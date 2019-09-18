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逾八成留学生选择回国发展

改革开放以来中国教育“引进来”“走出去”取得新成效

2019-09-18 08:35 来源：南方日报
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　　据新华社北京9月16日电 2018年9月，习近平总书记在全国教育大会上强调，要扩大教育开放，同世界一流资源开展高水平合作办学。

　　改革开放四十多年来，中国教育在“引进来”的同时大踏步地“走出去”，通过引进优质教育资源，合作培养高层次人才等举措，包容、借鉴、吸收各种文明的优秀成果，加强人文交流，增进民心相通。

　　以开放的心态走出去

　　开学伊始，面对十多位研究生，哈尔滨工业大学航天学院副教授王超讲了一堂生动的“思想第一课”。

　　王超是材料力学领域的青年学者，一直关注材料和力学的相互作用等关键问题。几年前，他曾到澳大利亚悉尼大学攻读博士。

　　“有时候，国际交流是种很好的互补。联合科研，会让不同领域、不同国家的科技工作者产生‘化学反应’，迸发出新的研究成果。”王超说。

　　教育部统计数据显示，改革开放以来，国家公派出国留学人数从最初一年选派数百人，发展到2018年的3万余人；每年出国留学人数从不到千人，发展到2018年的66.2万人。

　　如今，中国留学生遍布世界100多个国家和地区。从改革开放至2018年底，留学回国人员总数达到365.1万，逾八成选择回国发展。

　　培育新时代的马可·波罗

　　“那是我的‘高光时刻’。”回忆起收到习近平主席回信的那一刻，今年刚入学昆山杜克大学的齐远航说，“主席希望我们做新时代的马可·波罗，成为中意文化交流的使者。他的话我一直铭记在心。”

　　齐远航毕业于意大利罗马国立住读学校，今年初，他和同学们一起给习主席写了封信。“在我们学校，中文是必修课。”齐远航说，“给习主席写信，就是想告诉他，意大利有很多年轻人非常喜欢中国文化，并且在很努力地学习汉语。”

　　“在意大利，很多大学都有中文专业。”今年23岁的喜想来自威尼斯大学中文系，现在是苏州大学国际商务专业的研究生。“每次从威尼斯回苏州的时候，反而有一种回家的感觉。”喜想打算毕业后在苏州为意大利企业当翻译，她觉得，自己就是那个新时代的“马可·波罗”。

　　开门办学，融通中外

　　走在高校林立的苏州独墅湖科教创新区，你很容易错过一所没有围墙的大学，学校和周边街区难以看出明显的区隔，这里就是中英合作创办的西交利物浦大学。

　　“开放办学，是要更好地为我所用。”西浦校长席酉民认为，“坚持扎根中国大地办教育，西浦不是外国大学的中国分校。我们要做世界认可的中国大学和中国大地上的国际大学，为中国高等教育改革创新探路。”

　　在吉林大学电子科学与工程学院，“学术达人”“80后”教授白雪发表的SCI论文已达119篇。“要感谢学院‘金种子计划’，让我得以迅速成长。”2011年，白雪被学院选派到葡萄牙阿威罗大学做博士后。

　　“很多人认为，实验失败了重做一遍就好，失败的结果毫无用处。但我从欧洲同行那里得到的启示是，失败也许包含新的可能性。”白雪一直试图找到能够高效发光的荧光粉，在一次失败的实验后，她没有把残留物一扔了之，而是怀着好奇心，用紫外灯照射，“结果我发现了高亮度的白光。”白雪说，这让她终于在制备高效荧光粉的方法上取得突破。如今，包括白雪在内，吉林大学“金种子计划”已产生4位国家优秀青年基金获得者。

编辑： 罗予岐

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