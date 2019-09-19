开展室内空气治理研究，多方携手为幼儿健康保驾护航

9月19日上午，由广东省科学技术实验室联合会、“一带一路”气候变化与健康应对国际论坛组委会共同发起的“托幼机构室内空气评估和提升研究课题”，在广州实验教育集团番禺实验幼儿园召开课题工作部署会暨课题组联合实验基地授牌仪式。

托幼机构是婴幼儿重要生活场所，其环境质量的保障及季节性聚焦性传染疾病的防控，是众多科研机构研究的重点。如何科学评估托幼机构室内环境与幼儿身体发育和疾病的相关性，有效实施健康环境促进行动，并及时建立环境与健康的调查、监测和风险评估体制，最终做到保障幼儿健康为中心，以科学技术和方法实现预防为主的健康策略，是众多科研机构未来研究的主要内容。

课题组联合实验基地正式揭牌

9月19日上午，由广东省科学技术实验室联合会、“一带一路”气候变化与健康应对国际论坛组委会共同发起的“托幼机构室内空气评估和提升研究课题”，在广州实验教育集团番禺实验幼儿园召开课题工作部署会暨课题组联合实验基地授牌仪式。本次会议旨在加快托幼机构室内环境质量研究，提升空气品质、降低传染疾病的传播。与会机构有广东省药科大学公共卫生学院、广州市中小学卫生健康促进中心、番禺区教育局、广东省室内环境卫生行业协会、霍英东集团得宝立公司。

幼儿处于快速生长期，而主要的活动时间在室内，其环境质量成为影响生长与健康的重要因素，由于室内环境质量优劣受到很多因素的干扰，其治理手段具有较高的复杂性，目前尚未找到公认有效保持室内环境质量持续符合相关要求的方法。开展室内环境治理研究，加大幼儿健康保护屏障拥有较大必要性。

与会嘉宾发言

据介绍，“一带一路”气候变化与健康应对国际论坛自2017年起每年举办一届，在论坛专家智慧及资源的带动下，开展室内空气评估和提升研究课题，将成为论坛学术研究结合解决民生需求和行业发展的一个重要的举措。广州实验教育集团番禺实验幼儿园是番禺区第四所区属幼儿园，与广州市教育研究院联合办学，充分利用广研院的人力资源和教研资源的优势，实施“文溪雅荷”幼儿园实验课程，以“基于幼儿生活，传承本土文化，以问题为导向，以场景为支撑，实现一体化发展”的理念。其办园理念以高度关注幼儿健康成长为抓手，与课题联合研究基地的需求相匹配。

与会嘉宾合影

记者了解到，本课题第一阶段设计时间为一年，按季节不同分别进行研究。充分利用物联网、大数据和智能AI等前沿信息技术，在实验课室安装室内空气质量态势感知系统和各种空气净化处理手段和设备，对实验课室的空气质量态势进行全天候在线数据采集。采用符合法规要求的标准方法对课室空气及细菌等指标空气净化处理前后开展采样及现场检测，对室内空气质量进行及卫生情况进行全面的评估。以标准检测方法检测的结果与通过信息技术数据采集结果进行应用场景比对，同时对不同处理技术的空气净化设备的处理前、后的效果进行验证，分析并构建空气品质评估及提升科学评估模型。以评估模型进一步验证各种空气净化处理技术，对实验课室的空气质量提升效果进行科学评估，并对相近室内微小气候的环境空间、物品、人员的手的微生物生长情况进行相关性研究，结合研究期间与前一自然年的相同季节，儿童相关聚集性季节性疾病发生情况，与研究前的空气质量态势数据进行比对分析，建立室内空气质量、健康风险评估大数据预警和评估模型，从而达到科学管理和提升托幼机构室内空气品质，减少儿童相关聚集性季节性疾病发生，在真正做到让科学为幼儿健康成长保驾护航的同时，能为促进幼儿健康的相关政策落实提供决策依据。