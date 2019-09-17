社会人员也可取得普通专科学历教育文凭

省教育厅公布了第二期高职扩招专项行动三个专项计划的招生院校、招生专业和招生计划，向符合第二期高职扩招专项行动高考报名条件的社会人员开展普通高职（专科）学历教育。

社会人员也有机会取得普通高职（专科）学历教育文凭，毕业后在落实就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。9月12日，省教育厅公布了第二期高职扩招专项行动三个专项计划的招生院校、招生专业和招生计划，向符合第二期高职扩招专项行动高考报名条件的社会人员开展普通高职（专科）学历教育。

三个专项计划为第二批现代学徒制试点、幼儿园教师学历提升计划和高技能人才学历提升计划，共安排了约7万个招生计划。省教育厅根据社会人员不同群体，分别确定招生院校，考生仅可报考三个专项计划中的一项。

其中，幼儿园在职教师可报考幼儿园教师学历提升计划，学制为3年；现代学徒制试点合作企业在职员工可报考现代学徒制试点，学制为2年或3年；其他社会人员可报考高技能人才学历提升计划，学制为3年。

招生对象为符合第二期高职扩招专项行动高考报名条件的社会人员，已被2019年高校录取的考生不得报名。高考补报名和志愿填报时间初定为9月底，考试时间初定为10月，以最终公布的时间为准。

考试招生采用“文化素质＋职业技能”的考试招生办法，以职业技能考核（含职业适应性测试）为主。符合高考补报名条件且资格审核通过的考生参加试点高校组织开展的测试，由试点高校择优录取。高校确定测试方式和内容并在招生简章中予以公布，自主组织实施考试招生。

对于退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等，可免予文化素质考试，采取与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试。曾获得省级以上职业院校技能大赛相关奖项的中职学校学生报考，经高校核实资格并公示后，可由有关高校免试录取。

在收费方面，试点班学生应按规定交纳学费，具体标准执行物价部门相关规定。有条件的高校可根据人才培养模式改革情况等对试点班学生给予学费优惠。其中，报考幼儿园教师学历提升计划且符合条件和要求的毕业生，可申请享受高校毕业生到农村从教上岗退费政策。社会人员入读高职院校后，与普通高校在校生同等享受国家和省的资助政策。

据了解，后续省教育厅还将推出退役军人学历提升计划和基层医护人员学历提升计划。