2019年下半年剑桥少儿英语考试开考温馨提示

2019年下半年全国剑桥少儿英语考试将于9月21-22日举行，准考证打印时间：9月4-22日14:00，请考生提前打印好准考证，并按时参加考试。

2019年下半年全国剑桥少儿英语考试将于9月21-22日举行，准考证打印时间：9月4-22日14:00，请考生提前打印好准考证，并按时参加考试。

打印流程：登录剑桥少儿英语考试报名网站（http://cyle.neea.cn/）点击“下载准考证”，填写考生相关信息下载并打印准考证。

根据往年经验，9月份我省雷雨较多，请各位考生及考生家长关注天气预报，做好防雨措施，注意出行安全，尽量避免在室外长时间停留。

小编为各位考生和家长整理了考试期间应对极端天气的注意事项，请各位考生和家长一定要加强防范，提前应对，确保顺顺利利参加考试。

1.关注每天的天气预报、提前做好准备。

2.提前踩点，考前一天到考试地点熟悉考场。

3.熟读考试须知（详见下文），并用防水袋装好考试所需物品。

4.提前确定出行方式，规划路线，避免迟到情况发生。

考生须知

1．考前30分钟，考生须持带有照片的有效证件和自行打印的准考证进入规定的考场。

2．考试期间考生可携带物品：签字笔、铅笔、橡皮、二十四色彩笔（包含黑色、蓝色、棕色、绿色、灰色、橙色、粉色、紫色、红色、黄色）铅笔盒、塑料瓶装水、药品、纸巾。

3．考试期间需放在指定区域的禁止携带物品：处于关闭状态下的手机、相机或任何其他电子产品、字典、笔记本、修正液/修正带等、纸张、书包、手提包、行李箱。

4．考场内不得相互借用文具。严禁在考场内饮食。

5．考生入场后，按号入座，将本人准考证放在课桌上，以便核验。

6．统一开考信号发出后才能开始答题。

7．笔试开考10分钟内，允许迟到考生进入考场参加考试，考试结束时间按照统一规定结束。开考10分钟后，禁止迟到考生入场考试。提前离场考生离场后不得进场续考。考试最后十分钟内考生不得离场。

8．考生领到试卷后，必须先在指定位置准确，清楚地填写姓名，准考证号，座位号等栏目。

9．考生遇试卷分发错误及试题字迹不清等问题可举手询问，监考人员应当众答复；涉及试题内容的疑问，不得向监考人员询问。

10．考生在考场内必须保持安静，严格遵守考场纪律，不准交头接耳，左顾右盼；不准偷看，抄袭他人答案；不准夹带，冒名或换卷，对于违反考场规则，不服从监考人员管理和舞弊者按违反考场规则处理，情节严重的将取消本次考试资格或限期停考。

11．考生离开考场时必须交卷，不准携带试卷离开考场。离开考场后不准在考场附近逗留和交谈。

12．考试结束铃声响后考生立即停止答卷，并将试卷按顺序整理好放在桌上，待监考人员允许后方可离场。

13．笔试结束后，考生应服从监考人员的管理，在口试候考室候考。

14．等待口试考试。口试完毕后，考生应迅速离开口试考场，不得与候考室考生接触。

15．考生应自觉服从监考人员管理，任何人不得以任何理由妨碍监考人员进行正常工作。监考人员有权对考场内发生的问题，按规定做出处理。

（来源：广东省教育考试院）