第二期高职扩招专项招生约7万人

广东省教育厅公布了三个专项计划的招生院校、招生专业和招生计划。

社会人员也有机会取得普通高职学历文凭啦！近日，广东省教育厅发布通知，拟于10月左右实施第二期高职扩招专项行动。广东省教育厅公布了其中三个专项计划的招生院校、招生专业和招生计划，包括：第二批现代学徒制试点、幼儿园教师学历提升计划和高技能人才学历提升计划。三个专项计划共安排了招生约7万人。试点班学生将在2020年春季入学。

据悉，后续广东省教育厅还将推出退役军人学历提升计划和基层医护人员学历提升计划。

考生报考 可在专项计划中三选一

根据通知，此次扩招的招生对象为符合第二期高职扩招专项行动高考报名条件的社会人员。已被2019年高校录取的考生，不得报名。高考补报名条件和志愿填报事宜，将另行通知。高考补报名和志愿填报时间初定为9月底，考试时间初定为10月，以最终公布的时间为准。

广东省教育厅根据社会人员不同群体，分别确定招生院校。考生仅可报考三个专项计划中的一项。幼儿园在职教师可报考幼儿园教师学历提升计划，现代学徒制试点合作企业在职员工可报考现代学徒制试点。其他社会人员可报考高技能人才学历提升计划。

其中，持就业失业登记证的下岗失业人员、持转业证(或复员证、退伍证)的退役军人、持证的新型职业农民和农业职业经理人可根据自身实际，选择合适的专业点报考；广东省教育厅将根据报名和考试情况，另外单独安排招生计划、单独录取，不占用本次下达的招生计划。在全面开展需求摸底的情况下，招生院校按照“社会急需、适合社会人员、易于就业”原则，确定办学水平较高且具有良好就业前景的招生专业。

最多高职院校参与“高技能人才学历提升计划”

根据广东省教育厅公布的《2019年第二批省高职教育现代学徒制试点名单》，共有广州番禺职业技术学院等60所高职院校参与第二批高职教育现代学徒制试点，招生计划总计10656人。第二批高职教育现代学徒制试点涉及的专业也非常广泛，有机械制造与自动化、护理、酒店管理、物流管理、皮具艺术设计等379个专业点。通知名单显示，涉及的合作企业也非常广泛，有佛山科勒陶瓷有限公司、广州长隆集团有限公司、广州地区酒店行业协会、广东省农垦集团公司、广东粤剧院等单位。

《2019年高技能人才学历提升计划试点名单》则显示，共有试点高职院校79所，招生计划39601人。高技能人才学历提升计划也是三个专项中招生计划最多、参与试点高职院校最多的一项。

《2019年幼儿园教师学历提升计划试点名单》显示，包括广东省外语艺术职业学院、广东女子职业技术学院等20所高职院校参与试点，招生计划19553人。

考生有意且达到培养要求 基本确保能被录取

据悉，此次高职扩招采用“文化素质+职业技能”的考试招生办法，以职业技能考核(含职业适应性测试)为主。符合高考补报名条件且资格审核通过的考生参加试点高校组织开展的测试，由试点高校择优录取。高校确定测试方式和内容并在招生简章中予以公布，自主组织实施考试招生。对于退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等，可免予文化素质考试，采取与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试。

“文化素质”及“职业技能”测试满分值为100分。拟录取考生的测试成绩原则上不低于测试满分值的40%。通知要求，各招生院校应综合考虑计划安排、专业培养要求和考生成绩，分类确定录取标准，确保有升学意愿且达到基本培养要求的考生都能被录取。

曾获得省级以上职业院校技能大赛相关奖项的中职学校学生报考，经高校核实资格并公示后，可由有关高校免试录取。

培养方案：标准不降 模式多元 学制灵活

在人才培养上，高校按照“标准不降、模式多元、学制灵活”原则，根据生源特点，制定和实施针对性、适应性和实效性强的人才培养方案。采用在岗培养与学校培养相结合的学徒制人才培养模式，实行工学交替等弹性学习形式，采取适合社会人员、方便就学、灵活多元的教学模式，探索线上与线下混合教学和网上教学，实施学分制管理改革。

通知明确，幼儿园教师学历提升计划和高技能人才学历提升计划，学制统一为3年。现代学徒制试点学制为2年或3年。幼儿园教师学历提升计划和高技能人才学历提升计划，可开展“走读”教学，学生平时在岗学习，工作日晚上或者节假日在教学地点集中上课。

据悉，试点班学生在2020年春季入学。试点班学生，入学后不得转学，不得转专业，不得转入试点专业其他专项试点班或非试点班。其他专业学生或试点专业非试点班学生均不能转入试点班学习。符合试点高校毕业条件和要求的，可获得试点高校有关专业普通专科毕业证书。毕业生在落实就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。