一天中最适合学习的4个黄金时间段！提醒孩子，别负时光

什么时候学习效率最高？当然是大脑最清醒的时候！

什么时候学习效率最高？当然是大脑最清醒的时候！

所以，孩子们一定要科学用脑，每天充分利用最佳时间进行学习，用对劲儿！然后该休息的时候休息，劳逸结合，保证学习的效率，这才是真正的减负！

那么，什么时候是大脑最清醒的时间？

生理学家研究发现，大脑在一天中有四个时间段最为清醒，这也是学习的高效期，如果安排得当，有助于更好地掌握、巩固知识。

第一个最佳学习时间：清晨起床后

大脑经过一夜的休息，消除了前一天的疲劳，处于新的活动状态，清醒得很。

此时，无论认字还是记忆，印象都会很清晰。孩子趁这个时候学习一些难记忆但必须记忆的知识较为合适，如英语单词、数学公式、语文词句等。有时即使记不住，大声念上几遍，也会有助于记忆。所以，清晨是一个最佳的学习记忆时间。

第二个最佳学习时间：上午8点至10点

此时人的精力充沛，大脑容易兴奋，思考能力状态最佳。此刻是攻克难题的大好时机，应充分利用。

这个时间段是用脑的最佳时刻。由于孩子刚刚到学校开始上课，精力比较充沛，而且大脑灵活，特别适合思考一些学习上的难题，开阔自己的思维。所以家长可以告诉孩子，在刚开始上课的前两节课一定要注意听讲，不要漏掉老师讲解的重点内容，多加思考老师的问题。

同时鼓励孩子在这个时间段，可以思考一些昨晚或之前没有想通的问题，或许就会得到正确答案。

如果答案还是想不出来，可以在课下出去走走，注意劳逸结合。实在想不通的请教同学或者老师都可以，培养爱问问题的好习惯，将会受益终生！

第三个最佳学习时间：下午6点至8点

这也是用脑的最佳时刻。不少人利用这段时间来复习，加深印象，归纳整理，同时也是整理笔记的黄金时机。

这个时间段大脑又开始恢复了活跃，反应较迅速，直到临睡前都属于一天中的第二最佳记忆时期，第一时期是清晨起床后。

家长可以指导孩子在这个时间段完成所有的作业，不拖沓到很晚，利用清晰、活跃的大脑高效的完成学习任务，剩下的时间可以用来放松玩耍。学会掌握这最关键的两个小时，远比慢悠悠的花更多的时间完成学习更有效！

经过一个月后，孩子的学习能力会有所加强，同时也会养成晚上不会瞎跑瞎闹，安静的坐在自己房间去看书的习惯。

第四个最佳学习时间：入睡前一小时

利用这段时间来加深印象，特别对一些难于记忆的东西加以复习，则不容易忘记。

所以家长可以让孩子利用这一小时把白天模糊的知识再多加以复习，加深印象，巩固知识点。或者让孩子养成睡前看一小时课外书籍的习惯，如果有空，还可以整理一下读后感。不仅如此，睡前看书还有利于孩子静下来心，促进睡眠质量，让孩子第二天精力更加充沛，学习更有动力！

当然，这是人类的一般性学习时间规律，对于不同的孩子来说，还有自己独特的学习时间规律和习惯。

为提高学习效率，要善于发现并充分利用自己独特的最佳时间段。

掌握了这种提高学习效率的小窍门，孩子们在学习上就不会那么疲劳和无助了。

（来源：南方号-三水教育）