最应该影响给孩子的三大习惯，父母们一定要知道！

作为家长，您是否觉得孩子有这样那样的毛病？比如学习不够专注，不喜欢看书……但是您有为孩子树立过这样的榜样吗？

作为家长，您是否觉得孩子有这样那样的毛病？比如学习不够专注，不喜欢看书……但是您有为孩子树立过这样的榜样吗？相信很多家长的答案都是否定的。不得不承认，我们经常能看到孩子身上的问题，却忘了从自己身上找找答案。

每一个孩子都是天生的模仿者，父母是怎样的人，远比为孩子做什么重要得多。比起“逼着”孩子养成某种习惯，家长首先应该反省自己有没有这样的习惯。父母先做好榜样，对孩子的影响力更大，教育孩子时也会省很多心。0-6岁，是培养习惯的关键期，父母如果能把以下习惯影响给孩子，对他的一生都受益无穷。

坚持阅读

父母经常坐在电视机前看电视，孩子就对各种电视节目充满兴趣；父母经常拿着手机刷短视频哈哈大笑，孩子也会沉迷于这种短暂的快乐；父母经常拿着一本书享受阅读，孩子也会对知识充满渴求。

孩子的注意力在哪里，他的未来就会在哪里。

阅读的好处，说实在点，可以帮助孩子积累词汇、拓宽知识面、提高写作能力。长远来看，读书会让孩子更专注、自律、提升认知能力，成为一个有温度、会思考、有格局的人。对每一个人来说，坚持阅读都应该成为他终身的习惯。

知乎上有人问：如何培养孩子阅读习惯？

马伯庸回答：“其实这事特别简单。只要爹妈自己回家不玩手机、Pad和电脑，而是捧起书读，就足够了。孩子的习惯，都是来自于对大人最自然的模仿。可惜大部分人并不能做到。”

想让孩子养成阅读的好习惯，光靠给孩子买书、监督孩子读书，作用不会太大。家长首先放下手机、电视，捧起一本书，让孩子看到你享受其中的样子，激发了他对书本的兴趣，自然而然会爱上读书。家里有读书的好习惯，才会一代一代传承。

良好的时间观念

以前在小学任课时，班里有一位小朋友上课常常迟到，和他父母谈过几次话后才发现，他们俩平时也是喜欢赖床、把握不住时间、经常迟到的人。我不禁感慨，父母的习惯多么容易影响到孩子啊。

良好的时间观念不仅能帮助孩子懂得规划时间，更好地管理自己，在人际交往和工作方面也是必不可少的素养。

没有时间观念的孩子，做事拖拖拉拉，对自己的学习、生活没有一个较清楚的安排，容易变得懒散，做事随心所欲。一旦形成这种坏习惯，长大了也很难改掉，步入社会容易给人留下没责任感、不靠谱的印象，影响孩子一生。

生活中有些父母做事比较随意、容易忘东忘西，不懂得记录和规划，这样的状态和行为被孩子看在眼里，也会不知不觉受到影响。

作为父母，在日常小事中，给孩子树立一个守时、懂得规划时间、有良好时间观念的榜样，至关重要。比如生活作息规律，不熬夜、早睡早起；跟孩子说好几点去接他，就要按时到；和孩子一起去赴约，也要注意时间，不要让所有人等；

带孩子出行，记得留下充裕的乘车时间，不要慌慌张张，担心赶不上车。如果事情比较纷繁复杂，容易遗漏，可以养成记录的习惯，把每个星期、每个月的待办事项记在日程表，从而合理地安排时间，提前做好规划。

时间观念往往可以暴露一个人的性格。

如果父母有时间观念，做事不慌不忙、井井有条、沉稳靠谱，孩子也会在很大程度上成为这样的人。

管理好自己的情绪

如果父母在家里遇到矛盾只知道吵架、互相指责、谩骂，那么孩子会觉得处理问题的方式就是彼此之间争吵、指责；如果父母遇到生活的难题，总是喜欢抱怨、愤愤不平，孩子遇到困难也只会做这样的“无用功”，而不是积极地解决问题。

一个情绪动荡的家庭，很难培养出快乐、自信、优秀的孩子。

人际关系大师约翰·戈特曼曾经指出：对情绪的感知能力和掌控能力甚至比智商更重要，这些能力决定着一个人在社会各个领域取得的成就和幸福感，也包括家庭的幸福。

良好的情绪管理能力，是高情商的一个重要部分。

那些各行各业的卓越人士，无一不是良好的情绪管理者，他们不会因为一点小事就气急败坏、或是垂头丧气，总能及时调节好自己的情绪，让自己处在一个积极、健康的情绪状态中。

也只有在这样一种良好的状态下，才能保持清醒的头脑，充沛的能量，更高效地生活、工作，更加优秀和幸福。

管理好自己的情绪，是为人父母的必修课。因为父母如何处理自己的情绪，会被孩子原封不动地模仿过去。

当出现负面情绪时，首先应该接纳它，承认它的存在，不要压制或否认，大可以告诉自己“我感到有点生气/失望/难过......”然后思考情绪产生的深层原因，多看看心理类书籍或文章，洞察自己的内心，了解自己各种情绪产生的根源，是否与童年未被满足的需要或心理创伤有关。当我们能做到接纳、认知和觉察自己的情绪后，很多负面情绪会自然而然地消失，让我们重回平静，进而想办法疗愈自己的内心。

其次，尽量别把负面情绪宣泄在家人、孩子身上，用更适当的方式去纾解，比如独立思考一会、听听安静的音乐、跑跑步、平和地与家人朋友倾诉、探讨。少抱怨、诉苦，多把精力放在生活中美好的事物上，保持快乐、平和。让孩子看到你是怎么处理压力、焦虑和挫败，逐渐形成理性、积极乐观的心态。

著名教育家叶圣陶先生曾告诫我们：“教育的本质就是培养习惯。”

而孩子习惯的培养，比起苦口婆心的说教，最关键且有效的一点就是父母潜移默化的影响，以身作则。

相信有这些习惯的父母，孩子必定差不到哪里去。

（南方号-广东教育）