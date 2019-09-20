给留守儿童一个温暖的“家”

王军杰受到当地人的尊敬，不是因为这些荣誉，而是因为他是“留守儿童之家”的“家长”。

“师傅好！”“师公好！”“王师傅好！”一位老人以健硕的步伐走入化州市武术综合训练场的大门时，训练场里数百名孩子和他们的家长都不约而同起身向老者行抱拳礼。老者一边穿过人群，一边面带慈祥的笑容一一向人群回抱拳礼。

这位受人拥戴的老者名叫王军杰，现广东省武术协会副会长、茂名市武术协会主席、化州市武术协会主席、王家拳继承人……王军杰受到当地人的尊敬，不是因为这些荣誉，而是因为他是“留守儿童之家”的“家长”。

创业初期：既当老板，又当保姆

1957年，王军杰生于茂名市化州林尘镇沙洲坡村的一个武术世家，自幼学习王家拳和医术。2000年，在深圳成立了深圳市华威高科技模具有限公司，生意蒸蒸日上。

那个年代，深圳有很多外来工，有的还带着孩子。父母在工厂上班，孩子就没人照管。王军杰就腾出一部分厂房，改造、装修，成立了中国传统武术俱乐部，让这些孩子过来免费练武。

“在厂里很多外来工为了工作，他们的孩子得不到很好地照顾，为了让他们安心工作，我来当保姆也是应该的。”王军杰回忆说，“想让更多的人了解武术，同时让孩子们在学习武术的过程中，变得更加阳刚、勇敢、自信、坚毅，懂得中国传统文化的道德和礼仪。”

王军杰回乡探亲时发现，家乡沙洲坡村也遇到了留守儿童的问题。思想再三，他决定在家乡建武术会馆，免费供留守儿童及热爱武术的青少年学习武术。“不管是不是留守儿童都不收费，只要孩子们愿意来，我就开心。”王军杰说。

2013年，王军杰牵头和村里的乡贤们一起捐资捐物，建成了一个6000多平方米的沙洲坡文武广场——一个风雨舞台、两个篮球场、乒乓球台和健身长廊。在白天，村里的小孩都在广场上打球、习武；而到了晚上，这里则成为了广场舞的舞台。

回乡帮扶：既当馆长，又当家长

王军杰为了武术和留守儿童，六七年前就将深圳的生意交给了儿子和儿媳，自己带着老伴邓奇玉回到化州市定居，隔三岔五回去看下老母亲和武术会馆的孩子们。

这次陪同记者去他家乡看看，车刚刚进村，一户人家门前干着活的十一二岁的孩子就一眼认出了王军杰的车，飞奔过来行抱拳礼，并大声叫道：“师傅好！师母好！”孩子的父母也随即过来和王军杰两口子拉家常。

“我老公家这条村是条大村，3000多人。大部分大人都出去打工了，孩子们就跟他练武。我们一回村，看见我们的孩子们都是‘师傅’‘师母’地叫。”邓奇玉对记者说，“我们早年在深圳开厂先富裕起来了。赚钱是拿来花的，但要花得有价值。我老公是武痴，又关心留守儿童，当他们是自己的孩子一样，所以我支持他开武馆照顾留守儿童。”

在深圳创业时，王军杰主外开拓市场，邓奇玉主内管厂理财。回到化州开武馆时，同样王军杰主外教授孩子武术，邓奇玉主内负责孩子衣食住行。暑假和周末，很多留守儿童都住在武馆，其中很多留守女童。邓奇玉不仅手把手教孩子们洗衣做饭，还会教育留守女童如何保护自己、如何规划人生等。

2014年，回到化州的王军杰发现这里同样有很多留守儿童的现象，于是第一时间找到时任化州市常委、宣传部长冯浪（现任化州市委常委、常务副市长），阐述了自己的想法：组织留守儿童及青少年学习中华武术。冯浪当即表示赞同和支持，并安排当时的化州体育局领导和王军杰具体商量和实施，于是就有了化州市武术协会“留守儿童之家”。

