广东20日起实施新方案防控青少年近视

《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》将于9月20日正式实施。

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\粤教宣）日前，广东省教育厅等八个部门印发了《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》），此《方案》将于9月20日正式实施。9月17日，2019年广东省综合防控儿童青少年近视新闻发布会举行，会上相关负责人对《方案》做了详细解读。

现状：高中阶段学生近视率高达81.2%

2018年，广东省卫生健康委联合省教育厅、省财政厅组织开展了2018年儿童青少年近视调查工作。调查结果显示，全省21市儿童青少年总体近视率为52.4%，高中阶段学生（含普通高中和职高）近视率高达81.2%。幼儿园6岁组儿童、小学生、初中生近视率分别为15.0%、33.5%。53%的学生经常连续近距离用眼（不通过远眺、闭目或户外活动等方式休息眼睛）超过1小时。44%的中小学生平均每天使用移动电子产品（包括手机、掌上游戏机、平板电脑等）超过1个小时。

广东省儿童青少年流行特征呈现三大特点：一是儿童青少年近视发病形势严峻；二是近视率随学生年龄增加而逐渐升高；三是儿童青少年近视率存在地区差异。户外活动时间不足、睡眠时间不达标、持续近距离用眼时间过长、不正确坐姿、不科学使用电子产品等因素均是中小学生近视发生的重要影响因素。

据了解，近视作为疾病状态，其发生和危害不可逆转，轻则影响正常生活，重则引起视觉疾病，如严重近视导致的近视性黄斑病变、视力障碍、白内障、视网膜脱落等。视力缺陷将对国家和个人带来巨大经济负担，直接影响国民经济的可持续发展，甚至国家安全。高度近视也是视力致盲的第一病因。多项研究证实高度近视存在一定遗传倾向，对我国出生人口质量将带来一定负面影响，不仅危害当代人口素质，还殃及子孙后代。

防治：家长学校医疗部门联合预防

家长：引导孩子每天户外运动１小时以上

家庭增强防控意识对于保护儿童青少年视力具有重要影响和决定性意义。《方案》明确家庭应时刻关注孩子视力健康、增加户外活动和锻炼、控制使用电子产品、减轻课外学习负担、避免不良用眼行为和保障睡眠和营养。为有效指导家庭关注孩子眼健康，科学指导和督促孩子爱眼护眼行为，省教育厅厅依托省防近专家指导委员会制定并公布了《广东省小学生（幼儿）家庭用眼卫生监督手册》，提供给广大家长使用，家长应以身作则，积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。

学校：使用电子产品应科学、合理、可控

中小学校是防控儿童青少年近视的重要阵地。《方案》明确了中小学校防控儿童青少年近视工作的各项职责。加强学生视力健康管理和监测，严格落实中小学生健康体检和视力监测制度，对视力不良的学生告知和分类管理引导。要求学校规范办学行为、加强考试管理，减轻学生课业负担。

《方案》提出要强化户外体育锻炼和卫生与健康教育、学校营养配餐。将视力保健知识纳入教师继续教育内容并予以考评，切实提高基层教师防近的意识和能力。对中小学校使用电子产品应科学、合理、可控。教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业，严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂，带入学校的要统一保管。学生探究式学习使用电子产品的时间应控制在每天30分钟内。此外，学校教室照明在2023年要100％达到国家标准。教师是中小学校落实儿童青少年近视防控工作的具体执行者，其视力保健相关知识水平影响了学生在校期间健康行为养成的效果。

医疗卫生机构：建立视力档案、规范诊断治疗、规范诊断治疗

近视是由遗传和环境两方面因素共同作用形成的。一方面，近视有一定遗传倾向，父母有近视，子女发生近视的可能性会更大。另一方面，学生近视的形成，环境因素的影响更大。其中长时间近距离用眼、不卫生的用眼习惯、户外活动时间不足是近视形成的主要危险因素。

我省中小学学生近视流行情况与全国基本一致，呈现高发、低龄化趋势。

《方案》提出，医疗卫生机构要对近视儿童青少年制定跟踪干预措施。儿童青少年的跟踪干预措施主要有三点：一是建立视力档案，严格落实国家基本公共卫生服务工作要求，0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上，在学校配合下，认真开展中小学体检和视力筛查工作，检查出眼部和视力异常的，要提供科学的防控方 案，儿童青少年的健康电子档案，要随儿童入学转学实时转移。二是规范诊断治疗，对近视儿童青少年制定跟踪干预措施，检查和矫治情况及时记入儿童青少年的视力健康档案。对县级及以上的综合医院普遍开展眼科医疗服务，认真落实《近视防控指南》等诊疗规范。并积极开展近视防控的研究，加强科研成果的技术应用和转化。三是规范诊断治疗，发挥专家指导委员会的专家指导作用，开发儿童青少年视力健康教育资源，依托医疗机构和学校创建儿童青少年眼健康科普基地，开展多种形式的儿童青少年眼健康教育。

科普：预防孩子近视，把握两个“黄金期”，“一增一减”很重要

视力好坏与“黄金期”密切相关

据悉，眼睛发育也有黄金期，眼睛有两个重要的快速发展阶段。第一阶段是3-4岁左右，第二阶段是青春期，大约在12-15岁，这两个“黄金期”千万忽视不得。眼睛在发育中，年龄越小，发展速度越快。眼睛能否健康发育与所受到的刺激成正比；刺激越小发育越好，反之亦然。近视主要在于近距离长时间的刺激会加速眼睛从远视状态向正视状态改变：在第一个“黄金期”，尽管孩子的眼睛处于远视阶段，但如果给予长时间近距离的刺激，如看电视、玩电子游戏、看书、识字等，必然会加快眼球变长的速度。同样，在第二“黄金期”，过重的课业负担，过度疲劳地使用眼睛，也会加快眼轴变长。这样使得本来应该在18-20岁时发育成正视的眼睛，被迫提前几年变成正视，但此时眼球还未发育成熟，它在成长中不断拉长眼轴，逐渐形成近视。

“一增一减”有效预防学生近视

我国近视眼防控的国家战略的特点是“一增一减”，做到“一增一减”即可有效预防学生近视。一方面是增加户外活动，保证每天户外阳光活动2小时以上；另一方面是减少持续近距离用眼，养成间断用眼的习惯，连续用眼40分钟要通过远眺、闭目或户外活动等方式休息眼睛。探索行之有效的方法增加户外活动，家长要鼓励学生步行上学或陪伴儿童步行上学，周末及节假日抽出更多的时间与儿童共同参加户外活动，走进大自然，亲近阳光。学校要鼓励课间走出教室，低年级学生可由老师带领，做一些集体游戏等; 高年级学生可自由活动，在操场上跳绳、踢毽子、跑步、打篮球等。