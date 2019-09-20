校企合作：华工——汇丰共同培养金融科技人才

20多位汇丰科技专家已先后为第一届“精英班”的30位学生教授了七门专业课。双方还在校内举办了多场活动，引导学生应用所学知识，并激发他们对金融科技的兴趣。

南方网讯 9月19日，华南理工大学与汇丰集团在中国的全球科技中心（汇丰科技中国）在广州举行的第二届“华工——汇丰金融科技论坛”上宣布加深合作，共同培养金融知识及科技实力兼备的未来领导型人才及领域专家，助力粤港澳大湾区金融科技产业的发展。论坛上，华工还正式聘任汇丰的三名资深技术领域专家为客座及兼职教授。

此次被聘任为客座教授的两位专家分别为汇丰中国首席架构师及区块链专家夏勇博士，汇丰新加坡数据专家及人工智能专家徐俊博士。荣任华工兼职教授的则是汇丰工商金融亚太区首席架构师以及云和企业软件架构领域专家金新明博士。过去一年，三位专家致力培养下一代的技术领域专才，均在所负责的学科中为华工学子上了多堂专业课。

“中国内地的技术应用和创新不断进步。全球金融科技百强企业的前三名均来自中国内地。这为金融科技人才的培养和发展提供了很好的土壤，”汇丰科技中国营运总监杨维凯说道。“我们很高兴深化与华南理工大学的合作，与年轻一代的金融科技人才共同推动未来的产业发展。”

“《粤港澳大湾区发展规划纲要》对广州、深圳、香港、澳门等地金融服务业的发展指明了方向，“华南理工大学副校长朱敏教授在论坛上表示。”华南理工大学将一如既往支持大湾区金融科技创新创业人才的培养，通过深化与汇丰科技的进一步合作，推动大湾区金融科技的发展。”

在论坛上，双方还共同启动了第二届“华工-汇丰金融科技精英班”（“精英班”），并欢迎了本届的33位学生。到了提问环节，有的同学提出了自己的疑问，三位教授也进行了解答。

过去一年，20多位汇丰科技专家已先后为第一届“精英班”的30位学生教授了七门专业课。双方还在校内举办了多场活动，引导学生应用所学知识，并激发他们对金融科技的兴趣。