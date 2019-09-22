家长给唯一申请学校“保洁”岗位的孩子写了一封信……

近日，一封父母写给孩子的家书火了！

近日，一封父母写给孩子的家书火了！父母在信中表扬了孩子在小学岗位“竞聘”中选择了最冷门的“保洁”岗位，认真“上岗”，完成了检查卫生、擦窗户、垃圾分类等工作，并告诉孩子要珍惜、尊重自己和他人的劳动。我们一起来看看↓↓↓

岗位体验活动：校长助理最热门，“保洁”岗遇冷

在刚刚过去的教师节，浙江杭州市春晖小学的孩子们可是过了把瘾。学校提供了校长助理、学科教师、保健医生、食堂大厨等十多个岗位让学生竞争“应聘”，在教师节当天体验校园里不同的职业。

根据报名结果，其中最热门的两个岗位当属校医和校长助理，这两个岗位虽然只有一个名额，但报名和录取比例分别是63:1、56:1。食堂大厨和保安岗也各有二十几位学生报名。最冷门的职业就是“保洁”了，本来学校设置了3个岗位，但却只有1位学生报名。

这个学校唯一申请“保洁”岗的一心同学是一年级新生。在这次活动中，一心的父母不仅帮助孩子抢报“保洁”的岗位，活动结束后还给孩子写了一封情真意切的家书。

信中，一心的父母首先肯定孩子对保洁这个职位的选择，表扬一心这一天的劳动成果。

爸爸妈妈很欣慰你的劳动，小小的身板穿着大大的黄背心，跟着保洁老师检查校园卫生，猫着腰认真地擦窗台。

教育孩子工作无贵贱之分。

工作无贵贱之分，每一份职业都需要付出劳动，每一份劳动都值得尊重。

接着告诉一心每个人都在劳动，有劳动才能换来收获。

只有付出劳动，才能得到你想到的东西。而学习，就是你现在的劳动，也是为你以后的劳动有更多选择打基础。

最后，告诫孩子要珍惜现在学习的机会，尊重每一份劳动。

虽然一心才是一年级小朋友，但他的父母喜欢用书信的方式跟孩子交流。在这封信中，一心父母跟孩子说了啥？下面是原文。

尊重每一份劳动

一心小学生：

这是爸爸妈妈第四次用信的形式跟你交流，不过是第一次用了小学生的称呼，因为你又长大了。开学报到的那天，爸爸妈妈写下了《致6年后的你》，希望你成长为一个有涵养、有学识、有格局、有韧性的快乐孩子。现在你已经踏上了这段旅程，就快乐享受吧。

昨天是教师节，学校进行了“招聘”，开放了校长助理、学科教师、保健医生、食堂大厨等岗位，让你们来体验。8日晚上，爸爸妈妈根据你的意见，为你“抢”到了保洁这个岗位（其实根本就不需要“抢”，因为全校就你一个人报名了）。因为不是马上确定，你期待的小眼神持续了一天。到了9日确定你可以“上岗”，再到10日乖乖提早起床、准备“上岗”、开始“工作”、回家后绘声绘色的讲述，你的开心应该持续了不止一天吧。

爸爸妈妈很欣慰你的选择，第一次校园“招聘”，第一份“职业”就完美地契合了自己的兴趣，展示了自己能干的一面；很欣慰你的劳动，小小的身板穿着大大的黄背心，跟着保洁老师检查校园卫生，猫着腰认真地擦窗台；很欣慰你的“新风尚”，制作了分类贴牌，把家里的垃圾桶都分了类，还监督我们做好垃圾分类。

工作无贵贱之分，每一份职业都需要付出劳动，每一份劳动都值得尊重。教师是太阳底下最光辉的职业，传道授业解惑，以文化人育人，每一个人都曾经是学生，每一个都应该尊师重教；环卫保洁工人是城市的“美容师”，因为他们的辛勤付出才有了学校的美丽清新，才成就了杭州的宜居天堂，同样要学会尊重。包括爸爸妈妈的工作，虽然你不知道具体是干什么的，但同样也需要付出劳动。

你现在学习的条件，比爸爸妈妈小时候都好，这些都是爸爸妈妈，包括爷爷奶奶、外公外婆的劳动换来的。爸爸妈妈不是要你感恩，而是要你知道，只有付出劳动，才能得到你想到的东西。而学习，就是你现在的劳动，也是为你以后的劳动有更多选择打基础。

如果你觉得学习很辛苦，想想通宵开火车的司机，想想早起的街边摊贩，想想经常加班的爸爸，想想你已经有的收获......

所以，珍惜这份辛苦，也尊重你自己的劳动。

爱你的爸爸妈妈

9月11日

校长回信点赞家庭引导

这封信发布在学校“春晖小胡杨班”公众号，引起了春晖师生的广泛关注。

春晖小学校长田冰冰看了过后很受触动，当即给一心爸爸妈妈回复一封信，为这样的亲子对话和思考点赞。

在回信中田校长欣喜地肯定家校合作的教育方式。“我特别欣喜于，这些隐藏在背后的课程设计意图，正被家长朋友们主动解码，试着慢慢讲给孩子们听。这种价值引领，就是最了不起的家庭教育的状态，为你们点赞！家校之间，就是需要在这种慢慢理解中，相互悦纳，从而更有效的协作，服务于每个孩子的成长。”

家长是学校教育最好的伙伴

为什么田校长想到给孩子父母写信？在接受“人民教育”微信采访时，田校长直言这样的家长“很难得”。“家长能尊重劳动的意义，看到劳动教育的价值本身就很难得。此外，学校的活动都是有课程意义的，孩子家长能尝试理解、解读学校课程背后的意义，也是非常难得。”大多时候，学校的课程设置，学生都是执行者，很容易一做了之，不太会思考活动深层次意义。所以借这个机会也希望给其他家长树立榜样。

关于校园岗位体验的报名情况，田校长表示这个结果在意料之中，“每个岗位都是社会重要的组成部分。这个岗位，因为选岗人数少，越发显得弥足珍贵。”之所以这些岗位要“抢报”而不是分配到每个孩子，是希望学生能从中理解“活动抢报”背后所蕴含的竞争体验和个性化实践的元素。

田校长指出，岗位体验课程以后会制度化、常态化。像“校医”“保洁”每学期也都会有。希望家长能引导孩子树立正确的劳动观念，让保洁岗位也能够像其他岗位一样热门。

（来源：南方号-广东教育）