨永强告诉记者，方案印发后不久前他就参与了相关主题的会议，也充分认识到这项工作的重要性和紧迫性，学校将全盘统筹考虑制定落地措施。

“政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注。”惠州市教育局体艺卫科相关负责人介绍说，惠州将按照省里的方案，全力推进儿童青少年近视防控工作。

惠州市中心人民医院眼科博士、副主任医师吴来伟：

户外活动对预防近视相当重要

近视作为疾病状态，其发生和危害不可逆转，轻则影响正常生活，重则引起视觉疾病，如严重近视导致的近视性黄斑病变、视力障碍、白内障、视网膜脱落等。惠州市中心人民医院眼科博士、副主任医师吴来伟透露，门诊接待的孩子中近视主要原因是遗传和后天因素影响，后天因素就包括现在的生活方式，如电子产品的广泛使用、孩子用眼姿势等。

儿童青少年如何有效地预防近视？吴来伟表示，国家、省市都发布过很多正规的预防方法，实际落实到位有一定的难度。他认为，孩子下课时间被占用，眼睛没有远距离工作，是越来越多孩子出现近视的重要原因。吴来伟表示，对很多孩子来说，每天要有两个小时候户外活动时间，但现在很多学校都做不到。

“在孩子没有近视时，户外活动非常有用，它甚至可以抵消学习对眼睛产生影响；当孩子近视后，户外活动就只能用来缓解。”吴来伟算了一笔时间账，他说如果把每堂课之间的休息时间还给孩子，那么一天至少有1个小时可以让孩子的眼睛得到休息。

吴来伟特别提醒家长，除了要收好电子产品，当孩子确诊近视后要使其坚持佩戴眼镜。针对有家长问到，激光手术是否可以用来治疗近视？他明确表示，激光手术只能让孩子摘下眼镜，它并不能治愈近视。近视是眼球发生了病理性改变，这种改变是不可逆转的。即使做了激光手术，近视的后遗症仍然存在，尤其是高度近视的人群，面临的后遗症风险更大。

【记者】谢志清

【来源】南方号“惠州大课堂”