全省首个马克思主义理论本科班，每人都有指导老师

在第一堂《马克思主义哲学》课上，教师张永刚以生活故事切入，给49名新生深入浅出解读马克思主义的当代价值。

“同学们，你们是全省第一批马克思主义理论本科生。”9月23日，全省首个马克思主义理论专业本科班在华南师范大学正式开课了。在第一堂《马克思主义哲学》课上，教师张永刚以生活故事切入，给49名新生深入浅出解读马克思主义的当代价值。

华师开设的该专业是广东省首批、全国第二批马克思主义理论本科专业。“49名学生分成2个小班，配备4位具有博士学位的青年老师担任班主任。我们还计划将为每位同学配备指导老师。”华师马克思主义学院院长陈金龙说，本科专业的开设，实现了华师马克思主义理论人才培养从本科到博士的一体化，之后将注重开展经典著作教学，夯实学生理论基础。同时，加强社会实践教学，带领学生到红色基地、改革开放前沿参观考察，加深对国情的认识。

“面对这群‘00后’新生，我计划由现实到历史，由生活到理论来讲授，让马克思主义在他们心中立体鲜活起来。”张永刚在课上用身边案例、生动故事穿插经典理论，学生们欢笑不断兴趣不减。

“张老师讲课幽默中蕴含哲理。”第一堂课让新生李继磊格外惊喜。“我本以为上课比较枯燥，没想到理论知识也能与身边事紧密结合，学习到新的感悟。”

据了解，2018年全国共有中国人民大学在内的8所高校首次设置马克思理论本科专业，今年华师入选全国重点马克思主义学院，并于第二批开设该本科专业，有利于及时补充广东马克思主义理论人才需求。

【来源】南方号“广东教育头条”