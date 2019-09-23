南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

2035教育现代化是怎样的？教育大咖们这样说

2019-09-23 09:20 来源：南方日报 吴少敏
字号减小 字号增大

　　21日，由广东省教育厅指导、广东省教育研究院主办的第七届中国南方教育高峰年会在广州举行。今年年会的主题是“面向2035的教育现代化：新时代·新使命·新路径”，来自内地和港澳教育领域知名专家学者建议“粤港澳大湾区共同预测未来人才需求”。

　　投资教师就是投资教育质量

　　建设一支高水平的教师队伍，是发展教育事业的关键。

　　年会上，中国教育学会副秘书长高书国认为，目前基础教育在资源配置上普遍存在“对人的投资不足”的情况。“大湾区背景下发展基础教育，需要有一批顶级的教师和好的校长，投资教师就是投资教育质量。”同时要建立正常的增长机制，提高教师基本工资待遇，达到教师工资水平不低于或高于当地公务员工资水平。

　　同样，广东省高等教育学会会长魏中林关注的焦点是“教师”。他认为，相比于职业教育学校和“双一流”高校，应用型本科学校的师资队伍建设还难以满足教育教学改革的需要。

　　“支撑应用型本科学校发展的关键要素有两个，一是产教融合校企合作，二是‘双师队伍’的建设。”魏中林提出，目前高水平“双师双能型”师资队伍建设困难，应用型本科学校的教师绝大多数为学术型应届硕士、博士毕业生，对应用型本科教育和应用型人才培养不够熟悉，自身的实践操作能力较弱。

　　他建议，要让教师到生产、服务、管理一线学习，以增强应用能力，学校要坚持以产教融合、校企合作为核心路径，强化底层设计，坚持从专业做起。

　　建议大湾区共同预测未来人才需求

　　粤港澳大湾区的教育合作也是今年年会的热点话题。

　　2004年至今，香港已有多所学校与北京、上海、广东多地的学校缔结为姐妹学校，其中以“粤港澳姊妹学校计划”规模最大，约占70%。三地大学也积极合作，香港中文大学与深圳大学合办香港中文大学（深圳）、香港浸会大学与北京师范大学在珠海合办联合国际学院，香港科技大学正积极在广州建设分校。

　　“粤港澳三地的教育合作集中于广东。随着三地经济发展高度融合，三地政府要共同研究大湾区未来20-30年产业发展趋势，进行未来人才需求预测，避免资源重叠和人才浪费的情况出现。”香港高等教育评议会秘书长周文港说。

　　中国教育发展战略学会执行会长孙霄兵提出，在国际交流合作和教育对外开放中，各地可以发挥适应当地情形的特殊地位和作用。建议广东直接面对港澳，可以经过批准或授权，签订粤港澳教育协议，推动广东学校到港澳办学。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235