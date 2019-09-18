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暨大校长宋献中寄语2019级新生：在百年变局中把握航向

2019-09-18 14:01 来源：南方网
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　　9月19日，暨南大学2019年开学典礼先后在石牌、番禺、珠海、深圳四校区举行。来自世界54个国家和地区的11059名新生齐聚一堂，为百年暨南园注入了新的活力。典礼结束后，为期10天的本科新生训练营拉开序幕。

　　校长寄语：把好航向 用拼搏为时代烙印

　　宋献中校长向新同学表示热烈欢迎和诚挚祝贺。他说，今年是新中国成立70周年，中华民族以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林，但百年未有的世界大变局带来了前所未有的机遇和挑战。在这关键的历史节点，广大青年学子责任重大，在扬帆起航之时必须要把好航向，承担好时代赋予的责任和使命。

　　他深情讲述了1941年发生在暨南大学的“最后一课”的故事，并引用时任暨大文学院院长郑振铎教授的《最后一课》中最感人的段落，把大家带回了那个历史场景，激发了全体师生的爱国热情。他说，今天我们能够拥有美好的生活、能够来到大学求学，是因为背后有强大的祖国。自“五四运动”以来，无数青年以一颗拳拳爱国之心守护着自己的祖国，希望你们也能够成为这样可敬可爱的青年。爱国，其实就是守护自己的家园。

　　宋献中对新生提出殷切寄语。“信仰是人生的航标”，他希望大家追求精神上的信仰，以古人“立德、立功、立言”三不朽和“修身、齐家、治国、平天下”的四境界为鉴，多思考能为这个世界留下什么。付出比得到更有意义，也更令人快乐。“学习是学生的主业”，要在不断学习中获得一双“火眼金睛”，明辨是非，要在创造性的学习中寻求突破，获得与这个世界互动的入场券。“拼搏是人生的基调”，人生中很多不可能变成可能，都源于点滴的积累与拼搏，他希望大家能够善用宝贵的大学时光，今天的每一点付出，都将为自己增添一份价值。

　　宋献中勉励新生，要始终牢记习近平总书记对暨南学子的殷殷嘱托，通过不懈努力坚定信仰、增长知识、磨砺才干，将来为国家发展、社会进步、民族复兴作出自己的贡献，为历史打下属于你们这一代的独特烙印。

　　（来源：暨南大学官网）

编辑： 罗予岐

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