秉持进化力理念不断前行，成人在线教育教研工作这样做

近年来，尚德机构利用新技术，在教研工作的底层建设、逻辑分析和优化产出等方面持续创新，获取佳绩。

近年来，尚德机构利用新技术，在教研工作的底层建设、逻辑分析和优化产出等方面持续创新，获取佳绩。

据介绍，在教研工作的底层建设方面，尚德机构采用了为知识点“打标签”这一科学方式。通过对历年考题以及学员做题等各项大数据进行分析，确定了包含知识点分值占比、考频占比、重要程度、正确率、难度等在内的标签内容，让每个知识点有了自己的位置和归属，实现了对知识样本的分类归纳，从而更好判断它们的价值。通过标签，学员方便看出某个知识点的重要程度，学习效率得到很大提升。

截止2019年7月，尚德机构题目总量达到722118道，知识点达到303755个，还开发出具有自身特色的3269份讲义和161本教学材料，形成题库资源。所有题目和知识点都已完成了打标签工作，并不断进行解析优化。如考试大纲新增了题目和知识点，教研人员就会随时对新增点进行打标签。同时，教研团队还不断优化算法逻辑，用科学手段提高学员通过率。

在逻辑分析环节，尚德机构运用大数据和人工智能技术，通过数据分析选取最有用的知识样本，指导产出科学的教研产品。在以考频、分值为计算维度的基础上，新算法新增了题型、考期、考纲、知识点内容等维度，使得影响因子更为全面。此外，不同科目还会采用多种算法，通过数据评估来选取最优方案。

同时，算法帮助优化了人工智能辅助学习系统。通过对学员学习和做题数据的分析，可以预测学员分数，以此生成学员专属的定制化学习内容，最适合他们学习的知识点以及学习内容相近的知识点等，每日进行推送；以此帮助学员精准地查漏补缺，找到最短学习路径。

通过新技术赋能，尚德机构实现了教学产品的优化产出。教研实力的提升为学员节约了学习时间，降低了学习成本，还提高了考试通过率。展望未来，尚德机构教研部门将继续秉持进化力理念，在教研方面不断与时俱进，为用户创造出更大价值。