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考研渐成“毕业刚需”？

2019-09-18 08:41 来源：中国新闻网
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　　如今，2020年硕士研究生入学考试将进入100天倒计时。逐年递增的报考人数、僧多粥少的录取比例、被标签化的“考研党”……这场数百万人参加的全国性考试，每一点微小的变化都会引起讨论。

　　不久前，“逃避式”考研的话题一度上了热搜。一个“逃”字，给不少考生们打上了标签。但“考研”岂能被几个词汇简单标签化，个体选择的背后，有名校梦，有竞争压力，有毕业的仿徨，等等。

　　考研，我们专业的“刚需”

　　凌晨2:49，医学生薛薛失眠了。没有犹豫，她打开网课视频，拿出笔记本，听了一节政治课。6点左右，她抱着书本去了图书馆，开始新一天的复习。

　　薛薛的考研倒计时是从247天开始的，从那时起，她的作息表里没有了逛街、聚会、出游，而变成背单词时间、背政治时间、复习《心律失常》时间……卧室里，复习笔记渐渐挂满了墙。这是她第二次考研，目标河南大学。“考研是专业所迫，我个人也想提升一下平台。”她说。

　　如果不考研，薛薛只能做基本的护理工作，她已经感受过那样的生活。在医院实习期间，薛薛经常忙得没空上厕所，遇到难缠的患者，轻则言语伤害，重则打骂医闹。她不想以后的生活都处于这种焦虑中，不想变成“被生活吊打的咸鱼”。

　　而对于薛薛其他临床专业的同学来说，考研势在必行。考上医学硕士专业学位研究生(简称“专硕”)，就可以在校期间通过考试拿到《执业医师资格证》、《住院医师规范化培训合格证书》这两个必要的证书，而硕士毕业证意味着有机会进入更好的平台。他们很清楚，对好的医院和机构来说，研究生学历是必需的；否则只能去相对较差的平台，学历也会成为晋升的障碍。

　　据麦可思研究院发布的《2019年中国大学生就业报告》，医学生从事的工作与专业相关度最高(93%)，读研比例最高的也是医学生(近30%)。相应的，医学研究生的分数线也水涨船高。

　　形势如此，薛薛也深知其中的艰难，去年目标学校复试线一下子涨了20分，今年她的压力更大了。

　　在一些考研论坛的相关讨论里，有的医学、历史等专业的学生甚至在大学入学前就做好了考研的打算。“不考研几乎不可能。”有同学这样说。

　　考研，我的毕业出路之一

　　和薛薛相比，同样在备战2020考研的翟宇飞，他的复习节奏要少些紧张。除了复习考研，他还在准备简历参加秋招。

　　出身于吉林大学的他，毕业后在长春、沈阳或是东三省其他城市的一些企业都是比较容易找工作的，但翟宇飞并不想留在东北，所以他在考虑其他出路。

　　考研是其中的一个选项。他对名校没有很深的执念，“如果能更进一步也算是锦上添花，考不上对我来说也没什么损失。”

　　而家人更希望他回新疆工作。父辈们在当地发展的很好，有一定的人脉关系。姥姥当了一辈子教师，舅舅阿姨们也是当地的公职人员，对于已经拿到教师资格证的他而言，回老家考公务员或者当老师都是不错的选择。

　　翟宇飞打算拼一把，“考不上就算了，去工作，”翟宇飞说，“如果工作满意，放弃考研也是可以的。”

　　“再不济，回老家。”

　　翟宇飞并不是个例，中国教育在线发布的《2018年全国研究生招生调查报告》显示，考研动机为比较茫然，还没有做好就业准备以及为就业“备胎”，分别达到30%、21%。而两年前，报告显示暂时不想就业、逃避步入社会而选择考研的人占13%。

　　作为“过来人”，对目前在山西大学读研二的缉熙来说，考研也只是当时毕业面临的选择之一。

　　“当时自己比较迷茫，没什么选择。”缉熙说，看到同学找工作，她也投简历参加校招；身边的同学都在考研，不想毕业就失业的她也就顺手准备了起来。

　　由于本科学历找到的工作不尽如人意，研究生学历可以增加自己的就业筹码，所以考研对缉熙来说，成了一条比较好走的路。

　　“如果不是和同学一起，我考研可能不会成功的。”

