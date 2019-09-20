南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

顺德将再添一所本科！千亩功夫城拟落地龙江，筹建佛山国际功夫学院

2019-09-20 08:37 来源：南方网 熊程
字号减小 字号增大

　　9月19日，记者从佛山市政府官网了解到，佛山将全力打造一个国际级的功夫城，计划选址落地在顺德龙江，规划了佛山国际功夫学院、世界功夫博物馆等功能区域。其中，佛山国际功夫学院将以全日制普通本科教育为主，采用高校、佛山市政府、民营企业合作办学模式。

　　根据日前发布的《佛山市人民政府关于省政协十二届二次会议第20190057号提案答复的函》，佛山将依托佛山功夫名扬海外的资源优势，全力建设一个预计占地约1000亩的功夫城，将其打造为国际级的岭南武术文化产业园、岭南武术总部基地。

　　功夫城计划选址落地在顺德区龙江镇，规划建设包括世界南派武术联合会大楼、佛山国际功夫学院、世界功夫博物馆、VR体验与人机互动区域、电子竞技游戏体验区、佛山功夫演艺中心、功夫特技表演和训练基地、国际文武（搏击）学校、功夫主题酒楼、功夫康养中心、功夫文化一条街等功能区域，融武术、养生、健康产业、旅游等于一体。

　　其中，佛山国际功夫学院将依托国内知名高等学府教学科研的基础，采用高校、佛山市政府、民营企业合作办学模式。学院以全日制普通本科教育为主，将以岭南武术为特色、以科研为支撑、以人才培养为目标，全面提升武术人才培养的质量与水平，引领武术产业未来发展，走出一条创新型高水平特色功夫学院的发展道路。

　　根据需求，学院拟开设岭南武术、舞龙舞狮、功夫推拿、影视表演、高级保卫等专业方向，培养具有现代思维的高水平应用型武术人才。此外，学院依托国家体育总局武术研究院岭南武术研究中心，将以科研助推佛山武术文化发展，在拳种传承的核心内容标准、比赛交流标准、教育培训标准、武馆分类管理标准、教练等级考证标准等方面进行深入研究，建立“佛山功夫”标准化体系。

　　除了拟选址龙江的佛山国际功夫城建设，上述函件还要求，南海区重点将西樵山听音湖片区、顺德区重点将均安镇李小龙乐园打造成功夫文化产业园，将武术文化发展和旅游结合，推进文旅深度融合发展。

　　上述答复函透露，佛山市将成立建设“世界功夫之城”工作领导小组，将“世界功夫之城”建设列入佛山经济社会发展规划，建立健全稳定可持续发展的佛山武术事业和产业投入机制，并柔性引进一批高水平武术家、高级教练和教授，夯实武术教育的人才基础。

　　佛山是我国唯一获得“中国武术之城”称号的城市，历史上涌现出了黄飞鸿、叶问、李小龙等一批有国际影响地位的武术家以及精武会、鸿胜馆等蜚声海内外的武术团体。目前，佛山市内拥有蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等各类拳种52个，注册武术馆297家，非注册武术馆200余家。佛山武术已播布至海外176个国家和地区，约有6000多家拳馆、1000多万人参与传承。

　　（来源：南方号—佛山大课堂）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235