冯浪在接受记者采访时表示：“王军杰先生这样的乡贤是关爱留守儿童的重要社会力量，难能可贵，更值得尊敬。我们肯定全力支持，希望更多的社会力量来帮助留守儿童、留守老人。”

2014年左右，王军杰回乡投资得到了林尘镇当地政府的政策支持，购买了一块可建住宅的土地。不过王军杰思前想后，最后还是没有开发住宅，留下一半的土地作为广场，供周边居民休闲活动的场所，而另一半土地建设了两栋四五层的商业楼。其中一栋楼，二楼为王家拳武术会馆，低收费、免费让周边的孩子来习武；三楼为配套的学员宿舍；还有一些空间作为活动室和图书室。

目前，王军杰在化州用自己的物业或租场地开办了4个武术会馆，均是免费或低收费。记者了解到，在王军杰的王家拳武术会馆习武，留守儿童和贫困家庭一律免费，即使收费的培训也是最高不到10元/小时，最低的不到3元/小时。“既可以弘扬中华武术精神和文化，也能帮助留守儿童，让他们在父母外出工作的时候有一个温暖的家。”王军杰说。

师徒情深：既免训练费，还补贴学费

记者在王军杰的4间武术会馆采访时发现，武馆里的小朋友特别多，但是教练并不多，只有王军杰和少数的几名徒弟当教练，更多的是年纪大一些的少年教年纪小的孩子。也就是，师傅教徒弟，大徒弟教小徒弟。

1996年出生的吴胜泽，就是大徒弟之一。他之前是在沙洲坡村开设的武馆跟着王军杰练习武术。吴胜泽高考考入岭南师范学院，现就读于白俄罗斯国立体育大学。

“师傅教我们武术的时候，首先教的就是中华武术的武德、传承和责任，我们也应该无私地教给师弟师妹们。”吴胜泽告诉记者，“师傅培养出来的弟子们都和我一样，只要有空，就回来武馆教师弟师妹。这里对我们来说，是家！”

王军杰看着自己教育出来的弟子长大了，有出息了，除了些许激动和自豪，更多的是安详：“这些徒弟在学习武术的过程中懂得了传承和感恩，有空就回来帮忙，也不谈什么报酬，很欣慰。”

吴胜泽告诉记者，像他这样趁放假回去主动帮忙的弟子们很多。在他们返校的时候，师傅总是将一个学期的学费、生活费装好，硬塞在他们口袋里，叮嘱他们努力学习、好好做人。

记者来到化州市武术综合训练场采访的时候，正好赶上这里举办比赛颁奖仪式。本来，王军杰没想将这个颁奖搞得太隆重，但是几百名孩子的家长都来参加，人数超千人。甚至有从外地打工赶回来的家长，希望给孩子们的暑假留下一个美好的回忆，并自发组织购买饮料、水果、点心等，将一个简单的颁奖礼搞成了师徒和家长的联欢晚会。

学员黄子淇、黄子焕姐弟俩的父亲黄裕盛平时一直在外地打工，这次也特地赶回来参加晚会。“我两个孩子，都跟着王师傅习武。2年了，在这里训练，在这里吃，在这里住，不收我们一分钱。王师傅或他的徒弟周五开车来接孩子，周日晚又送回学校，真是很辛苦。我们回来拿钱给王师傅，他也不收，说我们在外打工辛苦、艰难，孩子没人照顾不容易。”黄裕盛含着眼泪激动地说，“我们在外打工，照顾不了、也管不了孩子。自从孩子来到这里，我们在外打工也安心了。如果没有王师傅，我的儿女也就没有今天这么好，他们的学习很好的。”

“留守儿童是比较特殊的群体，很需要社会的关爱。希望能够通过武术，培养、锻炼孩子们的体魄，让他们在这里学会自尊、自爱、自强，同时也让他们的父母可以在外面安心工作。”王军杰说，“我一直是这样教育习武的孩子们：武术文化讲究的是培养忍耐克己、百折不挠、勇敢无畏、顽强坚毅的意志和品质。在开办武术会馆的时候会遇到一些困难，但我一定不会放弃，必须迎难而上，让‘留守儿童之家’的大门永不关闭。”