南沙多校入选“广州人工智能实验学校”，是你就读的那家吗？

全市147所学校“新晋”广州人工智能，课程改革实验校啦，你家门口的学校有份吗？

全市147所学校“新晋”广州人工智能，课程改革实验校啦，你家门口的学校有份吗？

根据《广州市教育局关于开展人工智能课程改革实验区、校遴选的通知》，广州市启动了市中小学人工智能课程改革实验区、校申报工作。经评审、公示，现确定全市147所学校为市人工智能课程改革实验校，其中南沙区有7所。

小南从《通知》中了解到，各实验区、校将加快启动全市人工智能课程实验工作，多形式、多举措开展人工智能教学活动，为推进广州市智慧教育示范区课程建设，实施AI+智慧教学工程发挥示范引领作用。

早在2019年5月，广州市就入选了2019年度全国“智慧教育示范区”，人工智能教育课程化工作是广州市推动智慧教育示范区课程建设的重大任务和核心工作之一。

7月1日，广州市教育局发布了《关于开展人工智能课程改革实验区、校遴选的通知》，将在全市遴选若干实验区和100所左右实验学校，开展中小学人工智能课程实验。

通知表示，人工智能是引领未来的战略性技术，在广州中小学推进人工智能与教育融合创新发展，是人工智能时代赋予教育的重要使命。这标志着广州市中小学首次在国家改革开放的窗口——繁荣的广东省开设人工智能课程。

在试点实验基础上，将开展广州市3-8年级人工智能校本课程教材研发及送审工作，进一步推动广州智慧教育示范区课程建设，实施广州市智慧教育示范区AI+创新工程，促进教育变革创新，培育青少年计算思维、信息素养、创新能力和合作精神，储备拔尖创新人才。到2022年，广州市将实现人工智能教育覆盖全市学校，培养适合未来社会的创新型人才。

（来源：南方号-广州南沙发布）