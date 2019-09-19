近视三大原因，你家孩子占几个？

中小学生近视的三个主要原因是户外活动时间不足、睡眠时间达标率不高、不良用眼行为普遍存在。

17日下午，省教育厅举行综合防控儿童青少年近视新闻发布会，解读《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（下称《方案》），提醒我省儿童青少年总体近视率已经达到了52.4%，防控青少年近视需家长、学校形成合力。

省疾控中心调查发现，中小学生近视的三个主要原因是户外活动时间不足、睡眠时间达标率不高、不良用眼行为普遍存在。

省教育厅副巡视员邱克楠解读《方案》说，我省有64%的学生每天户外活动时间不足2个小时，课间选择到户外或操场休息的学生仅占10%。增加户外活动可以降低儿童青少年近视发生率，家长要引导孩子到阳光下进行锻炼，使其在家时每天接触户外自然光60分钟以上，学校需保证中小学生每天1小时以上的在校体育活动。

繁忙的课业下，仅有27%的小学生和31%的初中生每天睡眠时间达标。邱克楠说，《方案》要求学校控制作业时长和考试次数，不给小学一二年级学生布置书面家庭作业，真正减轻学生课业负担。

另外，学生不良用眼行为普遍存在。53%的学生经常连续近距离用眼超过1小时，44%的中小学生平均每天使用移动电子产品超过1小时。家长要有意识地控制孩子使用电子产品，学校使用电子产品开展教学的时长原则上不超过教学总时长的30%。

目前，我国近视眼防控的国家战略的特点是“一增一减”，“一增”是增加户外运动时间，“一减”即减少学生的近距离用眼负担。

如何监督学校做好对学生视力的保护工作？省教育厅体育卫生与艺术教育处处长陈健生回答，学校是防控近视的主要阵地，要提高教师对学生近视的重视程度，保证教室良好的照明条件。

作为儿童、青少年近视防控工作的具体执行者，教师要丰富自身视力保健的相关知识，及时了解和发现学生的视力异常情况。陈健生说，我省已将视力保健知识纳入教师继续教育内容并予以考评，以提高基层教师防近视的意识和能力。

良好的室内照明环境对防控近视有重要辅助作用，《中小学校教室采光和照明卫生标准》中要求，学校教室的朝向宜采用南北向的双侧采光，并设窗帘以避免阳光直接射入教室内；照明方面，要求灯具距离课桌桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米。

陈健生说，到2023年，学校教室照明要100％达标，有关部门也会定期对学校教室采光照明的达标情况开展检查。