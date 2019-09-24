广东优化中等职业学校布局结构

到2021年全省学校数量从2018年的444所整合到350所左右。

20日，广东省教育厅发布了《关于进一步优化中等职业学校布局结构的意见》（下称《意见》），提出对中等职业学校布局结构进行优化，到2021年全省学校数量从2018年的444所整合到350所左右。

基本消除全日制办学规模在1200人以下学校

广东职业教育规模位居全国首位。

近年来，广东中等职业学校办学规模保持高位稳定，布局结构不断优化，但也存在一定问题，例如中等职业教育学位不足，学校布局不尽合理；校均在校生规模不足两千人，管理成本高、效益低；专业设置趋同，与产业匹配度不高，服务区域经济发展能力不足，办学特色不鲜明。

《意见》提出，优化布局结构，是当前中等职业教育的关键工作。到2021年，全省中职学校数量要整合到350所左右，校均全日制在校生达到3000人左右。

同时，除体育、艺术和特殊教育学校外，基本消除全日制办学规模在1200人以下的中职学校；中等职业学校学位供给充足，办学条件全部达到标准；学校主干专业（群）设置与本地支柱产业匹配度超过90%，区域内学校实现错位发展，办学特色更加鲜明。

达不到标准的中职学校不再单独招生

清查办学资质是优化布局结构的另一个关键任务之一。

《意见》要求，各地市要开展办学资质清查工作，对达不到标准的中职学校，不再单独设置、不再独立招生，坚决清理“一校多牌”。要集中力量办好一批在当地起示范引领作用的中职学校，对辖区内“小、散、弱”公办中职学校，应采取合并、合作、托管、集团办学、校园土地置换等措施做大做优。

同时，严格落实办学资质清查工作，对不达标的学校要限制直至暂停学历教育招生资格、责令限期整改，经整改仍不达标的要及时予以撤销。统一规划、调整辖区内学校各专业的数量和布点数，按照“一校一特色”原则，对同类专业进行调整撤并。每所中职学校要重点建设3—5个与区域支柱产业、特色产业发展相适应的主干专业（群），并逐步扩大主干专业（群）招生规模。

布局优化中要确保学位充足

《意见》强调，在中职学校布局调整工作中要充分考虑本地高中阶段教育学龄人口增长实际及普职比大体相当的政策要求，准确测算未来5至8年中等职业教育学位需求，根据需求制定布局调整实施方案，确保学位充足。

为此，2019—2021年，统筹省级以上中等职业教育财政资金，兼顾在校生规模、普职比、办学条件达标率、布局结构调整工作进展等因素，重点支持粤东粤西粤北地市实施中职学校布局结构调整。

省教育厅有关负责人提醒，要明确政策导向、强化督导检查、加强舆论宣传，在确保中等职业教育学位充足的基础上，整合办学资源，提升办学能力，为我省高质量发展培养高素质产业生力军。