　　谈起未来的规划，缉熙没有很具体的想法。“可能会去当高中老师吧？”她有点犹豫，“还是看工资择业吧，其他只是加分项。”

　　有了高学历，才有竞争力？

　　不同于薛薛一心考研，去年，柴子岩决定考研的时候，自己已经毕业工作了两年。

　　“不抓紧提升的话，很容易被学历限制上升空间。”柴子岩说。

　　一些工作单位招聘的时候明确要求985或211学历，这个门槛把只有普通本科学历的柴子岩挡在了很多机会之外。在工作中，他感受到随着知识技能的更迭和企业发展战略的调整，没有核心竞争力的人会有被裁员风险。

　　身边的同事也给他带来危机感。不知什么时候起，“海归”背景、硕士学位似乎逐渐成了“标配”，而他们的待遇和升职空间也远远高于自己。

　　考？不考？柴子岩非常纠结，前前后后考虑了半年之久。毕竟考研要付出相当的时间和精力，对于已经走上工作岗位的他，辞职去考研，做出这个决定，不容易。

　　离职意味着没有收入，不愿向家里伸手要钱的他只能吃“老本”；和应届考生相比，他的年龄也显得尴尬，研究生毕业就已经30岁了。除了这些，还有最大的一个问题，万一考不上怎么办？

　　父母一开始是反对的。在他们眼中，拥有稳定工作、收入还可以的儿子该考虑结婚了，这时候去考什么研？但他们最终还是被儿子说服了。

　　戒掉所有的娱乐活动，卸载手机里绝大部分软件；为了省出更多的学习时间，每天早上5点起床，吃饭只吃速食简餐，一遍一遍地刷高数题……重新适应学生生活并不容易，柴子岩努力和自己的惰性作斗争。

　　可是，重返校园哪有那么容易？2016年柴子岩毕业的时候，据教育部数据，考研报名人数只有201万；当2018年他报名考研的时候，这一数字已经变成了290万，但当年研究生教育招生仅有85.8万人。

　　“很多人注定只能当‘炮灰’。”柴子岩说，很不幸，他也成了“炮灰”中的一个。

　　知道落榜的结果后，柴子岩躲起来悄无声息地哭了一场。看着胖了20斤的自己，胡子拉碴，学历不高，没有工作，没有收入，没有对象，二十多岁的人一事无成，他觉得“除了考试，好像真的什么都不会干了一样，连烟火气都没了”。

　　他重新审视了考研这个决定，真的非考不可吗？但他不后悔，回到职场的柴子岩说，如果有可能，他还想考研，但这次会考虑在职研究生。

　　考研执念，真的要非考不可？

　　“如果说高考是一群人奋斗的记忆，那么考研多数情况下是一个人的狂欢。”柴子岩这样总结那场“刻骨铭心”的研究生入学考试。

　　“考研难度每年都在增加，但学生们的报考热情并没有消退。” 天津大学环境科学与工程学院教授、研究生导师郎铁柱说。

　　在校生、职场人员，越来越多的人加入了这场狂欢。是什么原因带来了持续不断的“考研热”？海天教育考试研究中心总监吴睿认为，就业竞争和社会对高层次人才的需求是不可忽视的客观因素。

　　“就业竞争的增大，企业、事业单位招聘，甚至公务员考试等，很多岗位就明显加大了对延伸学历的要求。这是考研报名热度不减的外部环境。”吴睿说。

　　“教育体制改革，高校扩招，本科毕业人数在不断增加，这些都是考研热的大背景，对于一般学校的学生来说，考研似乎是最简单的上进门路，也是看得见的可靠门路。”郎铁柱说， “考研热还会持续下去。”

　　在这样的背景下，或是自愿或是随大流，不少学生把考研当成了增加就业机会的筹码，但并不是所有人都适合考研。

　　“不能为了考研而考研。”吴睿说。不同的专业对人的要求不同，有的需要实践经验，有的需要学历提升，他认为，比起考研，更重要的是要对自己的未来有明确的规划。

　　距离开考还有100天，薛薛和翟宇飞正在积极地备考中，回到工作岗位的柴子岩也在犹豫是否要考在职研究生。(文中部分受访者为化名)

编辑： 罗予岐

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