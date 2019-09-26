尚德机构推出多项节日活动，助力人才建设与成长

尚德机构将继续秉承“用科技和人文重塑教育”的办学理念，进一步满足国内在职人群对学历和职业技能不断提升的需求。

近日，成人教育公司尚德机构推出“教育兴国优享购”等多个报班优惠政策，邀请多位专家学者在尚德机构学员APP开设“我和我的祖国”爱国主义教育公益直播课程，并与美的物业升级合作，为提升人才建设与成长助力。

据介绍，中国人民大学国际关系学院方长平院长和华中科技大学马克思主义学院尹平讲师，在尚德机构极速版APP中面向学员开设了“我和我的祖国—庆祝新中国70周年华诞”主题教育公益直播课程。该课程包括了《新中国外交发展史》、《新中国经济发展史》、《新中国文化发展史》、《新中国军事发展史》、《新中国教育发展史》、《新中国科技发展史》等内容。学员可通过听党课及参与社区互动的方式，积攒积分，用积分兑换公益爱心小礼物。

今年5月，美的物业和尚德机构达成战略合作。尚德机构为美的物业员工提供教育咨询服务，以提升自身学历水平。近期，尚德机构与美的物业升级合作，将为美的物业员工打造“硬实力”，提供提升学历方面的课程辅导服务，并给予专属折扣“助学补贴”；在打造“软实力”方面，将提供职场增值课程培训，助力提升美的物业员工素质。同时，还升级合作新增了“助学积分”，美的物业的学员可结合自身需求兑换相应的学习产品。

尚德机构与美的物业此次“跨界融合”，双方瞄准数字化人力资源这一崭新目标，用科技赋能人力效率的提升。尚德机构将为美的员工提供定制课程服务，美的物业学员可在钻石奖学金定制班、名校奖学金晋升班PLUS、名校奖学金晋升班等爆款班型中，选择适合自己的课程来提升学历。这些班型利用人工智能（简称“AI”）技术的优势，对学员进行针对性辅导，通过AI估分、AI学习助手、AI学习报告等“AI+教育”模式，覆盖学员“学、练、改、测、评”的全方位学习需求。

据悉，尚德机构在国庆期间还推出了“金秋助学周”优享购活动，包括自考钻石奖学金定制班、名校奖学金晋升班PLUS、名校奖学金晋升班、研究生名校奖学金班及教师资格证班，各大班型均参与优惠购活动。

尚德机构将继续秉承“用科技和人文重塑教育”的办学理念，进一步满足国内在职人群对学历和职业技能不断提升的需求。