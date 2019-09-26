线上培训机构容易“有坑”？广东要规范管理了！

广东省教育厅公布了《广东省校外线上培训备案管理实施细则》（下称《实施细则》）并向社会公开征求意见。

广东省教育厅公布了《广东省校外线上培训备案管理实施细则》（下称《实施细则》）并向社会公开征求意见，将通过备案管理、专项排查等多种形式开展校外线上培训专项治理。意见反馈截止时间为2019年10月9日。

目前，部分校外线上培训存在内容低俗、以应试为导向、培训人员素质参差不齐、收费不合理等问题。今年7月，教育部等六部门联合印发了《关于规范校外线上培训的实施意见》，要求各省制定备案细则，广东省率先落实。

两类校外线上培训平台需备案

《实施细则》中将两类校外线上培训平台纳入备案管理范围，一类是校外线上培训机构自建的服务平台，另一类是综合型的在线教育第三方服务平台，素质教育（音乐、舞蹈、美术等）类的校外线上培训不在本次治理范围。

各校外线上培训主办者需按照要求提供申报材料。对于材料齐备的，省教育厅在60天内完成备案审查程序。符合条件和规定的校外线上培训机构将列入全国校外线上培训管理服务平台白名单。

每节课持续时间不超过40分钟

《实施细则》中要求，校外线上培训平台主办者要建立严格的内容审查机制，保证培训内容健康向上。不得包含与学习无关的网络游戏等内容及链接等，不得出版、印刷、复制、发行非法出版物，不得从事侵权盗版活动。

课程内容设置上要符合教育规律，须与招生对象所处年级相匹配、与学生个体能力相适应，不得超出相应的国家课程标准。

课程培训时长要根据学生年龄、年级进行合理设置，每节课持续时间不得超过40分钟，课程间隔不少于10分钟，面向小学1-2年级的培训不得留作业。面向境内义务教育阶段学生的直播类培训活动结束时间一般不晚于20:30，最迟不得晚于21:00。直播培训时间不得与中小学校教学时间相冲突。

收费方面，要在培训平台的显著位置公示收费项目、标准及退费办法。按课时收费的，每科不得一次性收取超过60个课时的费用；按培训周期收费的，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用；利用人工智能开展的校外线上培训活动，一次性收费不得超过3000元或不超过60个课时或不超过3个月。

外籍培训教师需公示信息

在师资配备上，校外线上培训机构要有相对稳定的师资队伍，单个校外线上培训机构的专任教师数量不少于5人，不得聘用中小学在职教师。

校外线上培训平台聘请外籍人员任教时须符合国家有关规定，且各校外线上培训平台要在主页或者课程界面的显著位置公示上述培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。

同时，培训平台要保证信息数据安全，不得调用、征集与学习相关功能无关和培训无关的个人信息。培训平台对用户账号、密码、注册手机号码等信息负有保密的义务，并在用户终止使用平台服务后，停止对用户个人信息的收集和使用，提供注销账号服务。

《实施细则》中提出，计划在2019年12月底前完成对全省校外线上培训及机构的备案排查，2020年12月底前基本建立全省统一、部门协同、上下联动的监管体系，基本形成政府科学监管、培训有序开展、学生自主选择的格局。

【来源】南方号“广东教育头条”