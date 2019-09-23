《传媒经济蓝皮书：中国传媒经济发展报告（2019）》正式发布

中国传媒大学经济与管理学院、中国传媒大学传媒经济研究所、社会科学文献出版社共同发布了《传媒经济蓝皮书：中国传媒经济发展报告（2019）》。传媒经济进入创新发展新时期，三大趋势值得关注。

南方网讯 2019年9月21日，中国传媒大学经济与管理学院、中国传媒大学传媒经济研究所、社会科学文献出版社共同发布了《传媒经济蓝皮书：中国传媒经济发展报告（2019）》。蓝皮书指出，传媒经济进入创新发展新时期，三大趋势值得关注。

趋势一：加强全媒体传播，完善融媒体布局

在我国全面步入全媒体时代的关键时期，2019年中央对媒体融合提出了新目标、新要求。2019年1月25日，习近平总书记发表题为《加快推动媒体融合发展，构建全媒体传播格局》的重要讲话，要求全面把握全媒体时代下媒体融合发展的趋势和规律，建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系。未来，各大主流媒体不仅要积极搭建“两微一端”新媒体渠道，而且应当在互联网思维、用户思维的指导下深入改革体制机制、重塑生产流程、创新内容与服务、探索独特商业模式，实现真正意义上的融媒体生产和全媒体传播。.

在过去一年中，全国各地都在稳步推进从中央到地方的融媒体布局，特别是县级融媒体的经营与管理得到全社会的关注。为了规范和治理县级融媒体系，2019年国家广电总局颁布了推进全国县级融媒体建设的五大标准，分别是省级技术平台的规范要求、县级融媒体中心的建设规范、网络安全规范、运行维护规范和监测监管规范。未来，县级融媒体建设将按照“一省一平台”的方案构建媒体技术系统，以移动优先为原则形成多维移动传播矩阵，以“媒体+”为理念提供综合性、多样化服务，并在总体架构、基础设施与功能配置上形成标准化、可推广的范式，从上到下、由点到面地推动全国融媒体布局日趋完善。

趋势二：建设5G“高速公路”，开启“全国一网”转型

2019年春晚是国内第一台5G直播的晚会，“两会”现场首次实现5G信号全覆盖，首批5G试点城市名单公布。种种迹象表明，5G时代已经来临，随着5G“高速公路”的铺设不断推进，传媒组织的信息传播将步入万物皆媒的新纪元。5G网络具有高速率、大容量、低延时等优点，无论是对数据传输速率有着极高要求的VR、AR，还是连接上千亿智能设备接入的超级物联网，在5G网络的支撑下都能逐步实现普及，这意味着一个渠道边界无限扩张、感知体验高度进化的高维传媒系统即将建立。

中国广电作为目前全国有线电视网络参与三网融合的市场主体，即将获得工信部颁发的5G牌照，正式参与5G网络建设，这是智慧广电建设迈出的重要一步。2017年，我国有线电视网络系统中92.42%的从业人员、94.08%的净资产、94.2%的净资产进行了以省为主体的有线电视网络公司整合，这表明我国有线电视网络已经形成了以省为主体的纵向联通格局，工作重心需要向全国有线电视网络的横向整合转移。2019年3月21日，全国有线电视网络融合发展战略合作签约仪式在北京举行，中国广电及其战略合作伙伴将组建“全国一网”股份公司。未来，广电网络将在从区域迈向全国的整合过程中实现全新升级。

趋势三：提高内容制作水准，创新传媒产品形态

从2018年迈向2019年，传媒内容产品的制作水准不断提升，内容题材趋向多元，主流文化与价值观的引领作用更加凸显。在电视剧与网络剧方面，《延禧攻略》《如懿传》《独孤天下》等古装剧播放的阵地已经从电视屏转移到网络屏，而2019年古装剧的再次退潮客观上也推动了时装剧在电视屏的火热，《都挺好》《青春斗》等现实题材的都市情感剧占据主流。

在电视综艺与网络综艺方面，“大制作长综艺”与“小成本短综艺”均被看好。大制作长综艺以音乐类和选秀类节目为代表，湖南卫视《歌手》和《声入人心》探讨老牌唱将与新生代歌手、古典音乐与现代音乐的融合之道；爱奇艺《青春有你》、腾讯视频《创造101》续写偶像养成、“粉丝”经济的商业模式。小成本短综艺以脱口秀节目为代表，将持续释放潜力。《吐槽大会》《火星情报局》《奇葩说》等爆款仍在推出“综N代”，依靠话题的娱乐性、嘉宾的大胆辛辣风格、独特的反叛与幽默气质持续吸引年轻人的眼球。

在电影与网络大电影方面，《流浪地球》推动中国电影进入“太空竞赛”新时代，国产科幻电影制作水准向世界一流水平靠拢。而随着网络大电影市场去泡沫化，其内容低俗的取向有所扭转，现实主义与文艺题材开始崛起，出现了以《我是好人》为代表的一批豆瓣高分网络大电影。

短视频、微综艺、竖屏剧、有声书将成为2019年网络视听领域的四大新风口。微综艺以内容短小精悍、信息量足、节奏快且娱乐性强为特征，有助于短视频内容向精细化、垂直化、深度化发展。竖屏剧创造了手机竖屏追剧的全新体验，且体量小、节奏快、生活化、轻松化、快餐化的特征明显，迎合了观众的碎片化视频消费取向。2019年不仅爱奇艺成立了“竖屏控剧场”，开启一系列竖屏剧制作企划，而且B站也将推出竖屏动画《垂直世界》，助推“竖屏热”持续升温。在泛娱乐视野下，有声书已经成为IP生态的新拼图，随着阅文集团、喜马拉雅FM、蜻蜓FM等网络文学与音频平台加码布局有声书产业，“耳朵经济”在2019年也将迎来发展的春天。总之，2019年传媒内容产品将实现资本投入规模化、内容制作精细化、内容形态多样化，向着垂直化、精品化、定制化、多样态共融的未来不断升级。

（参见《传媒经济蓝皮书：中国传媒经济发展报告（2019）》P22-23，社会科学文献出版社2019年8月）