广州已有近四成初中为九年制，小初直升能成趋势吗？

9月新学期伊始，广州新开办的10所中学中，60%为小学、初中一贯制学校；九年一贯制学校在全市初中的产比已经超过37%。

如果所有孩子入读小学的那一天，就确定了读什么初中，小升初不用考试、选拔，家长不用焦虑择校，孩子也没有升学压力，学业负担自然减少……这样的未来并非天方夜谭。9月新学期伊始，广州新开办的10所中学中，60%为小学、初中一贯制学校；九年一贯制学校在全市初中的产比已经超过37%。专家呼吁，九年一贯制办学在制度上已经不存在障碍，建议教育部门在全市推行九年一贯制教育。

荔湾省实：九年一贯制探索小初更好衔接

秋季新学期，广州市荔湾区广钢新城片区家门口的名校——广东实验中学荔湾学校(简称“省实荔湾”)开办了，还是一所九年制义务教育新样态公办学校，今年首批小学一年级和初中一年级共560多名学生。

作为一所九年制学校，省实荔湾的体制与其他学校有何不同？执行校长丁之境介绍，该校拥有一些教学改革和实验的空间。例如，在义务教育9年学制范畴内，对课程进行统筹设计，让小学和初中学段更好地衔接，并给予孩子更丰富的课程选择。

“比如，阅读、数学思维课程的规划，我们可以从九年去考虑，对孩子们做通盘培养。”丁之境表示，目前小学一年级已经引入了编程课程，也会和省实本部体育、艺术、科技三大特色课程对接，“课程是一个学校的核心，我们要为孩子提供一个多元、丰富的贯通课程，也给孩子一个选择权。”

此外，学校所有经费由政府财政兜底、依法依规支出，但老师不纳入编制管理，能上能下打破了大锅饭。“上级行政部门赋予了学校更大的办学自主权。比如，区属传统公办学校的老师是区教育局招聘，但在这种新体制下，我们可以根据自己的办学定位和特色来招聘老师，招来的老师更符合学校的需要。”

广东省教育厅副厅长王创表示，希望该校能充分发挥体制优势，努力把学校建设成为探索建设现代学校制度和深化教育体制机制创新的实验学校和样本学校，建成示范引领国内基础教育发展的新样态学校，为提升区域教育品质和基础教育发展水平作出应有的贡献。

九年制学校占比达37.4%

记者统计发现，9月广州新开学校至少34所，其中24所小学，10所中学。10所新开办中学里，5所为九年一贯制（小学、初中）学校，分别是荔湾区广东实验中学荔湾学校、黄埔区玉山学校和华峰学校、番禺区南雅学校、华南师范大学附属花都校区；1所十五年一贯制学校，为广州外国语学校附属学校，包括幼儿园、小学、初中和高中。贯穿小学和初中的一贯制学校占新开中学的比例高达60%。

广州究竟有多少九年一贯制学校？根据广州市教育局提供的《2018年广州市教育统计手册》，广州共有527所普通中学，其中民办初中212所；全市九年制初中197所，其中民办九年制初中157所。也就是说，九年制初中占全市初中总数的37.4%；但九年制学校集中在民办初中，79.7%的九年制学校为民办，剩下2成（20.3%）为公办；在公办初中中，九年制学校仍然是少数。

但值得注意的是：截至今年8月底，广州市组建的39个教育集团覆盖202所学校27万学生，其中不少都拥有小学、初中的立体化办学结构。例如省实系、华附系、广雅系、广州外校系、广外系等，都具备小学和初中。

九年一贯制学校为何突然成为新办初中主流？其实，早在2016年的《广州市中小学发展策略研究与布点规划》提出：要提高新建学校中九年一贯制学校的比重。未来广州九年一贯制学校将达到111所。规划还明确了九年一贯制学校的设置要求，新建地区可考虑小学、初中合并，设九年一贯制学校，规模应为 36 班以上。此外，除城郊边远地区外，九年一贯制学校不宜设置学生宿舍。

九年制好处：减负、缓解择校热

九年一贯制有何好处？如果所有孩子入读小学的那一天，就确定了读什么初中，小升初不用考试、选拔，家长不用焦虑择校，孩子也没有升学压力，学业负担自然减少。

中国教育学会副会长、教育部“国培计划”专家库首批专家、广州中学校长吴颖民认为，创办更多九年一贯制学校是降低小升初升学焦虑、遏制择校倾向的值得推广的好方法。

九年一贯办学体制，有利于促进学生从小学升入初中的平稳过渡、衔接。从课业的角度，也需要一贯制的教学。广东广雅中学校长叶丽琳就表示，“想减负学校一定要做课程统整。现在是一段归一段，初中不管小学，所以小升初很痛苦；高中不管初中，初中非常痛苦，因此像重庆谢家湾小学那样的课程统整势在必行，而且迫在眉睫。一定要把小学、初中的课程全部连通，孩子们就不会那么痛苦。”

从效率角度，一贯制也能节约孩子们的备考时间，吴颖民说，“现在六年级孩子们基本在准备小升初的考试，如果九年一贯制，六年级只需要简单的期末考试就可升入初中。”

小初直升能成趋势吗？

吴颖民建议广州应当加大力度推行九年一贯制办学，而且时机也已经基本成熟，“因为这些年各区在推动义务教育均衡发展上下了不少功夫，学校之间的硬件软件差距不断缩小。除了新办九年一贯制学校外，原有学校也可‘立体组合’，小学和初中不一定在一个校区，但小学和初中由一个班子统一管理。”

“九年一贯制办学在制度上已经不存在障碍”，吴颖民解释，小学和初中老师的待遇、职称已经打通，“让孩子自然升入初中，不要中间设一个坎，更好地化解家长的升学焦虑。”因此，他认为，教育部门应在整体提高义务教育质量，缩小公办学校办学质量差距，消除薄弱校的基础上全盘考虑，推行九年一贯制教育。

记者观察，根据广州市教育系统的规划，九年一贯制学校已经成为新办初中的主流，因此九年一贯制学校数量的增加是毫无疑问的。九年一贯制学校越多，小升初选择直升的家长也会随之增多，但是家长选择直升的前提必然是九年一贯制学校的办学质量和社会口碑，关键还是要大力引进优质教育资源举办九年一贯制学校。