“AI+教育”日益升温，尚德机构不断应用人工智能为教育赋能

“AI+教育”在国内步入了发展的“快车道”。

日前，“2019年世界人工智能大会”教育行业主题论坛在上海举办。近年来，得益于人工智能技术的提升和人工智能场景的应用，“AI+教育”在全球得到了蓬勃发展，同时“AI+教育”在国内也步入了发展的“快车道”。成人在线教育公司尚德机构始终把握时代发展的前沿趋势，在运用人工智能为教育赋能方面走在了行业前列。

据介绍，尚德机构目前已将AI技术应用在教研和教学中。在教研上，尚德机构对不同科目采用多种算法，通过数据评估来选取优质方案。目前，通过引入新算法制订的集训资料、主观题汇总、考前模拟卷等考前资料，大大满足了学院的学习需要。

此外，通过对学员学习和做题数据的分析，可以预测学员分数，以此生成学员专属的定制化学习内容并每日进行推送；帮助学员查漏补缺，找到合适自己的学习路径这不仅提高了学习效率，也提高了预估分的信效度。

在教学上，尚德机构拥有自己的“三师”体系：讲师负责教学工作，班主任负责督学工作，AI老师负责辅学工作。有了智能化，AI会做开课通知、缺课提醒和没做作业的提醒等，节约了老师大量时间。今年，尚德机构还推出了人工智能督学机器人，用于督促学员上课，并可针对学生的提问自主回答。据了解，它可有效代替30%班主任的工作，而机器人做事又比人更稳定和高效； 省下时间的老师们，可以去做更多与情感相关的事情。