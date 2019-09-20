顺德将再添一所本科！千亩功夫城拟落地龙江，筹建佛山国际功夫学院

佛山将全力打造一个国际级的功夫城，计划选址落地在顺德龙江，规划了佛山国际功夫学院、世界功夫博物馆等功能区域。

9月19日，记者从佛山市政府官网了解到，佛山将全力打造一个国际级的功夫城，计划选址落地在顺德龙江，规划了佛山国际功夫学院、世界功夫博物馆等功能区域。其中，佛山国际功夫学院将以全日制普通本科教育为主，采用高校、佛山市政府、民营企业合作办学模式。

根据日前发布的《佛山市人民政府关于省政协十二届二次会议第20190057号提案答复的函》，佛山将依托佛山功夫名扬海外的资源优势，全力建设一个预计占地约1000亩的功夫城，将其打造为国际级的岭南武术文化产业园、岭南武术总部基地。

功夫城计划选址落地在顺德区龙江镇，规划建设包括世界南派武术联合会大楼、佛山国际功夫学院、世界功夫博物馆、VR体验与人机互动区域、电子竞技游戏体验区、佛山功夫演艺中心、功夫特技表演和训练基地、国际文武（搏击）学校、功夫主题酒楼、功夫康养中心、功夫文化一条街等功能区域，融武术、养生、健康产业、旅游等于一体。

其中，佛山国际功夫学院将依托国内知名高等学府教学科研的基础，采用高校、佛山市政府、民营企业合作办学模式。学院以全日制普通本科教育为主，将以岭南武术为特色、以科研为支撑、以人才培养为目标，全面提升武术人才培养的质量与水平，引领武术产业未来发展，走出一条创新型高水平特色功夫学院的发展道路。

根据需求，学院拟开设岭南武术、舞龙舞狮、功夫推拿、影视表演、高级保卫等专业方向，培养具有现代思维的高水平应用型武术人才。此外，学院依托国家体育总局武术研究院岭南武术研究中心，将以科研助推佛山武术文化发展，在拳种传承的核心内容标准、比赛交流标准、教育培训标准、武馆分类管理标准、教练等级考证标准等方面进行深入研究，建立“佛山功夫”标准化体系。

除了拟选址龙江的佛山国际功夫城建设，上述函件还要求，南海区重点将西樵山听音湖片区、顺德区重点将均安镇李小龙乐园打造成功夫文化产业园，将武术文化发展和旅游结合，推进文旅深度融合发展。

上述答复函透露，佛山市将成立建设“世界功夫之城”工作领导小组，将“世界功夫之城”建设列入佛山经济社会发展规划，建立健全稳定可持续发展的佛山武术事业和产业投入机制，并柔性引进一批高水平武术家、高级教练和教授，夯实武术教育的人才基础。

佛山是我国唯一获得“中国武术之城”称号的城市，历史上涌现出了黄飞鸿、叶问、李小龙等一批有国际影响地位的武术家以及精武会、鸿胜馆等蜚声海内外的武术团体。目前，佛山市内拥有蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等各类拳种52个，注册武术馆297家，非注册武术馆200余家。佛山武术已播布至海外176个国家和地区，约有6000多家拳馆、1000多万人参与传承。

（来源：南方号—佛山大课堂）