南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

岭南书家开创了书写工具新领域

2019-09-23 09:41 来源：南方网 黎向群
字号减小 字号增大

　　毛笔，是中国传统的书写工具。据韩愈《毛颖传》记载，公元前二三年，秦将军蒙括南下时途经中山（安徽省泾县一带山区）发现这里的兔肥毫长，便以竹为管，在原始的竹笔基础上制成改良毛笔。毛笔主要是用禽动物的毛制成的笔，以兽毛为主，初用兔毛，后亦用羊、鼬、狼、鸡、鼠、牛、虎等动物毛。笔管以竹或其它质料制成，按性质分为硬毫、兼毫和软毫三种。虽然现在广泛使用钢笔，但毛笔依然有其实用的价值，钢笔无法取代它的位置。中国书画艺术的创作离不开毛笔。

　　广东一隅，史称岭南。岭南文化，源远流长，采中原、吴越之精粹，纳四海之新风，融汇升华，它由广府、潮汕、客家、雷阳、琼台文化所组成，自成宗系，具有包容、开放、创新等的文化特质。

　　岭南处于特殊的地理环境，由于语言、饮食、风俗、交通、信息、与内地接触少等原因，因此，文化艺术独具地方特色并富有创新的意识。

　　岭南书法家在生活和书写实践中，为了方便使用和创作效果，发现当地的茅草和竹子可作笔，因此，就地取材，创造了茅龙和竹笔，打破了传统使用动物作笔的先例。明代的陈献章以茅龙束笔；清代的成鹫札竹子成笔，宋湘尝试以蔗渣、布团、竹叶等材料为笔，皆传为书坛佳话。

　　一、陈献章首创茅龙笔

陈献章作品

　　陈献章是明代大儒、杰出的书法家。陈献章（1 4 2 8—1 5 0 0），字公甫。新会白沙里人。学者称其白沙先生。年二十七，赴临川从学理学家吴与弼，重视“心性”之学，以“天地我立，万化我出，宇宙在我”作为其思想体系的核心价值观。早年举乡试，两赴礼闺，皆不第，讲学授徒，四方学者益众。复游太学，在吏部文选清吏司任职，礼闺复不第，南归故里，治学授徒终老。在台阁体盛行之时，他在晚年，竟然以茅龙束笔作字，并将茅龙笔发挥到淋漓尽致，已臻“熙熙穆穆”的艺术高境。他如此举动，无疑是向台阁书风宣战。他的作品流传至今，最早的茅笔作品是，成化十七年（1481），即54岁的作品。清代屈大均《广东新语》卷十三“艺语”：“白沙晚年用茅笔，奇气千万丈，峭削搓桠，自成一家。”麦华三评曰：“白沙乃发明束茅为笔，就地取材，此实吾国书之一大发明也。”

　　弟子湛若水和霍韬以及近代岭南画派的高剑父、赵少昂、杨善琛等人都沿用白沙的茅笔作字画，各有成就。现在，新会成为茅龙笔的主要产地。

　　二、光鹫以竹笔作字

　　释光鹫（1637—1722），又名成鹫，字迹删。番禺人。出生于书香门第，年十三补邑弟子员，入清后坚守气节，参与南明抗清活动。年三十五，父去世，即投石洞离幻元觉禅师，遍游诸方，曾任肇庆鼎湖山庆云寺第七代住持，晚年掩关广州大通寺。

　　光鹫是清初著名方外书家，他的诗文理论为清初岭南论坛带来了一股清流。同样，他的书法也大胆创新，晚年喜用竹笔作字，竟以粗犷厚重的书法，傲视当时媚弱的“馆阁”书风。

　　三、宋湘以蔗渣、布团、竹叶笔作书

　　宋湘（1756—1826），字焕襄，号芷湾。嘉应州人。嘉庆四年进士，曾主讲惠州丰湖书院和粤秀书院院长，晚年任湖北督粮道，卒于任上。

　　宋湘是清代著名的诗人和书法大家。文学艺术主张创新，反对摹拟。自言：“作诗不用法”，同样其书法也不受绳法，尝试以蔗渣、布团、竹叶笔作书，丰富了其书法的表现力和视觉冲击力，还打破了传统毛笔的束缚。如此个案，在中国书法史上，实属罕见。宋湘虽然在书法艺术史上并不是继往开来的重要人物，但他对书法艺术孜孜不倦的探求，令人钦佩，给我们留下一笔宝贵的精神财富，他的书法艺术成就及其艺术价值早为世人所公认。历来广东的文物收藏界有一种流行的说法：“广东收藏家没有收藏到宋湘的书法真迹，就不算收藏家。”此语一点都不假，便可见其书法地位了。

　　陈献章、光鹫、宋湘在书写工具上大胆尝试，开创了书写工具新领域。吴俭评曰：“从前新会陈白沙用茅作笔，称之‘茅龙’、‘茅君’，书法老辣，这和宋湘的蔗渣、竹叶，都是我国书法艺术的花朵。”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235