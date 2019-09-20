华工广州国际校区首次迎新，“高科技”很先进

“刷脸”报道，智能开锁，中央空调，冬季供暖，WIFI全覆盖，开学就送“扶贫大礼包”......今年，华南理工大学广州国际校区建设智慧校园，迎新中出现了众多“高科技”产品，新生们表示很先进。“刷脸”报道，智能开锁，中央空调，冬季供暖，WIFI全覆盖，开学就送“扶贫大礼包”......今年，华南理工大学广州国际校区建设智慧校园，迎新中出现了众多“高科技”产品，新生们表示很先进。

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\卢庆雷 许颖）9月20日，华南理工大学五山校区、大学城校区、广州国际校区三个校区同时迎接2019级新生入学报到，6484名本科新生、6494名研究生新生开启华园生活。

刚刚启用的广州国际校区迎来了微电子学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院、机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电力学院、自动化科学与工程学院、电子与信息学院等9个学院的新生入住，共包括2290名本科生和33名研究生。

智慧校园：高科技带来迎新便利

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迎新现场，师兄师姐为新生提供志愿服务、组织新生和家长参加校园观光和“玩转校园”活动、举办新生家长讲堂等举措，为新生入学报到了提供各种温馨服务，为学生和家长熟悉学校、熟悉学业提供着各种便利。校区还安排了电瓶车在校区内不间断开行，让新生和家长免费乘坐，免去炎热天气拖着行李奔波之苦。

在新生报到签到处，设置了若干台人脸识别机，只需三到四秒，机器即可完成新生人脸与个人照的比对，帮助新生实现快速验证。记者了解到，华南理工大学进一步简化报到流程，让新生报到手续更快捷。

广州国际校区的学生宿舍均可以通过虚拟卡开门，这样就可以先将行李放到宿舍，然后再下楼轻轻松松办理各项报到手续。广州国际校区新生来到学校后，不用办理任何手续就可以“大摇大摆”进入宿舍。

值得注意的是，华南理工大学今年为全体本科新生准备了一份特殊的“新生礼”——每人一袋来自学校定点帮扶地区——云南云县的核桃、夏威夷果及核桃乳。通过这份有着特别意义的“新生礼”，学校一方面继续助力对云县的产业帮扶项目，另一方面引导广大学生关心国家脱贫攻坚事业，树立深厚家国情怀。

校园文化：《我和祖国一起过生日》快闪活动

报到现场，该校土木与交通学院、艺术学院学生自发组织了一场名为《我和祖国一起过生日》的快闪活动。身着民族盛装的少数民族学子、穿汉服的汉族学生、近期过生日的新生和其他师生代表，一起参加快闪表演，演唱《祝你生日快乐》《我和我的祖国》等歌曲，为近期过生日的新生送上美好祝愿，为即将到来的70周年国庆献上青春告白。

上午11点，几位身着少数民族服装的新生出现在学生宿舍活动区。生日蜡烛点起来，祝福歌曲唱起来。土家族女孩刘钧琳提议：“再过10天就是国庆节，是祖国母亲70岁的生日，也让我们一起为祖国过生日吧。”随即，现场响起《我和我的祖国》的旋律，更多的学生、老师、家长挥舞国旗加入进来，举着“我和祖国一起过生日”“我爱我的祖国”“祖国强大 我辈担当”“我爱你中国”等字样的手卡，齐声合唱，最后一起向祖国告白：“我爱你，中国！”。

挑选配乐，写策划书，组织尚未谋面的同学在群里练歌，联系艺术学院同学进行指导……辅导员老师郭瑞玉表示，新生主动承担起负责人的角色，最终呈现出一个完美的作品。

哈萨克族女孩巴亚尼说，自己这些年来非常明显地感受到了家乡的变化和生活质量的提升，“我为祖国感到自豪，我学的是土木工程类专业，希望今后用自己的智慧建设祖国，建设家乡！”

刘贤达同学的生日正是9月20日，他说：“今天刚好是我十八岁的生日，又是入学报到的日子，我觉得特别开心；进入校园的第一天老师同学们就举办了一个这么有意义的活动，真的感激；能和同学们一起为祖国庆生，我更感到骄傲！”

展望：以最快的速度进入世界一流行列

“意义重大。”20日的迎新现场，华南理工大学党委书记章熙春、校长高松不约而同地用四个字形容广州国际校区启用的不凡意义。他们认为，华工广州国际校区将建设成为中国高等教育国际化的试验田和示范区。在2021年广州国际校区全面建成后，华工有信心以最快的速度进入世界一流行列。

华南理工大学广州国际校区是由教育部、广东省、广州市、华南理工大学四方共建。记者了解到，广州国际校区实行书院制+全程导师（组）制，新生入学报到后，第一时间就会领到宣传材料、参加各种人才培养主题的答疑会、在学院（研究院）开放日上和院长面对面，对书院制、学业导师制、成长导师制等制度有深入的了解。广州国际校区实施本科生导师制，设立学业导师和成长导师，在实行辅导员、班主任制度基础上，进一步加强新时代高校学生思想政治工作的先行先试和积极探索，成为新时代社会主义高等教育的改革与创新实践。

目前，学校已出台了《华南理工大学广州国际校区本科生学业导师管理办法（暂行）》《华南理工大学广州国际校区本科生成长导师管理办法（暂行）》，对学业导师和成长导师的选聘方式、基本职责、考核激励进行了一系列的探索。