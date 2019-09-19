语文新教材学习 读写将是突破口

语文学习的要求远远高出了语文教学平时教的水平，而新教材的编排思路已反映出这种变化。对于语文的学习，阅读和写作将成为突破口。

面对今年9月正式在全国启用的部编版教材，学生和家长已有直观的感受。业内人士表示，教改后语文学科的重要性更加凸显，事实上，从中高考的出题趋势中，已可以看到，所有科目都会是对语文的持续考察，不仅是语文试卷增加阅读量，其他科目都将考验阅读水平。语文学习的要求远远高出了语文教学平时教的水平，而新教材的编排思路已反映出这种变化。对于语文的学习，阅读和写作将成为突破口。

“大语文”已成未来教育趋势

今年9月1日起，部编版教材正式在全国启用。新版教材注重中华优秀传统文化教育，其中，小学语文的古诗文增加到129篇，增幅达87%。日前，教育部“国培计划”专家库授课专家、语文版义务教育修订教材培训组首席专家、全国特级教师张赛琴，分析了部编版《语文》的特点。她指出，新版小学《语文》调整了三分之二的课文内容；减少了五分之一的课文篇目；从内容来看，各单元以人文主题组元，读写目标可检测。课后“读写”任务明确，练习题就是考题，课后练习题与语文检测内容一致。新教材的重点难点是要“学会怎么写”。教学内容与考试要求密切结合，并且更重视语文能力训练，对阅读写作的要求大大提高。从盲目的教学转变为有目标有任务的教学，教学方式和学习方式都将迎来极大的变化。

业内人士表示，这次部编版教材改革，让真正的“大语文”已成未来教育趋势。从最新的中高考政策和趋势来看，语文的学习已经不可能仅仅从课本上的字词、段落来满足要求了。而所谓大语文，是将传统的语文学习范围从识字、组词、造句、阅读、作文拓展到了更广阔的空间。涉及文学、艺术、历史、文化等方面。学校将全面加强对学生语言文字认知、文学常识、传统文化素养、阅读理解能力、表达能力、写作能力等综合素质在内的“大语文”能力的培养和考察。

阅读和写作要求提高

业内人士表示，对于读书少、不读书、少思考、写字慢，语文基本功不扎实的孩子而言，应对教材变化可能面临的困难更大。以高考语文试卷来看，以前卷面大概7000字，现在是9000字，将来可能增加到1万字。阅读题量增加了，阅读的方式不能一成不变，有速读、泛读、精读等多种方式来应对不同的文章。从近两年的考题来看，高考的阅读面也在悄悄变化，不仅仅是语文，各科的试卷对阅读能力的考察也在提高。因此，只看所谓的课内教材，可能难以应对语文考试。阅读能力低的学生，做题速度、理解水平和思维能力都会受到限制，在考试中甚至连题都没法做完。

要应对这样的局面，从小学就要开始培养课外阅读能力，提升阅读水平，培养阅读思维。阅读是一切学科的最重要的基础，阅读能力也是学习力的基础。业内人士表示，家长们需要注意的是，孩子的最佳阅读培育期是5~14岁，这也被称为孩子语言学习的“关键期窗口”。孩子如果没有从小养成良好的语文学习和阅读的习惯，在将来初中、高中很难再轻松地养成阅读的习惯。

除了阅读，写作则是语文学习中又一个重要因素。专注快乐大作文教学与研究17年，广州市少年宫、少儿图书馆特约教育专家江人杰表示，新教材在写作选题方面，从原本的命题作文偏向于话题作文。统计二到六年级上册和部分下册的单元习作，可以看到，写景4篇、状物9篇、写人5篇、叙事10篇、想象10篇、看图3篇、说明1篇、应用5篇、续写1篇、缩写1篇。记叙文30篇，想象作文10篇，应用文5篇，说明文1篇。纪实作文和想象作文占比大。

那么学生应该如何学好语文呢？张赛琴老师给学生家长提出了三点建议：1.学生应从简单的读读背背，转变为读懂内容、读懂写法、读活文字、悟出思想的能力训练；2.从单一的背背范文，转变为多样性、常规化、有要求地写作训练，每课小练笔，学仿写、续写、猜写、缩写、扩写、改写，写必有得。每单元都写作文，内容、写法、语言等方面要达到“大作文”要求；3.从盲目的学习转变为落实单元目标和完成课后练习，练习题就是考题来源。尤其是要重视课后练习题，题题要落实，读写训练到位到点。《语文园地》里的练习题是考题之源，可以让孩子提前尝试做一做。学习习惯和环境氛围，将成为决胜因素。要求孩子做到的，大人必须先做到。比如培养课外阅读习惯，比如大声朗读的习惯，比如“和大人一起读”。

小学作文研究专家江人杰则表示，传统的作文教学主要问题是脱离了孩子的生活，教学方法背离了孩子的认知。因此，想要教好孩子写作文，要做到三个研究：首先是研究孩子，再是研究教材，最后是研究教学。作文教学关键在培养孩子的“观察与思维”能力，其中观察是最基础的，也是最重要的。引导孩子注意观察周围事物，注意从生活中摄取习作素材。