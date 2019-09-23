岭南书家开创了书写工具新领域

岭南书法家在生活和书写实践中，为了方便使用和创作效果，发现当地的茅草和竹子可作笔，因此，就地取材，创造了茅龙和竹笔，打破了传统使用动物作笔的先例。

毛笔，是中国传统的书写工具。据韩愈《毛颖传》记载，公元前二三年，秦将军蒙括南下时途经中山（安徽省泾县一带山区）发现这里的兔肥毫长，便以竹为管，在原始的竹笔基础上制成改良毛笔。毛笔主要是用禽动物的毛制成的笔，以兽毛为主，初用兔毛，后亦用羊、鼬、狼、鸡、鼠、牛、虎等动物毛。笔管以竹或其它质料制成，按性质分为硬毫、兼毫和软毫三种。虽然现在广泛使用钢笔，但毛笔依然有其实用的价值，钢笔无法取代它的位置。中国书画艺术的创作离不开毛笔。

广东一隅，史称岭南。岭南文化，源远流长，采中原、吴越之精粹，纳四海之新风，融汇升华，它由广府、潮汕、客家、雷阳、琼台文化所组成，自成宗系，具有包容、开放、创新等的文化特质。

岭南处于特殊的地理环境，由于语言、饮食、风俗、交通、信息、与内地接触少等原因，因此，文化艺术独具地方特色并富有创新的意识。

岭南书法家在生活和书写实践中，为了方便使用和创作效果，发现当地的茅草和竹子可作笔，因此，就地取材，创造了茅龙和竹笔，打破了传统使用动物作笔的先例。明代的陈献章以茅龙束笔；清代的成鹫札竹子成笔，宋湘尝试以蔗渣、布团、竹叶等材料为笔，皆传为书坛佳话。

一、陈献章首创茅龙笔

陈献章作品

陈献章是明代大儒、杰出的书法家。陈献章（1 4 2 8—1 5 0 0），字公甫。新会白沙里人。学者称其白沙先生。年二十七，赴临川从学理学家吴与弼，重视“心性”之学，以“天地我立，万化我出，宇宙在我”作为其思想体系的核心价值观。早年举乡试，两赴礼闺，皆不第，讲学授徒，四方学者益众。复游太学，在吏部文选清吏司任职，礼闺复不第，南归故里，治学授徒终老。在台阁体盛行之时，他在晚年，竟然以茅龙束笔作字，并将茅龙笔发挥到淋漓尽致，已臻“熙熙穆穆”的艺术高境。他如此举动，无疑是向台阁书风宣战。他的作品流传至今，最早的茅笔作品是，成化十七年（1481），即54岁的作品。清代屈大均《广东新语》卷十三“艺语”：“白沙晚年用茅笔，奇气千万丈，峭削搓桠，自成一家。”麦华三评曰：“白沙乃发明束茅为笔，就地取材，此实吾国书之一大发明也。”

弟子湛若水和霍韬以及近代岭南画派的高剑父、赵少昂、杨善琛等人都沿用白沙的茅笔作字画，各有成就。现在，新会成为茅龙笔的主要产地。

二、光鹫以竹笔作字

释光鹫（1637—1722），又名成鹫，字迹删。番禺人。出生于书香门第，年十三补邑弟子员，入清后坚守气节，参与南明抗清活动。年三十五，父去世，即投石洞离幻元觉禅师，遍游诸方，曾任肇庆鼎湖山庆云寺第七代住持，晚年掩关广州大通寺。

光鹫是清初著名方外书家，他的诗文理论为清初岭南论坛带来了一股清流。同样，他的书法也大胆创新，晚年喜用竹笔作字，竟以粗犷厚重的书法，傲视当时媚弱的“馆阁”书风。

三、宋湘以蔗渣、布团、竹叶笔作书

宋湘（1756—1826），字焕襄，号芷湾。嘉应州人。嘉庆四年进士，曾主讲惠州丰湖书院和粤秀书院院长，晚年任湖北督粮道，卒于任上。

宋湘是清代著名的诗人和书法大家。文学艺术主张创新，反对摹拟。自言：“作诗不用法”，同样其书法也不受绳法，尝试以蔗渣、布团、竹叶笔作书，丰富了其书法的表现力和视觉冲击力，还打破了传统毛笔的束缚。如此个案，在中国书法史上，实属罕见。宋湘虽然在书法艺术史上并不是继往开来的重要人物，但他对书法艺术孜孜不倦的探求，令人钦佩，给我们留下一笔宝贵的精神财富，他的书法艺术成就及其艺术价值早为世人所公认。历来广东的文物收藏界有一种流行的说法：“广东收藏家没有收藏到宋湘的书法真迹，就不算收藏家。”此语一点都不假，便可见其书法地位了。

陈献章、光鹫、宋湘在书写工具上大胆尝试，开创了书写工具新领域。吴俭评曰：“从前新会陈白沙用茅作笔，称之‘茅龙’、‘茅君’，书法老辣，这和宋湘的蔗渣、竹叶，都是我国书法艺术的花朵。”