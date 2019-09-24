2019年第二期高职扩招工作日程安排看过来

符合第二期高职扩招报考条件的考生须进行高考报名后再进行院校专业志愿填报。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤考宣）近日，广东省教育厅印发了《关于做好2019年第二期高职扩招专项行动有关工作的通知》，符合第二期高职扩招报考条件的考生须进行高考报名后再进行院校专业志愿填报。

一、高考报名

高考报名流程分网上预报名和现场确认报名。高考报名时间为9月26日9：00至30日17:00。退役军人学历提升计划及基层卫生人才学历提升计划报名时间另行通知。

（一）领取高考考生号

拟报名考生到市、县（市、区）招生办公室指定的报名点领取高考考生号及报名系统初始密码。

（二）网上预报名

考生凭考生号和初始密码，登录广东省高职扩招报名及志愿填报系统（http://www.eeagd.edu.cn/pgks）填写高考报名信息，并通过微信小程序采集相片等完成网上预报名。

（三）现场确认报名

考生完成网上预报名后还须持本人相关证明材料到市、县（市、区）招生办公室指定的报名点办理高考报名资格审核，签名确认报名信息等完成报名确认手续。

1.广东省户籍考生：持本人身份证、户口簿、高中阶段（含普通高中、中职、中专、职中、技校，下同）学校毕业证书原件和复印件或同等学力证明；

2.广东省户籍退役军人考生：持本人身份证、退役证（或复员证、退伍证）、高中阶段学校毕业证书原件及复印件或同等学力证明；

3.港澳台考生：符合条件的考生持本人香港或澳门居民身份证、《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》、高中阶段学校毕业证书原件和复印件或同等学力证明；符合条件的台湾省籍考生：持本人在台湾居住的有效身份证明、《台湾居民来往内地通行证》或《台湾居民居住证》、高中阶段学校毕业证书原件和复印件或同等学力证明。

4.外省户籍在粤工作人员：持本人身份证、高中阶段学校毕业证书原件及复印件或同等学力证明、本人与企业签订的劳动合同，以及本人累计在粤满一年的参保证明（参保时间计算截止日期为2019年9月30日）。参保证明由考生携带身份证或社会保障卡前往属地社会保险基金管理局办事大厅打印或在广东政务服务网上打印。外省户籍在粤工作人员参保情况将在考生报名结束后由省社保部门统一复核。对于复核情况不属实的考生，取消第二期高职扩招专项行动报名资格，由此产生的一切后果由考生负责。

幼儿园在职教师、医疗机构在职员工、现代学徒制合作企业在职员工等可由所在单位统一安排领取高考报名号和初始密码。各地可根据实际情况，采取领取报名号、网上预报名和现场确认报名同时进行的方式。

二、志愿填报

考生须认真阅读拟报考院校公布在学校招生网站上的招生简章，选择与自身条件相符的招生类型及院校专业填报志愿。

（一）计划类型及院校专业选择

幼儿园在职教师填报幼儿园教师学历提升计划；现代学徒制合作企业员工填报现代学徒制试点；医疗机构在职员工填报11月开展的基层卫生人才学历提升计划；退役军人可填报高技能人才学历提升计划或11月开展的退役军人学历提升计划；符合条件的社会人员填报高技能人才学历提升计划。考生仅可根据自身实际选择1类计划类型，1所院校1个专业进行填报。

（二）报考资格审核

考生在报名及志愿填报系统中进行志愿填报后，打印《广东省2019年第二期高职扩招考生资格审核登记表》（下称“资格审核登记表”，附件3）按照要求进行报考资格审核，并由审核单位在资格审核登记表上填写审核意见及加盖公章。

幼儿园在职教师考生资格由幼儿园所在地市教育局组织审核，现代学徒制合作企业员工及其他在岗职工考生资格由所在单位审核，报考基层卫生人才学历提升计划的考生资格由其所在医疗机构负责审核。其他类型考生直接进行报考资格复核。

（三）报考资格复核及志愿确认

考生报考资格复核由招生院校组织开展。考生完成资格审核后按照报考院校招生简章要求进行报考资格复核。招生院校须对考生的户籍信息、学历信息、退役军人考生的退役证明材料、现代学徒制考生与合作企业的劳动合同签订情况、外省户籍在粤务工人员参保情况及与本省企业签订劳动合同情况，以及医疗机构在职员工、幼儿园在职教师身份等事项进行认真复核。对于资格复核通过的考生，招生院校在考生资格审核登记表上填写审核意见及加盖公章，并在系统中将考生状态设置为“资格复核通过”。考生一经报考院校资格复核通过，即完成志愿确认，不能再进行志愿更改。招生院校留存考生资格审核登记表及相关证明材料备查。

对于资格复核不通过的考生，招生院校在网上将考生状态设置为“资格复核不通过”，考生可登录高职扩招报名及志愿填报系统进行“考生类型”、“填报计划类型”及“院校专业志愿”修改，按照修改后的志愿院校要求重新进行报考资格审核、复核及志愿确认。考生需合理安排时间，在规定时间内完成志愿填报、报考资格审核及复核手续。