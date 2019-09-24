就业与普通高校毕业生同待遇！广东社会人员报考高职即将开始

广东2019年第二期高职扩招将于9月26日开始报名！

广东2019年第二期高职扩招将于9月26日开始报名！日前，省教育厅发布《关于做好2019年第二期高职扩招专项行动有关工作的通知》，明确今年第二期高职扩招的相关事宜。

招生包含“4个专项计划”和“1个试点”

第二期高职扩招专项行动采用院校自主招生方式，重点开展“4个专项计划”和“1个试点”。分别是：面向退役军人开展“退役军人学历提升计划”；面向下岗失业人员、农民工、新型职业农民和制造业产业工人等社会人员实施“高技能人才学历提升计划”；面向学历未达标的幼儿园在职教师实施“幼儿园教师学历提升计划”；面向医疗机构（指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所以及急救站等，下同）在职员工实施“基层卫生人才学历提升计划”；面向现代学徒制合作企业在职员工开展“现代学徒制试点”。

其中，“退役军人学历提升计划”及“基层卫生人才学历提升计划”招生拟于11月组织开展，具体报名、志愿填报的时间和要求等事宜另行通知。退役军人考生可选择报考“高技能人才学历提升计划”，也可选择报考拟于11月开展的“退役军人学历提升计划”。

持就业失业登记证的下岗失业人员、持退役证（或复员证、退伍证）的退役军人、持证的新型职业农民（含农民职业经理人）报考“高技能人才学历提升计划”，以及符合招生院校免试录取条件的考生报考，招生院校可根据生源实际申请单列招生计划、单独录取。

2019年第二期高职扩招专项行动招生院校、招生类型、专业及计划可查询广东省教育考试院官网（http://eea.gd.gov.cn/）或广东省教育考试院官微（gdsksy）。院校招生专业具体信息及要求请登录院校招生网查阅院校高职扩招招生简章。

港澳台考生也可报考

省教育厅明确，第二期高职扩招专项行动对象为符合《关于做好广东省2019年普通高校招生统一考试报名工作的通知》规定的高考报名条件的在岗职工、退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等社会人员。符合条件的港澳台考生以及累计具有广东省1年（含）以上社保并与广东企业签订了劳动合同的外省户籍在职员工也可报考。

2019年已被高校录取的考生（含录取后不报到考生）不得报名参加第二期高职扩招专项行动。

考生需登录2019年第二期高职扩招专项行动高考报名及志愿填报系统（http://www.eeagd.edu.cn/pgks，下称“报名及志愿填报系统”）完成高考报名及志愿填报，并按附件1要求进行报名确认、志愿填报以及报考资格审核、复核。报名及志愿填报时间为9月26日9：00至30日17：00，报考资格审核、复核及志愿确认时间为2019年9月26日9：00至10月9日17：00。退役军人学历提升计划及基层卫生人才学历提升计划的报名及志愿填报时间另行通知。

考核“文化素质+职业技能”

2019年高职扩招自主招生试点，采用“文化素质+职业技能”考核方式，主要侧重于职业技能考核（职业技能测试或职业适应性测试），由各招生院校自主命题及组织实施。“文化素质”及“职业技能”测试满分值合计100分。拟录取考生的测试总成绩原则上不低于测试满分值的40%。

省教育厅要求，各招生高校应综合考虑计划安排、专业培养要求和考生成绩，分类确定录取标准，确保有升学意愿且达到基本培养要求的考生都能被录取。

第二期高职扩招录取工作将于2019年10月23-25日进行，实行计算机远程网上录取。招生院校须在10月28日前完成第二期高职扩招专项行动录取工作（退役军人学历提升计划和基层卫生人才学历提升计划除外），将省招生委员会办公室核准备案后的录取名单在学校网站上公示。

除退役军人学历提升计划以学校培养为主，全日制学习外，其他专项试点采用在岗培养与学校培养相结合的学徒制人才培养模式，实行工学交替等弹性学习形式，采取适合社会人员、方便就学、灵活多元的教学模式，探索线上与线下混合教学和网上教学，实施学分制管理改革。

第二期高职扩招专项行动录取考生，将于2020年春季入学，须在规定时间内缴交学费及注册。逾期未注册者，取消入学资格。学生修完教育教学计划规定内容，成绩合格，达到毕业条件和要求的，可获得高校普通专科毕业证书。毕业生在落实就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。

【来源】南方号“广东教育头条”马立敏