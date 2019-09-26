2020年广东高考和学考时间表定了！

广东省教育考试院公布了2020年我省普通高考和高中学考报名考试安排。

广东省教育考试院公布了2020年我省普通高考和高中学考报名考试安排，普通高考报名时间为2019年11月1—10日，新普通高考方案高中学业水平合格性考试报名及时间皆安排2次。

普通高考11月开始报名

（一）2020年普通高考报名时间为2019年11月1—10日。

（二）2020年普通高考术科统考时间：

1.美术和广播电视编导术科统考时间为2019年12月1日；

2.音乐术科统考时间为2020年1月2—13日；

3.体育术科统考时间为2020年1月8—17日；

4.舞蹈术科统考时间为2020年1月14—19日。

（三）现行普通高考方案高中学业水平考试报名及时间安排：

1.报名时间为2019年11月1—10日；

2.考试时间为2019年12月28—29日，其中，12月28日考试科目为语文、数学、英语等3门学科，12月29日考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学和生物学等6门学科。

学考有2次报名及考试时间

新普通高考方案高中学业水平合格性考试报名及时间安排2次：

1.第一次报名时间为2019年12月1—6日；考试时间为2020年1月6日，考试科目为历史、地理、化学和生物学等4门的合格性考试。

2.第二次报名时间为2020年4月13—24日；考试时间为2020年普通高考结束后，考试科目为物理、历史、化学、思想政治、地理、生物学等6门的合格性考试。

具体考试安排如下：

【来源】南方号“广东教育头条”