2035教育现代化是怎样的？教育大咖们这样说

相比于职业教育学校和“双一流”高校，应用型本科学校的师资队伍建设还难以满足教育教学改革的需要。

21日，由广东省教育厅指导、广东省教育研究院主办的第七届中国南方教育高峰年会在广州举行。今年年会的主题是“面向2035的教育现代化：新时代·新使命·新路径”，来自内地和港澳教育领域知名专家学者建议“粤港澳大湾区共同预测未来人才需求”。

投资教师就是投资教育质量

建设一支高水平的教师队伍，是发展教育事业的关键。

年会上，中国教育学会副秘书长高书国认为，目前基础教育在资源配置上普遍存在“对人的投资不足”的情况。“大湾区背景下发展基础教育，需要有一批顶级的教师和好的校长，投资教师就是投资教育质量。”同时要建立正常的增长机制，提高教师基本工资待遇，达到教师工资水平不低于或高于当地公务员工资水平。

同样，广东省高等教育学会会长魏中林关注的焦点是“教师”。他认为，相比于职业教育学校和“双一流”高校，应用型本科学校的师资队伍建设还难以满足教育教学改革的需要。

“支撑应用型本科学校发展的关键要素有两个，一是产教融合校企合作，二是‘双师队伍’的建设。”魏中林提出，目前高水平“双师双能型”师资队伍建设困难，应用型本科学校的教师绝大多数为学术型应届硕士、博士毕业生，对应用型本科教育和应用型人才培养不够熟悉，自身的实践操作能力较弱。

他建议，要让教师到生产、服务、管理一线学习，以增强应用能力，学校要坚持以产教融合、校企合作为核心路径，强化底层设计，坚持从专业做起。

建议大湾区共同预测未来人才需求

粤港澳大湾区的教育合作也是今年年会的热点话题。

2004年至今，香港已有多所学校与北京、上海、广东多地的学校缔结为姐妹学校，其中以“粤港澳姊妹学校计划”规模最大，约占70%。三地大学也积极合作，香港中文大学与深圳大学合办香港中文大学（深圳）、香港浸会大学与北京师范大学在珠海合办联合国际学院，香港科技大学正积极在广州建设分校。

“粤港澳三地的教育合作集中于广东。随着三地经济发展高度融合，三地政府要共同研究大湾区未来20-30年产业发展趋势，进行未来人才需求预测，避免资源重叠和人才浪费的情况出现。”香港高等教育评议会秘书长周文港说。

中国教育发展战略学会执行会长孙霄兵提出，在国际交流合作和教育对外开放中，各地可以发挥适应当地情形的特殊地位和作用。建议广东直接面对港澳，可以经过批准或授权，签订粤港澳教育协议，推动广东学校到港澳办学。