南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

全省首个马克思主义理论本科班，每人都有指导老师

2019-09-25 08:43 来源：南方网 姚瑶
字号减小 字号增大

　　“同学们，你们是全省第一批马克思主义理论本科生。”9月23日，全省首个马克思主义理论专业本科班在华南师范大学正式开课了。在第一堂《马克思主义哲学》课上，教师张永刚以生活故事切入，给49名新生深入浅出解读马克思主义的当代价值。

　　华师开设的该专业是广东省首批、全国第二批马克思主义理论本科专业。“49名学生分成2个小班，配备4位具有博士学位的青年老师担任班主任。我们还计划将为每位同学配备指导老师。”华师马克思主义学院院长陈金龙说，本科专业的开设，实现了华师马克思主义理论人才培养从本科到博士的一体化，之后将注重开展经典著作教学，夯实学生理论基础。同时，加强社会实践教学，带领学生到红色基地、改革开放前沿参观考察，加深对国情的认识。

　　“面对这群‘00后’新生，我计划由现实到历史，由生活到理论来讲授，让马克思主义在他们心中立体鲜活起来。”张永刚在课上用身边案例、生动故事穿插经典理论，学生们欢笑不断兴趣不减。

　　“张老师讲课幽默中蕴含哲理。”第一堂课让新生李继磊格外惊喜。“我本以为上课比较枯燥，没想到理论知识也能与身边事紧密结合，学习到新的感悟。”

　　据了解，2018年全国共有中国人民大学在内的8所高校首次设置马克思理论本科专业，今年华师入选全国重点马克思主义学院，并于第二批开设该本科专业，有利于及时补充广东马克思主义理论人才需求。

　　【来源】南方号“广东教育头条”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235