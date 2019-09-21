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广东超五成学生近视！如何有效防控近视？

2019-09-21 08:30 来源：南方日报
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    近视的学生越来越多，让许多老师家长发愁。

    17日下午，省教育厅举行综合防控儿童青少年近视新闻发布会，解读《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（下称《方案》），提醒我省儿童青少年总体近视率已经达到了52.4%，防控青少年近视需家长、学校形成合力。

    每天接触户外自然光60分钟以上

    省疾控中心调查发现，导致中小学生近视的三个主要原因是户外活动时间不足、睡眠时间达标率不高、不良用眼行为普遍存在。

    省教育厅副巡视员邱克楠解读《方案》说，我省有64%的学生每天户外活动时间不足2小时，27%的学生不足1小时，课间选择到户外或操场休息的学生仅有10%。临床研究证明，增加户外活动，可以降低儿童青少年近视发生率。因此，家长要积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，让学生在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。学校不得挤占体育课时间安排与体育锻炼无关的内容，保证中小学生在校时每天1小时以上体育活动。

    繁忙的课业下，睡眠时间达标的学生人数不多，仅有27%的小学生每天睡眠时间达到10小时及以上，31%的初中生每天睡眠时间达到9小时及以上。邱克楠说，《方案》要求学校控制作业时长和考试次数，小学一二年级不布置书面家庭作业，真正减轻学生课业负担。

    另外，随着电子产品的普及，学生不良用眼行为也普遍存在。53%的学生经常连续近距离用眼（不通过远眺、闭目或户外活动等方式休息眼睛）超过1小时，44%的中小学生平均每天使用移动电子产品（包括手机、掌上游戏机、平板电脑等）超过1小时。为减少近距离用眼带来的刺激，家长要有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品，学校的教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%。

    灯具距离桌面的最低悬挂高度不低于1.7米

    如何监督学校做好对学生视力的保护工作？省教育厅体育卫生与艺术教育处处长陈健生回答，中小学校是防控近视的主要阵地，要提高教师对学生近视的重视程度，保证教室良好的照明条件。

    作为儿童、青少年近视防控工作的具体执行者，教师要丰富自身视力保健的相关知识，及时了解和发现学生的视力异常情况。陈健生说，幼儿园教师开展保教工作时要主动控制使用电视、投影等设备的时间，配合医疗卫生机构做好幼儿视力健康检查和建档工作。目前，我省已将视力保健知识纳入教师继续教育内容并予以考评，以切实提高基层教师防近视的意识和能力。

    良好的室内照明环境对近视防控有重要辅助作用，《中小学校教室采光和照明卫生标准》中要求，学校教室的朝向宜采用南北向的双侧采光，教室窗地面积比不应低于1:5。为了防止窗的直接眩光，教室应设窗帘以避免阳光直接射入室内。照明方面，灯具距离课桌桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米。

    陈健生说，到2023年，学校教室照明要100％达标，有关部门也会定期对学校教室采光照明、课桌椅配备、电子产品等达标情况开展全覆盖专项检查。

    “一增一减”，减轻用眼负担

    发布会上，中山眼科中心副主任卓业鸿介绍，3—4岁和12—15岁是人眼发展的两个黄金时期，此时眼睛受到的刺激越小发育越好，反之亦然。

    在第一个黄金期，尽管孩子的眼睛处于远视阶段，但如果给予长时间近距离地刺激，如看电视、玩电子游戏、看书、识字等，必然会加快眼轴变长的速度。同样，在第二个黄金期，过重的课业负担、过度疲劳地使用眼睛，也会加快眼轴变长。这会使得本来应该在18—20岁时发育成正视的眼睛，被迫提前几年变成正视，但此时眼球还未发育成熟，它在成长中不断拉长眼轴，逐渐形成近视。

    目前，我国近视眼防控的国家战略的特点是“一增一减”，“一增”是增加户外运动时间，“一减”即减少学生的近距离用眼负担。

    卓业鸿提醒，要在专业机构指导下开展近视防控的各项工作。近视一旦发生，往往都会不断加深，直到18岁左右稳定。目前除了手术，尚无其他手段可治好近视，大家切勿相信未经科学认证的方法，比如宣称可以通过某种训练完全治好近视。如果不确定是否科学防控方法，需要到专业医疗机构咨询。

编辑： 罗予岐

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