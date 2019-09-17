全力推动梅江主题教育扎实开展

9月11日，梅江区召开“不忘初心 牢记使命”主题教育工作会议。

9月11日，梅江区召开“不忘初心 牢记使命”主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央和省“不忘初心 牢记使命”主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神，以及全市主题教育工作会议精神，动员全区上下迅速把思想和行动统一到党中央和省委、市委的部署要求上来，全力推动梅江区主题教育扎实开展。区委书记朱国城作动员讲话，市委主题教育指导组第一组组长、市水务局二级调研员黄庆福参加会议并作讲话，区长钟秀堂主持会议，区人大常委会主任巫繁星、区政协主席赖经烈等区领导参加会议。

朱国城指出，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，是当前全党的一项重要政治任务，要深入学习习近平总书记关于主题教育的系列重要论述，以高度的政治自觉和行动自觉推进主题教育。一是深刻把握主题教育的重大意义，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进新时代党的各项建设，密切保持与人民群众的血肉联系，全面落实党的十九大目标任务；二是深刻把握主题教育的目标要求，把“守初心、担使命，找差距、抓落实”贯穿到主题教育的全过程，进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全国各族人民为实现伟大梦想共同奋斗；三是深刻把握主题教育的重点措施，把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点措施贯穿到主题教育全过程，坚决反对事不关己、高高挂起，明知不对、少说为佳的庸俗哲学，坚决克服文过饰非、知错不改等错误观念，坚决防止党内政治生活一团和气、明哲保身、当“老好人”的倾向。

朱国城强调，要紧扣梅江苏区振兴发展实际，以经济社会发展的实效检验主题教育的成效。一要深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真抓好“铭记光辉历史，传承红色基因”专题教育，把传承苏区精神与理论武装紧密结合起来，推动党员干部筑牢信仰信念，挺起共产党员的精神脊梁，着力解决思想根子问题；二要牢记振兴使命，进一步健全激励机制，继续深入实施“三好一正”工程，在全区营造比学赶超、竞相发展的良好氛围，着力解决精神状态问题；三要立足功能定位，树立绿水青山就是金山银山的理念，保持绿色发展的定力，以等不起、坐不住、慢不得的紧迫感，迎着风雨上，顶着浪头冲，着力解决绿色发展短板问题；四要坚持效果导向，打破思维定势，敢于担当敢于创新，开动脑筋谋划新思路，放开手脚推出新举措，通过创新加快苏区振兴，通过创新实现高质量发展，着力解决改革创新不足问题。

朱国城强调，要强化责任担当，确保主题教育各项目标要求落到实处。各级党组织必须高度重视，切实担负起政治责任，加强组织领导、督促指导和舆论引导，坚持两手抓两促进，分类有序推进各项工作，切实防治“两张皮”，确保主题教育质量，努力取得最好效果，为实现梅江苏区振兴发展提供有力政治和组织保障，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

黄庆福强调，要在牢牢把握根本任务上抓落实求实效，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务作为最突出的主线，落实到主题教育全过程各方面，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；要在认真贯彻“十二字”总要求上抓落实求实效，围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，把主题教育同贯彻落实党中央决策部署、落实省委工作部署以及市委“六争六补”和“123456”思路举措结合起来，同抓好本地区本部门本单位的中心工作结合起来，把各级党组织和党员、干部在主题教育中激发出来的工作热情和奋斗精神，转化为做到“两个维护”、担当使命的实际行动；要在努力达到“五句话”目标上抓落实求实效，切实把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，着力解决领导班子和党员干部政治、思想、作风等方面的突出问题，着力解决本单位存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题；要在推进“四项重点措施”上抓落实求实效，结合实际创造性开展工作，既把每项基本要求搞扎实、做到位，又坚持统筹兼顾、周密安排，全面抓好重点措施的落实；要在力戒形式主义上抓落实求实效，改进主题教育推进方式，减轻基层负担，以好的作风确保主题教育取得好的效果。

区四套班子全体领导同志，区法检“两长”，区纪委监委副书记（副主任）；区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组其他成员及办公室全体同志；区人大办主任、区府办主任，区政协秘书长、办公室主任；区人大常委会、区政协各专（工）委主任；区委“不忘初心、牢记使命”主题教育指导组全体同志；各镇（街道）党政主要负责同志、分管党建工作副书记、组织委员；区直副科以上单位和市属驻区单位主要负责同志、分管党建工作领导；区直各系统党委主要负责同志、专职副书记；村（社区）党组织主要负责同志参加会议。