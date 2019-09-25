大教育，小欢喜——新时代家庭教育展现良性发展

“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子。”

“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子。”2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上指出，全社会要担负起青少年成长成才的责任。

党的十八大以来，从家庭到学校，从教育部门到妇联，社会各个层面越发重视青少年的成长成才，更加支持家庭教育的发展，家庭、学校、社会共育的局面逐步形成，家庭教育展现良性发展。

爱心陪伴

我的成长盼望你全程参与

北京高中生小正的遭遇让很多人唏嘘不已。

他的家庭条件非常好，原本是别人羡慕的“成功人士”之家。可小正的父母工作太忙了，要么出差要么出国，他还在襁褓中就被寄养在姨姥姥家，直到6岁上小学才回到父母身边。

“他父母对自身要求高，对儿子也寄予厚望，在家庭教育中扮演了‘强势’‘冷漠’的角色。”北京市海淀区人民检察院第七检察部主任杨新娥后来通过与小正及其父母长谈发现，这对父母不仅对孩子被同伴欺负的情况毫无察觉，还经常批评甚至打孩子。

初中开始抑郁，高中严重抑郁，最终在一次冲突中爆发，小正涉嫌故意杀人。

悔恨让小正的父母不停地流泪，但孩子的成长再也不能“复盘”。

远在2600公里外的云南省昆明市，坐在轮椅上的徐瑞阳说起自己的生活一脸阳光灿烂。

两岁时就被确诊为“脊肌萎缩症”，医生曾断言她活不过四岁。但徐瑞阳的父母没有放弃。他们到处找医生、想办法给她治疗，并不断鼓励她“身体跟别人不一样，但是其他方面你不比任何人差”。

尽管徐瑞阳再也没有站起来，但在幸福家庭的滋养下，这个轮椅上的姑娘一路成为“学霸”，今年高考以607分的好成绩被四川外国语大学录取。

徐瑞阳说自己很感谢爸妈：“他们一直支持、鼓励和引导我，总是鼓励我去做自己想做的事情。”

“越来越多的家长意识到原生家庭中是否有爱与温暖的陪伴，是孩子安全感的建立以及未来人际关系、工作关系、婚恋关系是否和谐的保障。”北京今雨来心理健康研究中心首席心理咨询师舒唱说。

父母也需要学习

我跟孩子一起成长

“现在给大家30秒时间，把手上的A4纸撕碎。”新学期开学后的第一个周末，山东济南泉城公园的一角，一位穿着“社会义工”背心的志愿者高声地说。

话音刚落，40多位父亲和孩子立马行动了起来。孩子手劲儿小，撕了几下之后，就交给一旁的爸爸。不到半分钟，一张纸便被撕得稀碎。

“现在再给大家5分钟，请把这张纸拼回去。”这位志愿者又高声地说。

“当时在场的爸爸和孩子都懵了——这纸哪能再拼回去？”山东济南舜耕小学“爸爸俱乐部”负责人祝海龙笑着说，这是“爸爸俱乐部”在新学期组织的活动，主题是帮助孩子与家长了解垃圾分类的内涵与意义。

舜耕小学“爸爸俱乐部”成立十年来，定期安排爸爸们走进教室上一堂课、组织校内篮球赛等活动，先后有4000多位爸爸参与其中。除此之外，学校还成立了“家长护卫队”“辣妈联盟”等家长组织，家长和学校成为互融共生的生态教育共同体。

“不知道如何和孩子沟通”“越管逆反心理越强”，湖南涟源市民卢顺利对此体会很深。她有两个孩子，“家庭教育”一直是她最大的挑战。“以前教育孩子总是按照自己的理想去教育，这让孩子难以接受，我也很郁闷。”

“不少家长、孩子都因为教育不对称痛苦不堪。很多家长来学校找老师求助，希望我们能‘支招’家庭教育问题。”长沙砂子塘泰禹小学校长李臻说。

湖南教育出版社联合国内多个家庭教育研究机构以及专家团队联手打造的网上家长学校，充分利用互联网和新媒体技术，整合“家校社”资源，搭建家长交流平台，提供家长课堂、名校课堂、育儿常识等多方位服务，全面助力家庭教育的高质量发展。

给家长“立规矩”

让爱聚在孩子身边

女儿五年级下学期开始，河北石家庄市民边娜母女俩的关系就变得紧张。

“她开始不听话、有自己的主意，质疑我的决定。”边娜开始觉得同孩子的沟通方式必须调整，尤其是一天母女俩因为写作业不及时的问题引发了争吵，女儿质问：“妈妈，你每天除了让我写作业，还关心其他别的事情吗？”

许多家长都有过跟边娜一样的困扰，面对这种状况，河北省教育厅创立“家长第一课”，邀请家庭教育名师，对家长进行年度家庭教育解读和指导，帮助家长更好地了解孩子在新年级阶段的身心发展特点和典型表现。

南京市鼓楼区马颖雯一家以前相聚的时间并不多，丈夫王奎工作需要长期出差，这些年来，带娃几乎成了马颖雯一个人的事。从今年6月起，《江苏省家庭教育促进条例》正式施行，明确规定父母应当与子女共同生活。

“这个条例让我更有底气要求他履行作为父亲的职责。”马颖雯说，经过家人一起沟通努力，现在丈夫出差少了，在家的时间多了，遇到麻烦事，一家三口可以坐下来开会，一起想办法。

记者了解到，近年来，全国妇联、教育部、国务院妇儿工委办公室、中国儿童中心等部门先后启动“四好”幼儿家庭行动计划、“中国家长节”“心系妇儿—家庭教育空中课堂”等活动。暑期以来，各级妇联组织深入农村留守儿童、困境儿童集中地区开展家庭教育和儿童关爱服务活动，50多万名高校大学生、妇联执委、三八红旗手、巾帼志愿者等参与志愿服务。